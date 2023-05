Dentre as variadas formas como as pessoas interpretaram o ocorrido e estando eu também à busca de uma explicação minimamente racional para compreender todo aquele cenário dantesco, despertou-me a atenção um comentário, diria de profundidade histórica, do artista plástico Kiluanji kia Henda, que, num debate (que não teve nada a ver com o caso do futebol), destacou o facto de, neste espaço territorial que hoje é o nosso País, Angola, terem saído cerca de um terço dos escravos que foram transportados violentamente para as Américas, de termos de empreender uma prolongada, dolorosa e gloriosa luta armada para a conquista da independência e os tristes e devastadores quase triste anos de guerra civil após a dipanda, logo, trata-se de um lugar marcado por eventos violentos ao longo do seu percurso histórico.

Noutro momento, contudo, relacionado com os acontecimentos no Dundo, ouvi, num outro programa de rádio, a interessante e autorizada opinião do Gustavo da Conceição, presidente do Comité Olímpico Angolano, que, reflectindo em voz alta e em público, dentre as várias possibilidades, admitiu a hipótese de haver uma espécie de catarse, no sentido filosófico do termo, portanto, uma circunstância em que a violência já está por dentro das pessoas, no entanto, reprimida ou contida por uma série de razões, todavia o caldeirão de um prato quente como um Sagrada Esperança vs Petro levou as pessoas a expressar-se como puderam, arremessando pedras, paus, invadindo o recinto de jogo, etc.

As reflexões destas duas figuras de referência da nossa sociedade, o Kiluanje kia Henda e o Gustavo da Conceição, assim como uma das teorias do filósofo contratualista inglês Thomas Hobbes, segundo a qual "o homem é o lobo do próprio homem", levaram-me também a pensar um pouco sobre isso, sobre esta questão da violência nas nossas atitudes quotidianas e no nosso comportamento social.

Eu acredito no poder da paz, no impacto do diálogo, na força do argumento e não no argumento da força. Prefiro acreditar nisto. Traz-me energias positivas.

Para mim, a paz e a tolerância são resultados de um processo de aculturação, portanto emergem de uma eficiente estratégia educativa e de comunicação . O conflito permanente e violento, apesar do que as evidências históricas nos demonstram, não pode ser a nossa triste sina, um destino sem margem para apelos ou agravos.

Em Angola, fizemos uma guerra durante largos anos e aprendemos a conquistar a paz. E uma das lições que podemos transmitir aos outros e às nossas gerações mais novas é que é preciso manter intactas as pontes para o diálogo.

"De noite, os mais velhos conversam", é o que diz a nossa sabedoria popular. Portanto, é tempo para dialogar, é altura de os dirigentes do Sagrada e do Petro sentarem-se à mesma mesa e conversarem, exercitando a tolerância e provando-nos que são dignos da nossa admiração e respeito, enquanto dirigentes.

Em conclusão, não basta uma multa com umas UCF"s, de cujo valor quase ninguém se recorda, mais do que isso, é preciso que um "mais velho" reconstrua a ponte de diálogo e destrua esta fonte de tensão, pois talvez daqui a uns anos venha a ser lembrado por ter evitado que a triste célebre tragédia do Heisel Park, em que morreram dezenas de pessoas num estádio de futebol, se repetisse no Dundo, em Luanda ou em qualquer outro lugar deste País de paz, de gente generosa, como diz o nosso hino. n

*Presidente do Clube Escola Desportiva Formigas do Cazenga