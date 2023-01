Neste ano de 2023, celebraremos 48 anos de independência e, naturalmente, praticamente esta mesma trajectória temporal enquanto nação desportivamente soberana.

Em 1975, já à beira da independência nacional, após os acordos de Mombaça no Quénia e de Alvor em Portugal, em entrevista ao prestigiado jornal português A Bola, o Presidente Agostinho Neto disse que, caso os filhos de Angola beneficiassem, tal como a elite dominante, das três refeições diárias, muitos campeões nasceriam no nosso País.

Mesmo sabendo que a vida só deve ser vivida olhando para a frente, ela só será compreendida se olharmos para trás. E porque momentos como este suscitam a um balanço, esse exercício nunca será uma perda de tempo, pois devemos estar orgulhosos do caminho que fizemos, todavia, parece-me evidente que há muitas coisas que poderiam ter sido feitas de um modo diferente, outras que fazíamos tão bem e que inexplicavelmente deixamos de praticar, enfim, o que é facto é que, ao fim deste percurso histórico, temos um manancial de factos, acontecimentos, conquistas, derrotas, avanços e recuos. Afinal, esta é a essência da vida!

Os desafios para o desenvolvimento do nosso desporto são enormes, desde logo, a condição social de um número significativo de pessoas continua a ser o maior dos nossos adversários desportivos.

Garantir que as crianças e jovens, que são os nossos potenciais desportistas, cresçam, no seio das respectivas famílias, nas escolas e nos bairros, num ambiente socialmente estimulante, com boa assistência médica, com comida saudável à mesa, com bons professores e livros nas escolas e que desperte neles o interesse pelo desporto, por actividades culturais, enfim, por práticas de uma cidadania positiva, é uma barreira do tamanho de um estádio olímpico que temos nós, enquanto sociedade, que transpor.

Entre tantas frentes e tarefas por realizar, a definição de uma carta de informação desportiva nacional parece-me uma das coisas prioritárias por se fazer nesta altura em que se inicia, inclusive, um novo ciclo governativo.

Uma carta de informação desportiva nacional não se deve limitar ao recenseamento de instalações e associações desportivas, devendo incluir no seu contexto um conjunto de indicadores associados que permita, através de uma análise conjunta dos seus dados, entender as tendências de evolução do fenómeno desportivo no País.

A conjugação destes elementos de referência deve permitir entender a Carta de Informação Desportiva Nacional em duas perspectivas: numa primeira, como instrumento de diagnóstico que permita dar a conhecer a todos os agentes e intervenientes do fenómeno desportivo a informação sobre a realidade da situação desportiva no País, através dos seus principais indicadores, e, noutra vertente, como instrumento de planeamento que permita desencadear processos de tomada de decisão ao nível das opções políticas, quer estratégicas, quer operacionais, no âmbito da gestão das políticas desportivas nacionais.

*Jurista, Presidente do Clube Escola Desportiva Formigas do Cazenga