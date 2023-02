Thomas Mann, prémio Nobel da Literatura em 1929, defendeu, em 1924, no seu livro "A Montanha Mágica", que "a tolerância é um crime quando o que se tolera é a maldade". Essa frase, infelizmente, continua a fazer todo o sentido, no ano 23 do século XXI, apelando para que a consciência cidadã eleja um caminho onde a dor do outro, provocada pela ausência de afectos de qualquer governação, deva ser suficientemente esclarecedora de que há mínimos olímpicos para um povo inteiro aceitar ser subjugado pela pobreza, pelo abandono ou pela indiferença institucional.

O século XX foi marcado por inúmeras conquistas que colocaram a PESSOA HUMANA no centro das atenções, onde África não foi excepção. Foi o tempo das independências, dos sonhos e dos compromissos que inicialmente pretenderam ser de salvaguarda da nossa génese, da integridade dos povos e dos territórios. Os Direitos Humanos foram exaltados e um caminho de luz parecia ter sido iniciado pela mão dos pais fundadores africanos. Infelizmente, depois de 60 anos das primeiras independências, é possível perceber que, na maioria dos países africanos, a Pessoa Humana é periférica no que aos Direitos Humanos e políticas sociais diz respeito. Angola não é uma excepção, onde as pessoas, desde 1975, têm sido sempre vítimas.

O povo tem sido resiliente e corajoso, mas é fácil perceber que estamos todos fartos de uma governação que não é capaz de ser eficiente, contribuindo todos os dias para o aprofundamento da debilidade social e económica por não perceber a diferença entre o que é prioritário e o que é acessório. No limite fica evidente que, no fim do dia, o que conta é o lucro pessoal e político o que aniquila a capacidade de acreditar que o partido que nos governa há 48 anos consiga fazer diferente, quando tantos anos depois não conseguiu resolver nenhum problema estruturante permitindo que Angola não tenha problemas novos.

20 anos depois do fim da guerra, o Relatório dos Resultados do Recenseamento Agro-pecuário e Pescas (RAPP 2019/2021) publicado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) informa que, das 23.832 aldeias que existem em Angola, apenas 3.230 (14%) possuem uma unidade de saúde. De igual modo, neste documento, somos informados que, destas 23.832 aldeias, somente 8.579 (36%) têm escolas primárias ou sítios adaptados incluindo debaixo das árvores ou estruturas inacabadas. Em 2022, o UNICEF apoiou mais de 500 mil crianças com rastreio nutricional nas instituições de saúde e mais de 100 mil foram tratadas por desnutrição aguda grave nas instalações dos centros de estabilização e de alimentação terapêutica ambulatória em sete províncias.

Não obstante este cenário sombrio, a proposta do OGE para 2023, submetida pelo Governo à Assembleia Nacional, prevê que as viagens ao exterior dos membros do Executivo e dos membros superiores da administração pública sejam superiores aos salários de 16 ministérios, ignorando todos os dramas num tempo de aperto em todos os sentidos expressos pelas sucessivas greves da função pública e pelos negativos índices nacionais e internacionais. Esses três exemplos são suficientes para perceber que o desnorte desta governação não assenta em nenhum fenómeno global, histórico ou de carácter geográfico, mas, sim, numa inexplicável maldade contra um povo indefeso e pacífico, assente na indiferença e na convicção de que com algumas esmolas conseguirão manter a estabilidade social, o que é um erro crasso e uma demonstração de total inutilidade da actual despesa pública (à excepção dos salários, apesar de precários e irrealistas) que ao fim do primeiro mandado não foi capaz sequer de resolver o básico, navegando num despesismo desconectado da realidade do país.

20 anos depois, somos um povo nómada em tempo de paz, a multiplicarmo-nos desenfreadamente nas cidades sem nenhum apoio institucional, num limbo que arremessa contra a parede os mais pobres e menos escolarizados, atingindo ainda toda a classe média que não consegue suprir as suas despesas. Quem se desenrasca e consegue um visto está a abandonar o lar, com dor, partindo para países alheios, procurando futuro e qualidade de vida que no limite não existe em nenhum canto de Angola, mesmo sendo rico, tendo em conta toda a sorte de perigos adjacentes à inoperacionalidade da administração do território que permite que, no bairro mais nobre, uma família rica morra tal como uma família pobre vivendo num bairro sem respeito por nenhuma dimensão da condição humana, ambas traídas pela falta de segurança de uma malfada botija de gás, que, em parte nenhuma do mundo, poderia continuar a fazer vítimas devido ao seu degradado estado de conservação, que a nenhuma fiscalização importa.

É aqui que a tolerância se torna aliada da tríade promotora da estagnação de um povo: escolaridade sem qualidade e sem ser universal, saúde precária promovida pela ausência de saneamento e desemprego generalizado que empurra as pessoas para o patamar da desigualdade extrema e da ausência de dignidade. Do outro lado, assistimos ao galopante e desenfreado consumo público, engolido pela obscenidade de algumas despesas públicas com o luxo e o supérfluo e o conforto faraónico dos políticos institucionalizados, não esquecendo que a corrupção continua a roubar-nos a Pátria.

Um futuro que faça nascer progresso social não se constrói com fome. Somos um País fraco em todos os sentidos, com uma esquizofrénica presunção de grandeza. Somos política e economicamente fracos, com uma administração desajeitada e sem regras, num País sem bastidores e, por isso, incapaz de gerir sequer uma rede de semáforos. Sem plano credível, estamos à deriva, afogados nas dezenas de comissões multissectoriais criadas todos os meses, mas que não resolvem nenhum problema estruturante. Afogados nas dívidas externas que se multiplicam, mas não resolvem o país. Uma diplomacia que um dia se abstém e no outro dia condena veementemente numa tentativa de querer conservar um pé em dois sapatos o que é uma missão perigosa e reflecte a total ausência de um plano.

O exercício político é um acto voluntário. Ninguém é obrigado a ser político. Mas, depois de eleger este caminho para a sua vida, todos são responsáveis pela construção da promoção da felicidade colectiva conseguida com um desenvolvimento social onde ninguém fica para trás. Se isso não acontece, então os políticos e os seus partidos não têm qualquer moral para pedir tolerância aos seus representados. Não lhes é outorgada nenhuma moratória para entrarem nos carretos de forma definitiva. As promessas tornam-se hilariantes e depois ridículas quando repetidas de forma exaustiva, mas continuando inconsequentes ou nem sequer tendo sido postas em prática. E o que os governantes deviam perguntar-se todos os dias, a cada assinatura em documentos que não beneficiam nem o país nem o seu povo, por serem elefantes brancos sem serventia e sem prioridade, é QUAL É O TAMANHO DA TOLERÂNCIA DE UM POVO, para que um dia não tenham uma surpresa, num país onde 80% da população tem menos de 35 anos, está sem norte, sem esperança, sem protecção, sem escolaridade, sem emprego, sem saúde, sem futuro e sem mais nada a perder, pois sabe que a sua vida também não lhe pertence. O fim do exercício político dos partidos é colocar o bem-estar do povo acima de todas as prioridades atingindo os objectivos. Se isto não acontecer e se se mantiver a indiferença institucional durante décadas, como é o caso de Angola, a tolerância social deixa, obviamente, de fazer qualquer sentido, porque a paciência dos povos é elástica, mas jamais foi eterna, em nenhum momento da História da Humanidade.n