A foto que inspira e motiva o texto surgiu na revista "Realidade", em 1965. O autor é o americano David Drew Zing, jornalista-repórter (1923- 2000), que publicou trabalhos em revistas famosas e jornais renomados, como a Look, Life, Esquire, Vogue, New York Times, e que se apaixona pelo Brasil.

Durante a sua permanência no Brasil, especialmente no Rio e em São Paulo, onde faleceu, fotografou para um grande número de publicações locais, designadamente para as revistas: Realidade e Manchete, e também colaborou em Playboy, VIP, Veja, Claudia, Elle, e com os jornais: Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo, Jornal da Tarde, Jornal do Brasil e O Globo.

Foi um dos fotógrafos na noite de abertura do Show [notável e histórico] de Bossa Nova, organizado por Aloysio de Oliveira, apresentando Tom Jobim, Vinicius de Moraes e João Gilberto, no Clube Bon Gourmet, no Rio, em 1962, com a participação especial do grupo vocal "Cariocas", e contribuiu para a organização do memorável concerto de Bossa Nova, no Carnegie Hall, em Nova York, 1962.

A foto e as razões da escolha do título

A imagem fotográfica de Zingg capta um Quarteto (Pixinguinha, sentado em cadeira presidenciável, o baihano Dorival Caymmy, Vinicius de Moraes, mostrando um disco [um LP] de Tom Jobim "The wonderful world of António Carlos Jobim", o seu segundo disco de estúdio, gravado em 1964, em Los Angeles, com arranjos e direcção de Nelson Riddle, e Baden Powell no violão.

Zingg consegue captar o que não se vê (habilidade apenas acessível aos mais atentos e sensíveis da fotografia com música: Herman Leonard, William Claxton, Charles Stewart, Valerie Wilmer, Guiseppe Pino, Jean- Pierre Leloir, Yukio Ichikawa, Yuzo Sato, Rosa Reis, Paulino Damião, Rui Tavares, Pinto Afonso, Massalo Talí, entre outros. Ele também consegue, dizia, provocar em nós, mesmo nos olhares menos sintonizados com a Música Popular Brasileira e a Bossa Nova, um desassossego, porque a imagem está carregada de cumplicidades e afectos. Pixinguinha toca flauta, Dorival canta com a sua lentidão sensual e bahiana, Vinicius e Baden recriam os "Afro-Sambas" e Tom, António Carlos Brasileiro de Almeida Jobim (1927-1994), o "Maestro soberano" (Chico Buarque dixit), ou o "Tom do Vinicius", sempre presente, perto, mesmo se longe.

A foto canta, toca, sussurra, diz poesia, transporta-nos para instantes únicos de beleza, apesar do som em silêncio silenciado.

Vinicius de Moraes, o diplomata de Ipanema, o poeta do whisky gelado e da água salgada, autor e co-autor de célebres canções brasileiras intermináveis do século passado, deste século e do futuro da humanidade, porque respondem a apelos e sentimentos de todos os seres humanos: um mundo em função do amor e livre de humilhações sociais e económicas, ostenta uma foto do seu parceiro - Tom Jobim, na capa de um disco primoroso, que nos prende.

"Se todos fossem iguais a você" [que dá título ao presente trabalho e aqui surge ampliado para abranger o quarteto] é, segundo a dupla Tom- Vinicius, a primeira canção da parceria feita para a peça "Orfeu da Conceição", que conquistou amplo reconhecimento internacional.

Vinicius começou a escrever "Orfeu da Conceição" em 1940, em Petrópolis, mas a história do cantor e poeta grego Orfeu, numa favela do Rio, durante o carnaval, começa verdadeiramente a tomar forma em Los Angeles, onde Vinicius trabalhou como diplomata de 1946 a 1950.

Entretanto, na sua vida de constante exilado, o poeta trabalhou na Delegação Brasileira junto à UNESCO, em Paris, onde, numa famosa feijoada, conhece o produtor Sacha Gordine, e ambos pensaram adaptar a peça para cinema.

Os dois tentaram, no Brasil, obter um patrocínio para a realização de um filme, adaptando a peça Orfeu para o cinema, mas regressaram a Paris sem esperança nem dinheiro, mas com a expectativa de se realizar uma produção francesa. E isso aconteceu com o apoio de um homem da cultura, com "algum" no bolso: o marroquino Raymond Pinto [a quem Vinicius começou a tratar por Raimundo...]: "Filme eu não financio, mas uma peça de teatro me interessa". Haroldo Costa, do grupo Brasiliana, que nessa altura se exibia em Paris, foi convidado nessa hora para desempenhar o papel de Orfeu no espectáculo.

E assim, o Brasil perdeu para a França a oportunidade de ganhar a "Palma de Ouro", em Cannes, e o Óscar de melhor filme estrangeiro, ambos em 1959!

De regresso ao Rio, a maka do poeta era encontrar um compositor para "Orfeu da Conceição". Vinicius conhecera na Califórnia o pianista e compositor Oswaldo Gogliano (1910-1964), mais conhecido por Vadico, que trabalhou muito com o "homem de Vila Isabel", Noel Rosa (ambos escreveram "Feitiço da Vila", o inesquecível "Conversa de Botequim" e "Feitio de Oração", entre outras canções), viveu 15 anos no "States", onde conseguiu prestígio, algum dinheiro e ouvidos respeitadores da sua arte.

Mas Vadico estava adoentado, devido a um terrível abanão na muxima, situação a que os médicos chamam "enfarte agudo de miocárdio", e declinou o convite, tinha de jogar à defesa e a poupar-se.

E circulava no Rio um pianista de casas nocturnas - ponto de encontro de artistas, intelectuais, jornalistas, pintores, músicos e muita gente da pesada.

Vinicius ouvira-o no "Clube da Chave".

Trabalhava nessa altura em Gravadoras, escrevendo arranjos e ajudando músicos que não conseguiam escrever as partituras das suas criações.

Nesta altura, nos anos 50, os bares do Centro do Rio eram famosos. A cidade era mais calma, a marginalidade discreta. E os pontos-de-encontro multiplicavam-se: Pardellas, Juca"s Bar, Lidador, Vermelhino e Vilaariño, entre muitos outros.

Será interessante folhear o escritor Paulo Mendes Campos, frequentador quase diário do Villariño, que escreveu saborosas crónicas sobre os bares do Centro do Rio e a boémia da época. Muitas dessas crónicas estão reunidas no livro: "Os bares morrem numa quarta-feira".

Foi no Villariño, numa dessas tardes etílicas, de Maio de 1956, de doses latifundiárias [Ernesto Lara Filho dixit] de whisky e cerveja, que Vinicius de Moraes foi apresentado a Tom Jobim pelo jornalista Lúcio Rangel.

Vinicius dizia que precisava de alguém para musicar a peça "Orfeu da Conceição". Tom Jobim, que estava nessa tarde no bar, foi convidado a juntar-se ao poeta, que estava acompanhado do radialista e compositor Haroldo Barbosa.

Tom Jobim ouviu atentamente as explicações de Vinicius sobre "Orfeu da Conceição": "uma história grega adaptada aos morros cariocas e que teria um elenco todo formado de mulheres e homens negros", segundo Sérgio Cabral na obra "António Carlos Jobim: uma biografia, Rio, Lumiar Editora, 1997, Pgs 98 e ss.

Tom aceitou imediatamente.

E, já com um copo de whisky na mão, perguntou baixinho a Lúcio Rangel:

- "Tem um dinheirinho aí?"

Lúcio Rangel ficou incomodado com a objectividade do Maestro soberano:

- "Este aqui é o poeta e diplomata Vinicius de Moraes. Como é que você já sai falando em dinheirinho?".

Tom, já casado, com dois filhos, vivia angustiado com o pagamento do aluguer do apartamento.

Vinicius, que não gostava de makas e era um homem da harmonia, chutou p"ra canto (Luandino Vieira dixit) e, referindo-se ao problema do enfarte de Vadico, pergunta:

- "E você? Tá em forma?".

Muitos anos depois, a parceria Tom/Vinicius está aí para a eternidade, resistindo à dura prova do tempo.

"Se todos fossem iguais a você / Que maravilha viver/ Uma canção pelo ar /Uma mulher a cantar / Uma cidade a cantar / A sorrir, a cantar, a pedir / A beleza de amar /Como o sol, como a flor, como a luz/ Amar sem mentir / nem sofrer/ Existiria a verdade / Verdade que ninguém vê/ Se todos fossem no mundo iguais a você".

Na próxima "Conversa de Botequim", tema de Vadico e Noel Rosa, algumas estórias de São Pixinguinha (Vinicius dixit. "A bênção, Pixinguinha, tu que choraste na flauta, todas as minhas mágoas de amor"), Dorival e Baden, com quem o Vinicius compôs os "Afro-Sambas".