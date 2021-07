A travessia do grande rio, o ruído dos motores da jangada, o balançar da embarcação, os carros a pejar a ponte, e os olhos esbugalhados da gente jovem que o fazia pela primeira vez, excitavam! O acampamento, com a sua vista privilegiada sobre as sinuosidades do rio, era paragem obrigatória. As famílias faziam o seu piquenique, e organizava-se a procura dos animais que faziam a fama do Parque. E lá íamos nós, nos Land-Rovers com o guia que ia indicando os caminhos, descobrindo as presas do nosso olhar. E abundavam.

As pacaças eram capim, por todo o lado se viam em amplas manadas. As palancas vermelhas. Os sengues, os javalis, mais raros. As aves e os pequenos roedores. Até dois rinocerontes, à época recentemente introduzidos, lá estavam, imóveis, ainda estranhando, certamente, a vizinhança. A verdura luxuriante, as picadas bem tratadas, davam àquele carrossel, de altos e baixos, condimentos especiais que faziam da jornada uma experiência ímpar. Mas nada de elefantes! Voltamos ao acampamento, felizes, mas com esse pequeno (grande) desapontamento.

Pela tarde, organizou-se mais uma volta. Era preciso vê-los, que diabo! E lá voltamos a percorrer as picadas, a tropeçar nas pacaças e palancas, e nada dos veneráveis proboscídeos. E quando já nos preparávamos para desistir, numa paisagem que seguia por um vale com inclinações pronunciadas, vimos, lá ao longe, na picada que subia, uma manada que a atravessava pachorrentamente. O motorista acelerou, ansioso, vendo-os desaparecer, como por magia, do outro lado do risco. Como por magia, surgindo do nada, e no nada se perdendo.

Já desanimados chegávamos ao local da travessia, sem sombra de elefantes, quando surgiu o inesperado: uma mamã elefante, que certamente tinha tido que ir puxar as bastas orelhas do seu encorpado e irrequieto petiz, e por isso se atrasara. O elefante-bebé assustou-se, e a mãe não gostou, barrindo irritada, e fazendo um movimento em direcção à nossa viatura, que estacara de repente. Tudo se passou num instante: entre a maravilha e o medo, vimo-los embrenharem-se na floresta e desaparecer. Nunca tendo esse momento desaparecido nas memórias das coisas fantásticas que vivemos.

Depois, de esquebra, já satisfeitos pelo espectáculo que tínhamos vivenciado, ainda encontrámos um elefante solitário, velho e enorme, com uma única, e enorme, presa, que pudemos admirar até que ele soltou as trombetas, e nos pediu para nos pormos a andar. O que fizemos.

Anos depois, já depois da guerra e da destruição, e do extermínio da população animal do Parque, acompanhamos com emoção as acções com vista ao seu repovoamento, e a criação de um santuário - cerca de 10.000 hectares na região Norte do parque original - onde os mesmos pudessem estar seguros. Uma nova Arca trouxe espécies de avião, e tivemos a felicidade de estar no grupo que recebeu uma parte delas, em Cabo Ledo. Tempos depois, visitamos o Parque, onde vimos gnus, gungas, zebras e girafas, e pudemos acompanhar, com guias experientes, a pé, o ruído de uns elefantes, também re-introduzidos, que se furtavam ao nosso olhar, mas faziam sentir bem a sua presença.

Nas redes sociais circulam notícias que dão uma imagem tenebrosa da situação actual da área especial de conservação (o "santuário") do Parque Nacional da Quiçama. Aponta-se a falta de manutenção da cerca e o deficiente patrulhamento, permitindo que caçadores criminosos tenham já exterminado uma parte considerável da fauna recém-introduzida.

Gostaríamos que o Ministério que também deve cuidar do Ambiente provasse errados tais rumores. Para bem dos animais, em prol das gerações futuras e para aquietar as nossas consciências.