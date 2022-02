A racionalização da despesa pública é um imperativo para a melhoria das condições de vida da população, dada a situação económica e financeira do país. Para o efeito, a afectação dos recursos públicos deve obedecer a prioridades que garantam tal desiderato e os gastos serem realizados de maneira eficaz e eficiente. Contudo, a Lei do Orçamento Geral do Estado (OGE) para o ano de 2022 - a Lei n.º 32/21, de 30 de Dezembro - deixa transparecer não se estar ainda, decisivamente, a "corrigir o que está mal" no que à gestão das finanças públicas diz respeito, na prossecução da racionalidade. Essa asserção decorre dos factos que se reportam a seguir.

Nas leis orçamentais anuais figuraram, por vários anos, disposições que sujeitavam a execução das "despesas especiais de segurança interna e externa de protecção do Estado", que constassem no OGE, a um "regime especial de execução e controlo orçamental" a estabelecer pelo Presidente da República, enquanto Titular do Poder Executivo. Na Lei do OGE de 2021, especificamente, tais disposições constavam no Capítulo V - Disciplina Orçamental, nos seguintes termos:

"Artigo 9.º - Execução Orçamental

19. As despesas especiais de segurança interna e externa de protecção do Estado, constantes do Orçamento Geral do Estado, estão sujeitas a um regime especial de execução e controlo orçamental, de acordo com o que venha a ser estabelecido pelo Presidente da República, enquanto Titular do Poder Executivo.

Artigo 12.º - Despesas e Fundos Especiais

1. Ficam sujeitos a um regime especial e de cobertura, de execução e de prestação de contas, as despesas especiais, afectas aos órgãos de soberania e serviços públicos que realizam as funções de segurança interna e externa do Estado, integrados no Sistema Nacional de Segurança, em termos que assegure o carácter reservado ou secreto destas funções e o interesse público, com eficácia, prontidão e eficiência.

2. São inscritos no OGE 2021, créditos orçamentais que permitam a criação de Fundos Financeiros Especiais de Segurança a funcionarem como reserva estratégica do Estado, para a execução das despesas referidas no número anterior.

3. A forma de utilização e de prestação de contas dos Fundos Financeiros Especiais de Segurança é regulamentada pelo Presidente da República, enquanto Titular do Poder Executivo."

Acontece que tal "regime especial de cobertura, execução e prestação de contas" nunca foi, de jure e de facto, estabelecido, pelo que os procedimentos ficaram sempre ao critério dos órgãos e das pessoas com responsabilidade por tais despesas, o que permitiu que os respectivos fundos se transformassem em verdadeiros "sacos azuis". Isso porque, na ausência de tais procedimentos, emergiram falhas no escrutínio que tais despesas deveriam merecer da parte dos órgãos competentes do Estado - nomeadamente o Ministério das Finanças, o Banco Nacional de Angola, o Conselho de Segurança Nacional, o Presidente da República (Titular do Poder Executivo) e a Assembleia Nacional (através da sua Comissão Especializada) -, pois não se estabeleceram mecanismos claros de segregação de funções e de freios e contrapesos requeridos. E foi esse quadro que permitiu situações de apropriação e uso indevido de tais fundos públicos, como as que se reportaram ter ocorrido na Casa de Segurança do Presidente da República com o conhecido "caso Lussaty" e com a alegada criação ilegal do Kuando Kubango Futebol Clube por alguns generais e do qual a Casa de Segurança apresta-se a assumir uma dívida de 350 milhões de kwanzas (de onde virá o dinheiro para tal?) (cf. o Novo Jornal, edição 721, de 04 de Fevereiro de 2022, pág. 44).

Ora, na Lei do OGE de 2022, em substituição daquela norma, introduziram-se disposições vagas sobre o controlo de tais despesas, conforme consta no Artigo 11.º - Despesas e fundos especiais, que estabelece o seguinte:

"1. A prestação de contas das despesas especiais é elaborada mediante apresentação de documentos previstos na lei.

2. O Relatório de Prestação de Contas deve ser submetido ao Departamento Ministerial responsável pelo Sector das Finanças Públicas, para efeito de reconciliação na Conta Geral do Estado.

3. São inscritos no Orçamento Geral do Estado, para o exercício económico 2022, créditos orçamentais que permitam a criação de Fundos Financeiros Especiais de Segurança a funcionarem como reserva estratégica do Estado para a execução das despesas referidas no número 1.".

O facto é que as únicas leis que estabelecem normas sobre execução das despesas públicas são a Lei do OGE e as leis orçamentais anuais e seus regulamentos, mas é exactamente esta última que exime a realização das despesas especiais cobertas com os Fundos Financeiros Especiais da sujeição às normas regulares. E as normas regulares, no geral, demandam o seguinte: a inscrição das despesas de forma discriminada nos orçamentos anuais, com limites de créditos orçamentais para a sua execução; a execução da despesa no Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado (SIGFE) e com base na Programação Financeira; a execução da despesa com a realização prévia da sua cabimentação; o pagamento das despesas cabimentadas com a realização prévia da sua liquidação; e a prestação de contas sustentadas nos créditos orçamentais atribuídos e nas cabimentações, liquidações e pagamentos realizados através do SIGFE.

Então, ao eximir-se a realização das despesas especiais das normas regulares ou a sujeita-las a normas específicas, mas dispor que a prestação de contas das mesmas seja elaborada mediante apresentação de documentos previstos na lei - entretanto não definidos -, gera-se uma situação circular, pois não existe qualquer legislação que trata de "despesas especiais" nem de "Fundos Especiais de Segurança" que funcionem como "reserva estratégica do Estado" para cobrir tais despesas.

De resto, se não fosse esse o caso, como se compreenderia que até ao OGE de 2021 a lei orçamental anual se referisse à sujeição das mesmas "a um regime especial de execução e controlo orçamental, de acordo com o que venha a ser estabelecido pelo Presidente da República, enquanto Titular do Poder Executivo"? Portanto, o Artigo 11.º da Lei do OGE 2022 constitui uma verdadeira fuga para a frente do assunto, resultando numa emenda pior que o soneto...

Continua, por isso, a fazer falta o estabelecimento formal e a implementação efectiva de um regime de previsão, orçamentação, realização e controlo de despesas de natureza reservada e dos correspondentes fundos e sua sujeição ao escrutínio do Conselho de Segurança Nacional (interno) e da correspondente Comissão Especializada da Assembleia Nacional (externo), corrigindo-se, assim, o que está mal nesse aspecto da gestão financeira pública.