Sendo um facto que o Governo não tem problemas novos desde 1977, fica claro que só pode ser a indiferença que não permite que se criem soluções definitivas para os velhos e desgastados problemas que se tornaram endémicos. Uma das causas dessa indiferença assenta na capacidade consciente de os políticos darem outro nome aos factos, o que nos remete para o Teorema de Thomas, enunciado por R.K.Merton, que diz "se os indivíduos definem as situações como reais, então elas são reais em suas consequências". Isso significa que, se as pessoas assumirem como verdadeiro, mesmo não sendo, as consequências serão verdadeiras. Este teorema pode ser aplicado no futebol, na criminalística, na economia, na política e serve para exemplificar o comportamento paranóico que, na maioria das vezes, revela discrepância na avaliação sobre uma situação.

Para melhor clarificar esta ideia, permitam-me colocar aqui três exemplos. A fome é real, mas o Governo definiu-a como "relativa e uma cantiga da oposição". Deste modo, o seu combate foi preterido para um plano secundário e nada se fez por causa de uma avaliação que não é verdadeira. No entanto, Angola surge nos alertas internacionais como sendo um dos "20 focos de fome com mais de 15 milhões de pessoas em pobreza extrema", de acordo com a FAO e com o PAM. Sendo mais específico, o Relatório sobre o Estado de Segurança Alimentar e Nutricional no Mundo de 2022 alerta que, em Angola, a "prevalência da insegurança alimentar severa na população cresceu de 26,9% em 2021 para 30,4% em 2022". De igual modo, o Relógio Mundial da Pobreza (WPC) informa que "44% dos angolanos vivem com até 1,90 USD/dia". O UNICF informou que, de Janeiro a Junho de 2022, 218.430 crianças foram "rastreadas como desnutridas e dessas 50 mil tiveram de receber tratamento com suplementos terapêuticos nutricionais, esclarecendo que há mais de 3 milhões de pessoas sem assistência humanitária".

Os "analistas alinhados" do Governo dizem que os professores estão em greve porque foram instrumentalizados pela oposição, fortalecendo a convicção dos políticos de que neste assunto não há culpa da ineficácia da resposta social do Estado. Foi tornada pública pelo Novo Jornal a notícia de que, "em 2022, mil e 200 professores abandonaram a profissão". Esse facto foi admitido pelo próprio Ministério da Educação. A razão que a maioria dos professores apresentou foi "o mísero salário e a falta de condições de trabalho", realidades comprovadamente visíveis. Isso acontece num País que tem um deficit de 68 mil professores para o Ensino Geral e onde nascem pelo menos um milhão de crianças todos os anos. Mais uma vez, a incapacidade para corrigir o problema decorre de uma avaliação intencionalmente míope e medíocre.

Morrem todos os dias crianças de doenças que já têm vacinas: sarampo, meningite, tuberculose, entre outras. O Ministério da Saúde não consegue ser exemplar num PROGRAMA DE VACINAÇÃO INFANTIL (apesar da abundância de vacinas) e, quando procuramos as causas do fraco desempenho desta valiosa resposta à salvaguarda da segurança das crianças, o argumento é que as "mães são desleixadas". Ninguém no Governo avalia o programa, porque, se avaliassem, veriam onde estão os constrangimentos, sendo que o maior deles todos é que "o primeiro filho nasce na adolescência" (dado disponível na Direcção de Saúde Materna) de uma mãe analfabeta ou pouco escolarizada (dado que pode ser provado pelo elevado abandono escolar e pela taxa de exclusão escolar do Ministério da Educação) sem a capacidade para entender o poder de uma vacina. Em Setembro de 2022, morreram 91 crianças vítimas de meningite, só na província do Huambo. Mais uma vez, a resolução do problema é afectada pela ausência de ciência na avaliação sem a qual não se pode ser eficaz na solução.

Para estes três exemplos deprimentes, a culpa nunca recaiu sobre a ineficiência da governação, cuja relação entre órgãos se assemelha a várias ilhas de um arquipélago sem conexão entre si. Podia enumerar mais 100 exemplos, deveras conhecidos, mas o que realmente importa quando analisamos estes três é que o FOCO dos Governos, desde 1975, está sistematicamente numa direcção contrária à solução do problema. O esforço efémero do Governo em encontrar sempre os culpados fora de si fez que aprendesse a dar novos nomes aos problemas. Durante anos, a corrupção foi classificada como "acumulação primitiva de riqueza" e "capaz de fazer nascer uma burguesia próspera". Os despedimentos são "ajustes de pessoal". O descontentamento social é classificado como "tentativa de golpe de Estado" ou "movimento de subversão da ordem constitucional". A recessão surge muito mais elegante como "taxa negativa de crescimento". A greve de fome do Luaty Beirão foi "um comportamento diferenciado em relação à comida". A obesidade dos gastos públicos é justificada pelo discurso dos "gastos de eficiência". A festa da nova temporada governativa transformou o "ajuste directo" numa solução EMERGENCIAL até para fazer um parque de diversões. E o massacre do 27 de Maio foi emoldurado, em 2021, por uma comissão como um "conflito armado" e as suas vítimas tratadas como tal.

A indiferença mata e é a maior inimiga da felicidade do povo e do desenvolvimento do País. Para o Governo, quem politiza as situações é identificado como aliado do conflito. Os analistas de serviço que surgem para despolitizar servem para negar o conflito. É aqui que nasce a indiferença. Mesmo desvalorizando o problema, encontrando sempre um culpado fora de si, enviando recados de ingerência, o Governo, ainda assim, é incapaz de impedir que os danos causados pelos incómodos existentes sejam tão reais como a presença de um elefante no meio da sala. Desvalorizar as questões sociais e económicas estruturantes, fazendo com que elas não surjam no discurso oficial, por não serem benéficas à imagem do governo, é tão perigoso como deixar a boca do fogão ligada durante horas e acender um fósforo na porta da cozinha.

Aquilo que nos séculos XIX e XX foi uma LUTA, hoje, em todo o mundo, é reconhecido como um DIREITO. Entre nós, todo o discurso que não faça aumentar o brilho da governação continua a ser encarado como um conflito. E por isso vimos a sociedade civil transformada num grupo de "lúmpenes e Bandidos" por pedirem um País para Todos. Vimos os médicos que lutaram por um "par de luvas" nos hospitais serem classificados com "médicos do mal". Vemos os professores a abandonarem a escola e serem considerados "traidores" pela mão prepotente do Estado indiferente ao colapso que se avizinha pela desvalorização das reivindicações que já têm barbas e são reais. Uma sessão do conselho de ministros num modelo de governação de proximidade, debaixo da árvore num mato com este calor, sentados num pau, seria um bom exemplo de solidariedade e respeito para entenderem as dores dos professores.

A indiferença pela opinião pública é tão grande que somos confrontados todos os dias com notícias preocupantes a exemplo do desejo de um terceiro mandato, apetite veementemente criticado em 2017. Ou do aumento do tamanho administrativo do País com mais 417 municípios e mais 2 províncias com a justificação da proximidade que não colheu, pois se 164 municípios não foram eficientes nem para assegurar o stock de lâmpadas necessárias como será com 581? Estes dois assuntos estão a entornados em cima dos eleitores e contribuintes sem que sejam ouvidos.

Na verdade, Angola não tem problemas porque o PROBLEMA é mesmo a indiferença do governo há 47 anos. A incapacidade de inovar, de ser lúcido, de sair do lugar-comum da mera propaganda e de ser capaz de sair da "caverna" da alegoria de Platão. Se "abrisse os olhos" evitaria, com certeza, o prejuízo da sua sistemática actuação, que assenta numa estratégia discursiva indesculpável e sem nexo num País que está em paz há 20 anos. Sem a assunção dos erros existentes nenhum governante serve o seu partido, nem serve o Povo, nem serve a Pátria e no limite nem sequer serve a Humanidade, ficando na História pelas piores razões.