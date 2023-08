Os cidadãos possuem o direito a poder estar descansados e seguros quando falam ao telefone. Hoje, para muitos de nós, falar ao telemóvel é como se fosse falar para um gravador, há uma sensação ou quase certeza de que estamos a ser escutados. O problema é que isso é assumido e encarado com a maior naturalidade. Políticos, jornalistas, empresários, advogados, artistas, entidades diplomáticas, entre outros, são alvo de escutas telefónicas sem que se cumpram ou respeitem procedimentos legais. É o chefe que coloca escutas nos gabinetes dos subordinados ou o marido que coloca escutas no carro da esposa, ou até mesmo a mulher que coloca escutas em casa para controlar o marido. As escutas telefónicas são um meio excepcional de obtenção de prova muito sensível, delicado e complexo, na medida em que a sua utilização representa uma intromissão na vida privada de alguém.

Embora a autorização de uma escuta telefónica pertença, exclusivamente, a uma autoridade judicial competente, sabemos, também, que muitos processos de investigação criminal e de serviços de inteligência estão cheios de escutas ilegais. Quando confrontado com aqueles ruídos intermitentes ou quebra constantes nas chamadas, pode ser um sinal de escutas telefónicas em curso. Sorria, você está sendo escutado! "Um meio excepcional e susceptível de afectar direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos", como escreve o jurista Bangula Quemba. Quanto às escutas telefónicas, a Constituição de 2010 consagra, no seu artigo 34.º, a inviolabilidade da correspondência das comunicações, dispondo no 1.º ponto que "É inviolável o sigilo da correspondência e dos demais meios de comunicação privada, nomeadamente das comunicações postais, telegráficas, telefónicas e telemáticas". No 2.º ponto, diz que "Apenas por decisão de autoridade judicial competente proferida nos termos da lei, é permitida a ingerência das autoridades públicas na correspondência e nos demais meios de comunicação privada". Ou seja, o controlo das comunicações depende sempre da autorização do juiz mediante requerimento dos órgãos e serviços públicos de informação, bem como serviços de ordem interna do sistema de segurança nacional. Significa que só com o conhecimento de autoridade judicial competente é lícito o seu acesso e utilização como meios de prova das comunicações privadas. Tudo isso para que um meio de obtenção de prova de extrema importância não se venha a transformar num potencial meio de violação de direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos.

Numa comunicação fechada, em que as conversas sejam mantidas como privadas, não se está à espera que outrem, que não o outro interveniente na conversa, esteja a ouvir ou a gravar. Permitir a invasão da privacidade dos cidadãos para a descoberta de alegados crimes e virem, afinal, a ser utilizados para ataques políticos, retirar vantagens económicas ou utilização para fins ilegais à luz da decisão judicial que as autorizou. O paradoxo é que as escutas telefónicas, muitas vezes, atingem o cidadão com mais eficácia na privacidade/ intimidade do que na descoberta do crime. O direito à privacidade obsta a devassa da vida privada. Como li algures: São os procedimentos que validam os fins e não os fins que legitimam os procedimentos.

Em Junho de 2019, o jornal português Negócios noticiava que, no ano anterior (2018), as autoridades portuguesas haviam mantido sob escuta 14.390 telemóveis, mais três mil do que em 2011 e abaixo do então recorde de 2015, quando foram realizadas 15.441 intercepções telefónicas, de acordo com dados da Polícia Judiciária (PJ). Suspeitos de crime económico e narcotráfico, foram os mais visados. Não significa que tenha havido 14.390 pessoas a terem os seus telemóveis sob escuta, até porque existem mais aparelhos do que utilizadores a verem as suas comunicações interceptadas.

Na criminalidade organizada (que é a mais visada pelas escutas telefónicas em Portugal), os cabecilhas mudam de cartão e de telemóveis com frequência, com o objectivo de evitar que as conversas sejam ouvidas pelas autoridades. Em Angola, não são disponibilizados dados e há um enorme vazio em termos de estatísticas. Mas há junto dos serviços de investigação, inteligência e de segurança correntes que defendam ser impensável e inexequível uma investigação eficaz sem o suporte de escutas telefónicas. Existem casos de defesa imediata da vida, situações específicas em que a escuta telefónica é de carácter urgente, uma vez que a rapidez com que é executada pode significar a diferença entre a vida e a morte. É o caso de situações de sequestro em que está em causa a sobrevivência da vítima e dos seus familiares, ou casos de acções terroristas.

Não é fácil obter-se uma autorização para escutas telefónicas por parte de um juiz e tem de haver muito boa fundamentação, sendo que a ideia é evitarem-se usos e abusos deste meio excepcional de obtenção de prova, visando mesmo impedir que a excepção se torne regra. Daí que o recurso aos meios legais sejam contornados e se arranjem outros expedientes ilegais para se escutar tudo e todos. Porque nem sempre os interesses e as motivações são legais e de interesse público. É estranha e curiosa esta sensação de que se está a ser escutado. O que fazer? Sorria, você está sendo escutado!