Há uns anos, falo dos anos 1980, um colega, então Director de uma unidade de produção industrial no Huambo, chamado à Assembleia Popular Provincial, para explicar-se de algumas acusações que pesavam sob a empresa que dirigia, recitou em bom-tom, um conhecido adágio popular "numa casa onde não há pão, todo o mundo ralha e ninguém tem razão". Os deputados sentiram-se ofendidos! Vem isso a propósito da actual crise da subida generalizada de preços na economia angolana, e as recorrentes inspecções, dos diversos órgãos inspectivos, todos com poderes de encerrar estabelecimentos comerciais.

Entendo que essas instituições devem fazer o seu trabalho para o qual foram criadas, garantir que os postulados e a sanidade dos bens comercializados cumprem com o estatuído. No entanto, seria bom que também fizessem uma introspecção e se questionassem, se a subida de preços se deve, unicamente, à ambição especulativa dos operadores comerciais? Estão a actuar na causa ou no efeito do problema? Certamente, a resposta, será a de que à estes órgãos inspectivos cabe fiscalizar, a identificação das causas compete aos outros órgãos do Executivo. Porém, depois de todos estes anos que volta e meia andam atrás dos comerciantes, ditos especulares, o problema será mesmo da especulação de preços?

Não estarão a tentar curar uma doença com remédios errados? Desde que me conheço neste país, sempre que há subida generalizada de preços, como a que se verifica nestes dias, vai-se atrás dos especuladores, prendem-se, ou fecham-se estabelecimentos comerciais, porque subiram os preços.

Entretanto, se tomarmos como o ano base 2015, a variação de preços acumulada, vai para além de 400%, numa base homologa tem andado por cima de 20%. Aliás, estou recordado que um destacado político angolano, um dia desses, frustrado com a subida de preços, afirmara que os preços em Angola só subiam, nunca desciam! Assim é que, o ciclo se repete hoje! Sempre que há factores estranguladores na produção, ou no mercado internacional de petróleo, escasseiam-se as divisas, para a importação de bens, com a escassez de divisas, a moeda nacional desvaloriza-se, como tudo é importado, por conseguinte, indexado as moedas fortes (Euros e Dólares dos Estados Unidos). Adicionalmente, a disponibilidade de divisas, reduz a capacidade de importação de mercadorias, e com a redução de oferta de produtos, os preços sobem. Portanto, a causa da subida de preços na economia angolana deve-se a constante perda de valor da moeda nacional, que, por sua vez, impacta a oferta de produtos, provocando a subida de preços. É, por conseguinte, muito natural que, quem tem mercadoria, procure indexar o custo das mercadorias em stock, assim subir o preço, pois são produtos importados, ao contrário, estará condenado a falir o seu negócio. A especulação é um fenómeno normal do mercado.

Se as mercadorias comercializadas fossem de origem nacional, ou seja, produzidas em Angola, com a matéria-prima angolana, mão-de-obra angolana, o factor de indexação as moedas fortes seriam residuais, a desvalorização da moeda nacional não teria o mínimo impacto, a oferta não seria afectada, consequentemente, os preços manter-se-iam estáveis. Certamente, os especuladores tornar-se-iam obsoletos e pouco falados. Pois, na realidade actual, tornaram-se celebridades sem justa causa.

Referi inicialmente que, a especulação de preços é um fenómeno económico racional dos agentes económicos nas economias de mercado, surge pelo desequilíbrio da oferta e da procura. O agente económico atento aos movimentos do mercado em que opera, dado o seu empenho e domínio do mercado, posiciona-se na defensiva, retendo a mercadoria, ou as existências que detêm para as libertar no momento favorável, permitindo-lhe obter avultados lucros. Por exemplo, imagine que há um mês, apercebendo-se da possível desvalorização do Kwanza, adquirisse dez mil Euros, numa altura em que, um Euro estava cotado a setecentos Kwanzas, com a perspectiva de os trocar no momento que batesse novecentos Kwanzas. Teria lucrado a volta de dois milhões de Kwanzas. Não teria cometido nenhum crime, simplesmente, teria sido premiado pela sua capacidade de antecipação dos fenómenos do mercado em que opera. Foi assim que o Senhor George Soros, o magnata norte-americano, fez a sua fortuna. Isto não quer dizer que o Estado não crie mecanismos dissuasores da prática especulativa, pois se generalizada é detrimental para a economia.

Temos todos que ter a consciência de que o ciclo do petróleo está prestes a terminar. Provavelmente, os níveis de produção de 2012 e 2013, em que se atingiu um milhão e setecentos e cinquenta e dois mil barris de petróleo por dia, não mais será repetido. Tenho dito que, não devemos nos esquecer de que, a era da pedra terminou sem a pedra ter terminado, a era do ferro também terminou com o ferro em abundância, a era das energias fósseis, ou do petróleo, também há de terminar, sem o seu esgotamento.

Angola perdeu várias oportunidades de fazer investimentos estruturantes, com vista a criar condições para o lançamento, ou dinamização da produção nacional e assim eliminar, de uma vez por todas, as crises cíclicas da perda de valor da moeda nacional. As deformações estruturais são ainda muito prevalentes, a rede viária está profundamente degradada. Mesmo que se tenham feito grandes investimentos na geração de electricidade, há ainda um grande défice, para além da degradação da rede de distribuição. Não se pode falar de desenvolvimento sem ter em conta o factor homem. A qualidade de ensino, é demasiadamente precária ainda, havendo um grande défice de quadros qualificados para atender a demanda dos grandes projectos estruturantes, satisfeita apenas com recurso ao pessoal expatriado, pressionando, ainda mais, as escassas divisas.

A solução para o problema da perda de valor da moeda nacional, que por sua vez, pressiona a oferta de produtos, consequentemente os preços, é a produção nacional. A fuba, o arroz, a soja, o trigo, a laranja, a cebola, a batata, a carne de vaca, o frango, e os derivados de porco, que gastam mensalmente milhões de dólares, têm de passar a ser produzidos no país. Isto só é possível se a produção local, for apoiada através de esquemas de fomento e extensão rural, com o apoio do sector privado, numa parceria pública privada. Aconteceu no passado com o Programa de Extensão Rural (ERA). Igualmente, tem de se proteger a indústria nascente, ninguém gatinhou e começou a correr. Nesta fase inicial a indústria nacional emergente, tem de ser protegida com o agravamento das taxas aduaneiras, para aqueles produtos que há já oferta suficiente. Temos de reverter a condição actual do país de mono exportador de matérias-primas e multi importador de produtos acabados, para um país multi exportador de produtos acabados e importador de maquinaria e produtos tecnológicos altamente complexos.

A crença de que o "laissez faire laissez passer" é totalmente aplicável, tal como ocorre nos mercados maduros, é uma total ilusão. Porquanto, a teoria dos mercados nos ensina que são imperfeitos, são caracterizados por falhas, dada a natural assimetria de informação. Quanto menos estruturado for o mercado, mais agudos ou profundos são as falhas. Por isso, não se pode pensar que vai se deixar o mercado autorregular-se. Vão acontecer estrangulamentos que depois serão difíceis de corrigir.

Termino sugerindo aos órgãos inspectivos a reavaliação da sua estratégia de actuação, de culpar os comerciantes pela subida de preços. Fechar estabelecimentos comerciais, apenas agrava o problema, não resolve, o problema é muito mais profundo, deve merecer a entrega de todos os angolanos neste desafio de relançar a produção nacional. Vamos criar riqueza no nosso país e não enviando a nossa riqueza para os outros países. Um dia, não teremos divisas e sucumbiremos ao nosso vício de produzir o que não consumimos e consumirmos o que não produzimos, porque recorremos sempre à uma prescrição errada. Sobretudo, tem de haver mais seriedade nas instituições públicas e os prevaricadores devem ser severamente punidos.