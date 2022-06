Porque raio tenho de escrever hoje quando a minha vontade era ligar para Benguela e falar com o Dario? E agora, Dario, como é, quando, é que vamos poder voltar a falar do mau estado actual da Cultura na nossa terra? Quando voltamos a entristecer-nos com a forma como se tem lidado com a Literatura para os Mais Novos? Quando? Quando vamos poder falar daqueles tempos, outros, em que escrever para os meninos angolanos era uma descoberta? Uma sensação. Era o desbravar de letras nunca tentadas? Era o transformar de sonhos em palavras e palavras em estórias e estórias em livros. Muitos livros. Milhares de livros num tempo em que por cima das palavras ainda o céu dos nossos meninos se enchia das luzes assustadoras das tracejantes da guerra? Balas que não travavam as palavras, Nem as ideias, Nem os sonhos. Nem as utopias que nós, os mais velhos, nem todos, mas muitos de nós, iam construindo como meta de vida, aquela meta que, nunca se alcança mas que nunca se deixa de procurar. E agora Dario, como vamos relembrar aqueles tempos em que, a qualquer hora do dia empurravas a porta da minha casa, nesses tempos sempre aberta, ali na Maianga e te sentavas à minha mesa para almoçar um arroz de trinca com caboenhas ou o célebre "cinturão das fapla"... aqueles tempos, como dizias, "onde dois passam fome passam três" e depois falávamos de livros., De estórias. Fazíamos projectos que íamos, quase por milagre, transformando em realidades?

E gora como vamos poder falar do tempo em que os meus filhos te chamavam "tio Dario" como se te conhecessem desde sempre e desde sempre fosses da família. E agora meu irmão, como vamos recordar os Jardins do Livro ali no Parque da Liberdade agora aprisionado entre chapas? Como vamos poder discutir com a Gabriela... por onde será que ela anda? vais dar encontro com ela? E com a Rosalina Pombal, para projectar a edições do INALD... será que alguém ainda se lembra do que significavam estas 5 letras?

Como vamos voltar a editar a TVeja? Moer a paciência do Fernando da Litotipo alterando os textos quase até ao dia da impressão?

E agora Dario, como vamos voltar a sonhar a "Bikuatas" a revista para as crianças que imaginávamos diferente. Educativa. Divertida, com BD e tudo que íamos propor ao Sérgio Piçarra e ao Lito?

Pois é Dario, e agora?

Agora restam as lembranças. Os projectos. Os concretizados e os nem por isso. Mas connosco fica, passe o lugar comum, a tua obra. A que conseguiste editar e aquela, sei eu, de muitas centenas que as gavetas da tua secretária guardam à espera que alguém, talvez um dos teus filhos, as concretizem. Pois é, mas a par de tudo isso, lamentavelmente, levaste contigo dezenas de estórias. Daquelas estórias cheias de ritmo, de som, de cores, de angolanidade que guardavas na imaginação. Essas jamais poderemos ter o prazer de ler. Jamais teremos o encanto das suas palavras, palavras que um dia, a Alice Vieira, um vulto grande da literatura infanto-juvenil portuguesa, disse serem das mais belas que já havia lido, na língua que adoptamos como nossa.

E agora Dario? Agora, agora vamos em frente. Vamos continuar a encantar os meninos e meninas da nossa terra com as tuas estórias. Nas escolas. Nas bibliotecas. Nas Ludotecas. Nas ruas. Debaixo de uma qualquer árvore /escola. Que os responsáveis da nossa Cultura, da nossa Educação, não se limitem a falar de ti hoje, talvez um bocadinho mais amanhã, louvando os teus atributos e, como infelizmente tantas, demasiadas vezes acontece, façam jus àquele dito português "rei morto rei posto" e te arrumem no arquivo de um passado como se as tuas mãos, como disse o nosso Poeta Maior, não tivessem "colocado pedras nos alicerces do mundo".

E agora Dario? E agora?