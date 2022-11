O PODER em Angola não pode continuar a assentar apenas num enunciado de "boas intenções" sem respeitar os princípios universais. É imperativo materializá-las com base num plano de prioridades consequentes. A constante definição de objectivos inatingíveis assentes num enquadramento errado é responsável pela pobreza abjecta em que vive a maioria dos angolanos. A governação terá que passar de uma ignorância intencional para uma gestão eficaz com base na verdade dos factos que estão subjacentes à sua dramática realidade económica e social, nunca perdendo de vista o que fomos, o que somos e no que nos vamos tornar se o rumo do País continuar inclinado.

Com este tipo de governação que financia o supérfluo com o dinheiro público e estende a mão à caridade internacional para tratar dos problemas estruturantes, nunca seremos um País coerente. Este facto retira a legitimidade à governação que, de forma incompreensível e há 47 anos, adia o País por causa da repetição dos erros do padrão de governação, impedindo que o desenvolvimento aconteça.

Angola tinha tudo para ser um Estado farol em África, pelos recursos, pela bondade do nosso povo, pela ausência de conflitos tribais e religiosos, mas a estratégia governamental optou pela mediocridade, pelo clientelismo e pela corrupção que não tem data de extinção, apenas alterou o modus operandi. Tinha tudo, mas, não obstante, está na fronteira do abismo. Aprendi com o meu pai, Manolo Simeão, que a única coisa que começa por cima são os buracos. O busílis da ineficácia da gestão fica provado quando um Governo que está em paz há 22 anos e que daqui a 3 anos comemorará 50 anos de Independência não consegue tratar do mosquito, principal causa de mortalidade e de morbilidade entre nós, mas orgulha-se de ter lançado um satélite.

O mesmo Governo, que há anos que não tem um único radar de voo a funcionar no aeroporto 4 de Fevereiro, vai gastar 93,1 milhões USD em drones turcos e veículos aéreos não tripulados para "nucequê, necequê, nucequê". Não consegue colocar carteiras na escola, que diz ser obrigatória, mas orgulha-se de construir estádios de futebol no meio da miséria e do abandono provincial. Um Governo está informado de que 80% dos desempregados estão no mercado informal e Luanda anuncia "caça às zungueiras" por que "desfeiam" a imagem da cidade, provando que ainda não entenderam o "verdadeiro" resultado eleitoral, pois insistem e exaltam os erros.



O segundo e último mandato do Presidente João Lourenço começou com o pé esquerdo, em todos os sentidos, e com a publicação do relatório do Índice de Desenvolvimento Humano (HDI) de 2021/2022, que informa que os angolanos estão mais pobres e vivem menos do que há 4 anos. De igual modo, a fome, que era "relativa" para o Governo e não passava de uma canção dos lúmpenes e bandidos mal-intencionados, surge nas primeiras páginas mundiais mostrando que Angola figura entre os 20 "FOCOS DE FOME" com mais de 15 milhões de pessoas na pobreza extrema, avaliação feita pelo PAM e pela FAO, e adianta que as causas são: a seca, a recessão económica e o elevado preço dos alimentos a exemplo da cesta básica, que em Abril deste ano aumentou 4 vezes mais do que o salário mínimo.

De recordar que a pobreza angolana passou de 14,1 milhões em 2020, para 15,1 milhões. O que significa que, de acordo World Poverty Clock (WPC - Relógio Mundial da Pobreza), 44% dos angolanos vivem com apenas 1,90 USD por dia, o que quer dizer que metade da população de Angola está, literalmente, na fronteira do abismo.



Em 47 anos de governação, Angola ainda não tem um Programa de Atendimento e Melhoria da Qualidade Escolar, em pleno século XXI, com escolas públicas a cobrar 400 mil Kz por uma vaga, num País onde nascem 1 milhão de crianças todos os anos e que tem a 6ª maior taxa de natalidade entre adolescentes (15 a 19 anos) do mundo, colocando mais uma vez o País na fronteira do abismo, pois não há memória de nenhum país que não tenha investido de forma séria e responsável na EDUCAÇÃO (que é, sem dúvida, o mais importante gatilho de promoção do bem-estar social) e que tenha conseguido construir resultados que promovam desenvolvimento e a felicidade dos seus cidadãos.



A agricultura familiar angolana, no ano 22 do século XXI, é igual à de um pastor em Cafarnaum, há 4 mil anos, e, por mais triste que seja reconhecer que estamos na fronteira do abismo, esta é a dura realidade, não obstante a aprovação de novas medidas, planos directores e outras inutilidades formais. Cada vez que entra um novo ministro, encontram-se novos culpados e soltam-se desgarrados coelhos da cartola ou a cada campanha eleitoral se inventam grandiosas intenções, que, no final do dia e no balancete da segurança alimentar, se mostram tão ineficazes como uma enxada sem cabo.



Angola está na fronteira do abismo porque as soluções para acabar com a pobreza, com as desigualdades extremas e promoção do desenvolvimento nunca foram capazes de identificar os principais factores de estrangulamento nem de materializar as soluções com base em planos unificados, que comuniquem entre si, fazendo com que cada ministério deixe de ser uma ilha. A regra, que não inova, tem sido a reacção a cada emergência. A postura tem sido egóica, arrogante, irresponsável e muito pouco patriota. Não há mistério algum no desenvolvimento dos outros países. As soluções e os exemplos são públicos, históricos e assentam na ciência.

A causa da nossa situação não tem a ver nem com a guerra, nem com o colonialismo, nem com a nossa localização geográfica, nem com nenhuma dimensão da nossa diversidade cultural. Angola está na fronteira do abismo porque é mal administrada, tal como explica a teoria de Peter Drucker, ao explicar que "não há nações pobres, há sim nações mal administradas". Os recursos não atendem às prioridades. Os negócios estão sempre subjacentes às decisões políticas. Por esta razão, há décadas que temos uma governação opaca, amparada por um sistema de justiça militante e conivente que tornou o País refém de uma reputação duvidosa avaliada pelo World Justice Project, que diz que "O Estado de Direito em Angola está estagnado e tem fraco desempenho global", e, mesmo quando comparado com os 34 países da África Subsaariana, estamos no 21º lugar. Esta avaliação assenta na análise de oito factores: Restrições aos Poderes Governamentais, Ausência de Corrupção, Governo Aberto, Direitos Fundamentais, Ordem e Segurança (o único factor abonatório), Disciplina Regulamentar, Justiça Civil e Justiça Criminal.

Um país perdido na estagnação, a todos os níveis, torna imperativa a criação de um grupo de peritos independentes e com sentido de Estado, que consiga definir a regulação das PRIORIDADES, que tenha a ciência como premissa, a quem seja outorgado poder vinculativo na elaboração do OGE para ajudar o Governo a entender, de uma vez por todas, que, se insistir em tapar o sol com a peneira, mais cedo do que tarde, a corda irá rebentar e a culpa será inteiramente da sua responsabilidade, porque as desculpas já não colhem nenhuma simpatia e a paciência dos povos, por mais elástica que seja, em nenhum momento da História da Humanidade foi eterna.