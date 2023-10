A ONU foi criada após o termo da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), a 24 de Outubro de 1945, sucedendo à Liga das Nações, também conhecida como Sociedade das Nações.

A consciência de que a Liga das Nações, criada em Versailles, a 28 de Junho de 1919, pelas potências vencedoras da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), sob o impulso do Presidente norte-americano Woodrow Wilson, já não correspondia aos objectivos para que fora criada, conduziu à criação da ONU, também sob o impulso de um Presidente americano, Franklin Roosevelt.

A Liga das Nações teve 63 membros inscritos, enquanto a ONU reúne 193 Estados.

Da Liga das Nações faziam parte, como membros permanentes do Conselho, a Alemanha, os EUA, a França, a Grã-Bretanha, a Itália, o Japão e a URSS, o que, como se pode ver, incluía países de campos opostos na Primeira Grande Guerra, sendo por essa razão inexorável a extinção, como veio a ocorrer.

A ONU passou a ter cinco membros permanentes do Conselho de Segurança, os países que saíram vitoriosos da Segunda Guerra Mundial, no caso a China (inicialmente representada por Taiwan), os EUA, a França, a Rússia (inicialmente a ex-URSS) e o Reino Unido, e ainda 10 membros não-permanentes, esses com um mandato de dois anos.

A orgânica da ONU compreende, para além do Conselho de Segurança, a Assembleia-Geral, o Conselho Económico-Social, o Conselho de Direitos Humanos e o Secretariado do Tribunal Internacional de Justiça.

A estes órgãos acrescem várias agências especializadas, a OMS (Organização Mundial Saúde), o PAM (Programa Alimentar Mundial) e a UNICEF (Organização para a defesa e promoção dos direitos das crianças).

O actual secretário-geral é António Guterres, ex-primeiro-ministro, que teve o invulgar mérito de ter sido eleito pela primeira vez na história da organização, ou seja, desde 1949, concorrendo à candidatura a que se apresentou contra personalidades de reconhecido prestígio internacional.

A ONU foi criada em pleno mundo bipolar, mundo esse que já não existe, face à multipolaridade instalada, com vários blocos a intervirem num plano de igualdade, colocando agora premência na sua revisão e reestruturação.

Não é tarefa fácil, dado que o próprio mundo em que hoje nos movemos não permitiu fazer convergir sinergias consensuais, para que as desejáveis alterações pudessem ocorrer.

A humanidade encontra-se também confrontada com problemas que a afectam de forma grave, como as alterações climáticas, os processos migratórios, a demografia e a pobreza, a fome e as desigualdades.

António Guterres persiste - e bem - em invocar estes verdadeiros pesadelos a cada passo.

A necessidade de se adaptar a orgânica da ONU ao quadro actual do mundo multipolar não pode afectar as regras do direito internacional como a do respeito pela soberania dos países.

A guerra da Ucrânia convoca-nos a essa reflexão, assim como à inaceitável regra presente nos estatutos da ONU que permite a qualquer dos membros permanentes do Conselho de Segurança poderem vetar e impedir que se apliquem resoluções com que não concordem.

Esta contradição insanável dá bem conta da transição para o incerto em que nos encontramos.

Não faz sentido que um país que é suposto ser garantia da paz mundial invada outro país soberano e, de caminho, vete as resoluções que o condenam, porque ninguém pode nem deve ser juiz em causa própria.

*Secretário-geral da UCCLA