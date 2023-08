O que devia ser um círculo virtuoso partidário tornou-se, na verdade, num círculo vicioso, incapaz de garantir as melhores ideias e a maior responsabilidade. 48 anos depois, não é possível identificar no MPLA uma evolução estratégica sustentada, assente no altruísmo que tenha como principal preocupação Angola e o seu corajoso Povo. Infelizmente, a cada ano é possível confirmar que têm sido usados os mesmos remédios para todas as consequências que afectam a imagem, credibilidade e estabilidade partidária. Os actos de massas deviam servir para reflectir sobre a realidade partidária e do País. Deviam ser o farol que apontasse os melhores caminhos. Deviam ser a consciência colectiva assertiva, capaz de exercer influência a cada vez que a cúpula se desviasse das coisas que fazem sentido e que constituem o fundamento da governação, assentes na felicidade colectiva, eliminação da pobreza, Educação de qualidade e universal. Tinham de ser os olhos capazes de distinguir o trigo do joio no que às prioridades diga respeito.

Mas, ao longo dos anos, o ACTO DE MASSAS apenas serviu para exaltar a figura do líder do partido mesmo quando ele está errado. Há décadas que o Partido é refém do INNER CIRCLE, entidade que na rectaguarda controla todo o sistema. Zona privilegiada e coração de todas as decisões civis, económicas, judiciais, diplomáticas e militares. O Partido perdeu a força, não tem poder de decisão neste modelo "atípico". O único poder é o Poder Presidencial. O resto tornou-se resto. Infelizmente, este tem sido o percurso de todos os movimentos africanos que nasceram para libertar e que se esgotaram quando se converteram numa massa que perdeu os ideais Humanistas e no fim foram consequentes quando se engoliram a si mesmos, numa antropofagia colectiva, terminado sem que a História seja capaz de lhes conferir um lugar de destaque na zona dos holofotes.

A governar desde 1975, o MPLA perdeu na Paz a oportunidade de criar a abundância colectiva que permitiria viver o sonho de uma Nação próspera. A corrupção, que é uma maldade consciente, roubou-nos a Pátria. Hoje somos o País dos "milhões" de problemas reiterados, velhos e sem solução definitiva.

Estivemos à beira do "quase" que faria toda a diferença. Nesta 3.ª Presidência, que prometeu ser exemplar, o balanço é olimpicamente negativo para onde quer que se volte o nosso pescoço. 2.037 dias desde a primeira tomada de posse, o milagre da multiplicação foi reverso. Multiplicou os pobres, a dívida, os desabrigados, os desempregados, os embriagados, a falência de muitas empresas, os analfabetos funcionais, o desgaste dos agricultores nacionais, a impunidade, o êxodo rural, a imigração dos jovens, a falta de dignidade da moeda nacional, o desrespeito pela Lei e a falta de paciência do povo.

E as curitas partidárias são apenas os actos de massas de louvor e exaltação do líder. Onde está o MPLA? Onde estão as mulheres que criaram os filhos no exílio colonial e que se tornaram soldados exemplares? Onde estão as mulheres que, dentro da clandestinidade, suportaram todas as dores em nome da Pátria? Onde estão os Poetas que escreveram o sonho de uma Angola Livre e verdadeiramente Democrática? Onde estão aqueles homens corajosos que enfrentarem a PIDE e com isso viveram longe das suas famílias em nome do nacionalismo? Onde estão vocês angolanos militantes desde aquele tempo, que quando falam fora dos holofotes mostram indignação, neste presente de desencontro e de ausência de uma causa nobre?

A verdadeira oposição deviam ser vocês, militantes preteridos e indignados. Militantes que foram ponte, fonte e causa de fortalecimento partidário dedicados à causa. Militantes convictos de que amam o vosso partido e que sentem saudades dos momentos em que foram ouvidos e contribuíram com exemplos para enfraquecer o medo dos tarrafais, em nome da defesa do povo. Onde estão vocês, chefes de família, éticos e invioláveis que na certeza de que o bem comum era a causa nada vos fez recuar e que pela causa perdestes a vossa juventude? Levantem-se e defendam a justiça, a liberdade, defendam dentro do vosso partido uma eleição presidencial com mais do que um candidato. Defendam o partido pelo qual muitos dos vossos filhos, parentes e amigos perderam a vida. Defendam-se de ser um futuro envergonhado por terem desviado o olhar, por terem sido coniventes com o vosso silêncio. Levantem-se vocês os justos, os imparciais, isentos, coerentes, velhos guardiães de uma identidade colectiva.

Os mesmos jovens militantes que estão a ver o seu futuro e o dos seus irmãos adiados são os maiores dinamizadores dos actos de massas de idolatração sem nexo. Aglomerados que se tornaram num deserto de ideias. Num momento em que todos os dias morremos um pedacinho por ausência do básico e a que a escassez se atreveu a bater à porta dos que têm emprego e diplomas, depois da derrota de milhões de pobres, continuam a não olhar para a Educação nem para a Agricultura, principais ferramentas capazes de produzir empregos e tirar-nos a fome. Há anos que tudo o que sobra à governação são desculpas. Desculpas, que perderam o sentido. A culpa da nossa "mó de baixo" não é a queda do preço do petróleo. É da falta de genialidade. É obrigação da liderança olhar para o outro com amor e bondade, optando sempre por tudo aquilo que sejam elevadores sociais.

A ausência de discernimento faz que acreditem que as soluções que foram úteis no passado consigam ser válidas hoje. Depois de ouvidos todos os alarmes sociais, depois da denúncia em tantos relatórios nacionais a internacionais de que o caminho da governação continua inclinado para o precipício, será o crescimento desmensurado da população que ditará todas as regras, se nada for feito para corrigir as principais insuficiências. E o povo quando se levanta para reclamar sobre a fome nunca mais se senta.

Que os próximos actos de massas permitam que promovam um diálogo geracional! Que sejam janelas arejadas por onde entrarão ideias novas! Que rejeitem a mesmice da bajulação! Que as soluções para os problemas nacionais sejam olhadas, por cada um, como quem olha para um filho. O servilismo não constrói nada. É estéril em todos os sentidos! O servilismo destrói os pilares de qualquer Nação sempre que alguém aceita fazer parte ou aplaudir um acto que fira a ética, a deontologia ou a Lei, não percebendo que serão cúmplices da derrota colectiva e também serão descartados sem glória. Somos poucos para cuidar do país. O que nos distingue não pode ser superior ao nosso amor pela Pátria. ANGOLA não são os políticos. ANGOLA É O POVO.