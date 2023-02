Como viver para brilhar em Angola quando os sonhos são mutilados pela ausência de uma creche condigna para que a criança desenvolva antes dos 5 anos as suas habilidades cognitivas? Quando entra (as que entram) na escola primária, encontra um ensino desajustado à realidade do País e ao século XXI. Uma escola estática de aprendizagem por repetição, sem qualquer incentivo à criatividade, ao desenvolvimento do raciocínio lógico, fechada à discussão em grupo para fazer nascer sabedoria? Por isso, vemos tantos doutores nos debates televisivos que apenas conseguem citar o que decoraram sem que lhes nasça qualquer pensamento próprio capaz de fazer a diferença, portando-se como verdadeiros papagaios sem utilidade, mostrando como a ignorância é capaz de ser atrevida.

Como viver para brilhar se o dinheiro que devia colocar água nas escolas, para que as crianças pudessem ter uma casa de banho a funcionar e não terem que urinar e defecar no quintal, privilegia a compra de viaturas para os venerandos juízes (mesmo quando já não são uteis à Nação ou por colocarem a militância à frente da lei ou por se tornarem a própria lei) e agora para os conselheiros presidenciais que reunirão, com sorte, uma vez por ano e sem que as suas contribuições tenham qualquer poder vinculativo por mais acertadas e coerentes que possam ser?

Como viver para brilhar se apenas existem três mil postos médicos em 22 mil aldeias em Angola? Quantos quilómetros tem que percorrer uma grávida ou uma mãe para salvar o seu filho que está condenado às sucessivas malárias e doenças diarreicas por ausência de saneamento básico, infra-estrutura que o Império Romano já tinha há três mil anos e um produtor de petróleo e outras dádivas da natureza, não foi capaz de garantir em 48 anos de Independência, nem de conservar o que já existia no tempo colonial?

Como viver para brilhar se as crianças e os pais do Sul dividem a água com os bois e o tal canal que iria terminar com a seca, em menos de um ano partiu-se, não obstante todos os avisos às debilidades da obra feitos de forma pública, mas que o Governo ignorou de forma olímpica como ignora todas as sugestões que saem da boca dos eleitores e a posteriori então far-se-á uma avaliação competente para uma construção que custou 140 milhões de dólares e pelos vistos teve uma fiscalização cega e surda?

Como viver para brilhar num País afogado pelo lixo responsável por várias doenças tais como a malaria, a febre tifóide, as diarreicas agudas, as doenças de pele, não esquecendo a queima feita pelos populares quando a situação se torna insuportável e que todos são obrigados a inalar aquele fumo? Há muitos anos e sempre com diferentes governadores, as cidades não conseguem ser eficientes, mesmo existindo um Plano Estratégico de Gestão de Resíduos Urbanos, sendo público que o Governo gasta anualmente 100 milhões de dólares, de acordo com a Agência de Nacional de Resíduos, sem capacidade para resolver o problema de forma definitiva.

Como brilhar se as crianças crescem sem segurança, violadas, constantemente, física e psicologicamente, em famílias onde as mães são pais também e têm que trabalhar mais de 12 horas por dia para garantir o jantar e ainda vêem roubadas as suas bacias pela fiscalização ou pela polícia por estarem a velar de forma honesta pela vida dos seus filhos a quem o Estado não dá nem um prato de sopa?

Como brilhar num País onde os jovens que participam numa manifestação para defender o fim da fome ou do desemprego podem ficar muitos meses na cadeia, mas os gestores públicos "suspeitos" de corrupção passeiam livremente ostentando bens cujo salário é incapaz de justificar tal riqueza? Que exemplo de ética e de honra é transmitido pelo Governo angolano que inspire as crianças e os jovens a respeitar o bem público?

Um povo para brilhar não pode ser tratado como mendigo. Não pode ser desvalorizada a sua inalienável função de cidadania aliada aos Direitos Humanos elementares à sua dignidade. Sem dignidade ninguém brilha por mais motorizadas que lhe ofereçam ou sacos de farinha em patéticas doações, todas elas feitas com dinheiro público e que obrigam o povo a agradecer a cada esmola como se ele não fosse o soberano.

Um povo para brilhar não pode ver o seu futuro aliado a programas de alívio à pobreza, BUÉ, PAPAGRO, POUPA LÁ, PRESSILD, ESTRATÉGIA DE COMBATE À POBREZA entre outros programas desengonçados e sem serventia de médio prazo pois não agregam nenhum valor à pessoa humana, sendo apenas de mera e temporária subsistência, onde nunca são avaliados de forma rigorosa apesar de terem devorado milhões de dólares e não terem aliviado, sequer, a progressão geométrica da tal pobreza, que todos os anos cresce de forma vergonhosa. O fomento da pobreza, num País com recursos, devia ser considerado um Crime contra a Humanidade.

Um povo para brilhar não pode ser tratado à chapada. Não pode comer do contentor do lixo sem qualquer dignidade. Não pode ser sistematicamente manipulado pela comunicação pública. Tem que ter um tecto decente. Três refeições quentes por dia. Tolerância zero ao analfabetismo. Tem que acreditar que o seu voto faz de facto a diferença sem que a cada eleição o fantasma da fraude, cada vez mais visível, se agigante e nos faça perceber como o poder político tornou a democracia refém de um grupo que beneficia da conivência e protecção do poder judicial.

Um povo para brilhar tem que ver garantidos os seus Direitos e senti-los à nascença sem ter que mendigar uma responsabilidade que o Governo não assume sistematicamente e que culpa sempre terceiros a exemplo do colono, da crise internacional, da baixa do preço do petróleo, do antecessor e agora do COVID.

Estamos em paz há 21 anos e apenas um partido governou Angola desde a Independência o que permite concluir que a culpa do desespero económico, político e social apenas tem a ver com a falta de patriotismo, sentimento de pertença e respeito pelo povo, bem como às opções de governação egoístas que privilegiam muito mais o negócio do que a Dignidade Humana.