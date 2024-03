Por um País para todos: O Capital Social dos mais pobres

Ao longo dos anos temos sido testemunhas da resiliência do povo angolano para ver cumpridas as expectativas do seu destino. As pessoas passaram a valer cada vez menos na Angola Independente. Aliás, o seu valor é tão precário que nenhum problema social básico foi atendido institucionalmente de forma decente e eficaz. A desarticulada governação não consegue materializar o bem-estar social. As políticas sociais estão isentas de avaliação rigorosa, são palco de inconsistência, perda de recursos e incapazes de cumprir futuro.