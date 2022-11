A periferia "incomoda" porque o poder político decidiu ignorá-la e só se lembra dela de 5 em 5 anos, quando a palavra de ordem é "Descer às Bases" para caçar votos. Depois das eleições, a periferia, a tal, onde vive mais de 80% da população de Luanda (a imagem é válida para todo o País), torna-se invisível a todas as prioridades, em todas as abordagens. Os políticos deixam de ir lá, mesmo os que saíram de lá. As dores dos periféricos deixam de aparecer em documentos sérios, onde se fala deles, das suas necessidades e dos seus direitos.

Desde 1992 que as obras na periferia só acontecem em época eleitoral sem nunca chegarem ao fundo do bairro. A sua realidade nua e crua deixa de fazer sentido nos discursos feitos no ar-condicionado, deixam de combinar com a roupa de festa que trajam os nossos representantes.

Os cernes da discussão passam a ser os seus direitos e as suas regalias. O deslumbramento a cada eleição é evidentemente ofuscado pelo dourado daquelas decorações, pela quantidade de funcionários que existem para se sentirem importantes mesmo quando a maioria não abre a boca para defender o representado durante todo o mandato uma única vez.

Para o poder político, a periferia é um problema, e a maioria dos políticos não gosta de problemas, porque dão trabalho, exigem ética na avaliação das prioridades, exigem presença lá onde o problema existe, dedicação lá onde a solução é desenhada e fiscalização patriota onde a mesma é implementada.

Os políticos são hábeis em "Descer às Bases" em teoria, nos Planos Quinquenais, nas Agendas de Desenvolvimento, nas Promessas Eleitorais, nos Relatórios Internacionais, nos Programas dos seus Partidos. Mas, na prática, a defesa da comuna, da aldeia, da vida do bairro nunca foi sincera, nunca foi objectiva, sempre foi traduzida muito mais pela esmola do que pela ciência.

As periferias de Angola são reais, contribuem para o nascimento de mais de 1 milhão de novos filhos todos os anos. Muitos destes filhos nascem de mães adolescentes, algumas com apenas 12 ou 13 anos sem escolaridade, para uma realidade onde não há saúde, não há esgotos, não há escola para todos e as escolas que existem. É só mesmo a designação e a presença de um professor que a torna numa instituição, pois não há carteiras, não há água, não há casa de banho, não há uma biblioteca, não há aulas de música, nem de desporto, não se fala de cidadania, de arte, de ética, de honra nem se constrói nenhum sentimento de pertença, porque a escola da periferia não é parte integrante da Angola que vemos na EURONEWS, que mostra a grandeza da governação que só ouve os aplausos mesmo que sejam feitos por pessoas que preferem ignorar a realidade.

Nas periferias de Angola há uma voz que o poder político não escuta porque ela chateia, colide, afronta, traz consigo a foto da pobreza, põe o dedo na ferida, destapa as mentiras. Na periferia, a morte não mete medo. O peso das algemas e o som da bala são a única resposta para repor a "legalidade".

Estes filhos nascem órfãos de um País, crescem órfãos de sonhos e de conhecimento, de segurança e de futuro - "quando o tiro não te mata, quem te mata é quem dispara".

O slogan "Descer às Bases" é triste. Descer significa admitir a inferioridade dos outros na arrogância de uma superioridade imaginária "contra milhões ninguém combate", nunca acreditando que um dia estes "milhões" cresceriam e deixariam de respeitar a injustiça de uma governação infeliz e que construiriam um caminho paralelo para fazer nascer a atenção e a preocupação com os que têm menos em todos os sentidos. Um povo acorrentado sem capacidade para construir melhoria da sua condição de vida, mesmo com emprego, um dia fica zangado.

Quando a dor de um povo deixa de ser sentida pela elite, passa a ser uma realidade que se vulgariza e um mundo que cresce de forma silenciosa para onde entram todos os dias novos moradores onde os muros são demasiado altos para que quem lá está consiga sair.

Aqui os sonhos não nascem sequer.

Só quem é testemunha da dureza de sobreviver pode falar. O resto são teorias desconectadas da realidade iguais às que custaram a cabeça de Maria Antonieta. A esquina onde a vida curva para baixo, sempre para baixo até ao limite da resistência humana, não é uma coisa agradável de se ver.

Neste "paraíso dos caídos", dos que vivem abaixo de todas as metas permitidas para a conservação da dignidade humana vive um povo bom que perdeu a esperança e sabe que a sua vida neste mundo é curta e que a sua luta é contínua para conseguir o mínimo, seja comida, água, medicamentos, um lugar na escola, um colchão, um bocado de luz.

A zungueira que chora o jantar dos filhos na bacia que o agente levou vive como se o primeiro dia do Verbo nunca a tenha incluído. As crianças que crescem sem afectos familiares ou institucionais nunca aprenderão a respeitar a autoridade. O seu futuro passa a ser um desencontro com a vida, com a normalidade e com a legalidade.

A forma como um país trata as suas crianças prova quão sérias são ou não são as intenções dos seus líderes. Um povo catalogado em série onde as instituições não querem saber da sua opinião vive sem felicidade. Angola não tem velhos porque foram vítimas da ausência de sentido dos programas que não os incluíram. Os velhos foram empurrados para fora do sistema e tornaram-se renegados, mendigos, fora da lei, sem direitos, sem protecção até desistirem de ser testemunhas da sua humilhação e de viver.

Os filhos periféricos, a quem não é dada nenhuma oportunidade consequente, cresceram isentos de tudo, avulsos, e criaram as suas próprias regras, algumas das quais cheias de mérito. Inventaram a kixiquila, o arraiou, tornaram a música num instrumento de luta, no altifalante de uma dor colectiva construindo novos ritmos, novas palavras. Criaram novas profissões que o código de trabalho ainda não interiorizou: roboteiro, chamateiro, manicuro, bagageiro, mixeiro, instalador de "gato", lotador...não esquecendo o eficiente serviço prestado pelo "atravessador de lagoa", porque na periferia o pântano é eterno. Enfim, criaram um mundo paralelo com uma realidade que, de forma audaciosa e criativa, podia ser considerada o METAVERSO angolano, um mundo à parte, permitindo que milhões de pessoas consigam existir sem depender do sistema convencional.

A periferia é para os políticos um desajustado fardo constitucional porque não há ninguém a avaliar o seu impacto. O governo não sabe fazer uma leitura eficiente dos fenómenos e por isso ou os desvaloriza ou apresenta uma solução defeituosa e ineficaz.

A periferia sempre foi olhada de esguelha. Nunca se devia ter permitido que pudessem existir angolanos a viver sem os mínimos olímpicos da dignidade humana 20 anos depois do fim da guerra. Foi aqui que muitos aprenderam a cheirar gasolina para matar a dor e para transformar o inferno num sorriso. Foi na rua que aprenderam a defender a vida. E foi na rua que aprenderam a ser incómodos partindo para a transgressão onde muitos se tornaram gregos.

Se o dinheiro que temos gastado em questões supérfluas tornasse a periferia numa prioridade em 20 anos de paz, os jovens hoje teriam acesso ao desporto, a uma educação pertinente, à arte, à segurança, à proteção e à qualidade de vida que no século XXI já não são luxos, são DIREITOS que definem a competência ou a incompetência por parte de qualquer governo e traduzem o tamanho do patriotismo com que um país o é gerido.