Sara encarnou o espírito do grande deserto fértil em miragens que se abre sob os pés de cada africano, nesta senda de submissão aos vários poderes imperiais e nacionais. Segundo Gu Henri, "o nome Maldoror poderia ter uma multiplicidade de significados, a depender do contexto (da língua) a ser pronunciado". No contexto da língua portuguesa, podemos decompor Maldoror em "mal" e "dor". A sílaba final "or" regressa à língua da cineasta: ouro.

Sara Maldoror trazia os cabelos rebeldes dourados de miragens da Sétima Arte, a História em movimento, mas a história dos povos angustiados pela opressão, opressão que, na sua realização individual, reflecte o personagem da obra do conde de Lautréamont, considerado o primeiro vanguardista francês.

Sara Maldoror posiciona-se como vanguardista da Sétima Arte negra. O seu nome, inspirado na literatura, foi buscar às literaturas africanas o roteiro para os filmes que a tornaram imortal. Nos momentos que passei com Sara Maldodor em Paris, na minha qualidade de jornalista, tocou a minha alma o rio de nostalgia, desilusão e o murmúrio de angústia que perpassava o seu olhar. Uma angústia resignada, serena, quase indolor.

O casamento com o nacionalista Mário Pinto de Andrade teria dado azo à experiência de viver no território, no seio do povo que ela simplesmente ficcionou em Monamgambée e Sambizanga, filmes cujo apelo mais alto foi à libertação do jugo colonial. A pós-colonialidade angolana ficou irreversivelmente marcada por um vazio histórico reconciliatório de proporções extremas: a experiência de os nacionalistas viverem os momentos derradeiros das suas vidas na própria pátria pela qual dedicaram a vida.

A História do pós-colonialismo angolano não teve esse espaço nem o momento alargado para Sara Maldodor nem para o pai das suas filhas. Ver Mário Pinto de Andrade dar continuidade ao exílio colonial deve ter sido causa desse murmúrio de angústia. O olhar nostálgico era provavelmente o confronto matinal com os sonhos sonhados por Lucas Matesso, que não conseguiu o manjar do "fato completo" e de Domingos Xavier que não viu o filho crescer, nem a tão sonhada igualdade e justiça social.

O inspirador dos dois filmes, José Luandino Vieira, vive também hoje no exílio. A desilusão de Sara Maldoror é a mesma de todos os africanos pelo nihilismo das revoluções, desde Santo Domingo até à morte de Patrice Lumumba.

Hoje, em pleno século XXI, vergastado pelo aquecimento global e pelas guerras do Congo e da Ucrânia, qual a pertinência sócio-política e o valor histórico-cultural da sua obra?

Num primeiro momento, constatamos que tanto Monangambée quanto Sambizanga colocam em cena o papel e o lugar da mulher negra africana na luta contra a opressão. Não se trata de um papel e de um lugar colateral. As mulheres, sobretudo Maria, mãe de um bebé que trazia ao colo, são personagens principais dos contos de Luandino Vieira e passaram para os filmes o choro da natureza humana perante a violência das armas e da política.

A lição que se depreende deste primeiro momento é o apelo a um olhar político sobre esta franja feminina da sociedade africana, a fim de libertá-la das angústias do passado e dar-lhe a oportunidade de viver as benesses da modernidade e a paz que ela merece. Mas, o grande alcance político destes dois filmes, Monagambéee e Sambizanga, reside na perspectiva histórica de que só se realizam na sua ontologia pragmática, se os seus elementos deletérios (a tortura, a prisão política e o sofrimento humano) deixarem de ser repetidos na pós-colonialidade. A supressão desses elementos deletérios da vida dos povos ex-colonizados é um dos critérios primários e essenciais para a construção da cidadania e da nacionalidade.

A obra de Sara Maldoror guarda um valor histórico-cultural que ultrapassa as sombras e a luz do celulóide. Não só pelos títulos emprestados do kimbundu, língua bantu de Angola. Retratam uma época de revolta de ex-escravos, a continuidade do esforço de Santo Domingo.

Daí que Sara Maldoror mereça uma homenagem mais alta do que o Prémio Nacional de Cultura e Artes. Merece ser conhecida das novas gerações de angolanos. Para honrar o passado e a nossa história, ainda falta reinventar a escola de cinema Sara Maldoror e a Universidade Mário Pinto de Andrade. Os seus cabelos rebeldes de miragens continuam a filmar novas Angolas, de justiça, paz e liberdade, pelo que resta de humanismo neste século de grandes incertezas.