Em Outubro de 2022, participei de uma sessão intensiva de formação do Método CIS (Coaching Integral Sistémico). Confirmei a analogia segundo a qual "o saber não ocupa espaço". Foram quatro dias de absorção de conhecimentos e experiências, umas já vividas e muitas outras nunca sequer imaginadas. Pensei com os meus botões: tomara que tivesse tido uma oportunidade do género ainda na minha mocidade, teria feito muita coisa de forma diferente, particularmente no relacionamento com os meus rebentos nas várias etapas do seu crescimento.

Tenho, no entanto, acompanhado muito atentamente o debate em torno da actividade do coaching, que, segundo algumas opiniões, se confunde com investigação científica. Alguém indagou mesmo se essa etapa seria o fim da academia e uma nova jornada, questionando se assim for, quem passaria a cuidar dos estudos epistemológicos? Quem iria desenvolver as vacinas? E ainda quem irá cuidar dos conceitos aplicados pelos coaches? A minha opinião é a de que a actividade de coaching usa o conhecimento providenciado pela ciência para desenvolver a sua actividade, não se sobrepõe a investigação científica. Proponho-me nas linhas que se seguem elaborar um pouco mais a minha perspectiva sobre a dicotomia entre a actividade de coaching e da investigação científica, reflectindo, em primeiro lugar, sobre os conceitos, o seu impacto e a realidade no actual contexto da actividade de coaching para depois tecer algumas considerações sobre a investigação científica.

A palavra coaching vem do inglês coach. A tradução literal da palavra coach é treinador, instrutor, enquanto o verbo no infinitivo (to coach) significa treinar, preparar, instruir. Consequentemente, coaching significa o processo em que um profissional orienta o treinamento e instrução de uma outra pessoa. É costume associar a actividade de treinamento ao desporto, o treinador de futebol (o nosso Oliveira Gonçalves, o José Mourinho ou o Pepe Guardiola e outros). Nos nossos dias, abrange muito mais, consistindo em acções que visam o refinamento da capacidade de domínio de processos, comportamentos e atitude perante desafios da vida.

A actividade de coaching está, de facto, em voga, incide em capacitar os indivíduos a adoptar práticas e ou a mudar comportamentos que impactam o curso da vida do indivíduo ou mesmo da organização. Pessoas em posições de liderança sujeitam-se a processos de coaching, de modo a capacitarem-se para melhor se relacionarem com os seus associados. Para o efeito, contratam especialistas (coaches), que se submeteram a um processo profissional de treinamento, consequentemente, culminando na certificação para o exercício da profissão de coach.

Por outro lado, em termos muito simples, investigação científica é a processo sistemático de produzir conhecimento sobre determinado facto, recorrendo ao método científico. A investigação científica pode ser básica ou pura, ou ainda aplicada. A investigação básica ocorre, geralmente, em ambiente laboratorial, permite a ampliação do conhecimento científico, criando ou ampliando novas teorias; já a investigação científica aplicada é a utilização prática dos conhecimentos existentes numa realidade concreta.

A investigação científica tem proporcionado imensos avanços na Medicina, Biotecnologia, Tecnologias de Informação e Comunicação e nos diversos ramos das ciências sociais, cuja aplicação tem permitido mudanças significativas na qualidade de vida das pessoas. Os coaches servem-se dos avanços na inteligência emocional, que, quando bem aplicada, ajuda pessoas e empresas a reverter situações muitas vezes tidas como perdidas.

Portanto, facilmente se depreende que a actividade de coaching usa os avanços científicos na Psicologia, na Economia, na Gestão, etc. Usa-os para influenciar o comportamento humano, proporcionando, por vezes, mudanças positivas na vida de muitos. Como em tudo na vida, há quem se aproveite do momento de fragilidade de outros, mesmo sem ter competências para exercer a actividade, intitulam-se de coaches e vão enganando pessoas menos atentas.

Na formação a que referi inicialmente, tive oportunidade de ouvir uma prelecção de neurociência sobre o cérebro humano e as mutações que o corpo humano gera, influenciando as crenças (não credo religioso), mas antes a programação mental em forma de circuitos neurais, que é uma vasta e extensa rede de neurónios conectados a outros milhões de neurónios.

Segundo este neurocientista, através desses circuitos ou redes neurais, o cérebro é capaz de produzir respostas para cada estímulo interno ou externo e também produz os comportamentos e a atitude com os quais o indivíduo vai encarar a vida. Aprendi também que, apesar de haver interligação entre os dois hemisférios cerebrais, o esquerdo e o direito, os aspectos relacionados com a lógica, o detalhe analítico, a capacidade de cálculo são gerados no hemisfério esquerdo, enquanto a criatividade, os aspectos sentimentais, a paixão, a saudade, a sensualidade, etc., acontecem no hemisfério direito. Certamente, esse conhecimento é produto da investigação científica no campo da neurociência.

Os coaches de sucesso agregam ao seu trabalho à investigação científica, explorando, por exemplo, os avanços proporcionados pela neurociência da Psicologia Social e Positiva, assim conseguem obter resultados extraordinários na recuperação de indivíduos em depressão, ou ainda líderes com dificuldades de afirmação no meio social em que actuam, quer seja empresarial, político ou mesmo no seio da família.

As pessoas impactadas positivamente geralmente são a bandeira, o trunfo do trabalho dos coaches. Há assim coaches que atingiram notoriedade mundial, que facilmente os identificamos com um click no Yutube. Entretanto, como em tudo na vida, não faltam aproveitamentos, há os que fazem bem o seu trabalho, porque se capacitaram, detendo competências que os habilita a prestar um excelente serviço aos seus clientes. Entretanto, há aqueles que, pelos vistos, em grande número, vão aproveitando-se dos momentos de fragilidade de pessoas para extorquir dinheiro. Vale, por conseguinte, alertar as pessoas que procuram serviços de coaches para certificarem o histórico do profissional, o nível da sua profissionalização. Hoje, muito facilmente se obtém o cadastro do profissional e as referências sobre o mesmo.

Portanto, não é razão nem para desvalorizar o papel da actividade de coaching, tão pouco confundir com investigação científica. O coaching serve-se do produto da ciência para desenvolver os processos de coaching. Torno a afirmar que tomara que, na minha mocidade, tivesse tido a oportunidade de participar no CIS, certamente, em muitas situações, talvez tivesse decidido diferente. O coaching tem impactado positivamente a vida de muitas pessoas singulares e organizações.

Economista e professor universitário*