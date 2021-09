Há temas que são recorrentes e que por muito que se discorra sobre os mesmos há sempre espaço para umas linhas, por vezes com duplo sentido de tão rica que é a língua portuguesa e de tão peculiar que é a estupidez humana. Há sempre outros ângulos que permitem dissecar os assuntos sem nunca esgotar a capacidade de espantar os mais pacatos cidadãos, mesmo que por vezes seja apenas em sentido figurado. Antes de falar da cesta básica e das estratégias para diminuir o preço dos produtos desta, convém falar da falta do cesto básico.

O jejum causado pela falta de cestos começa a parecer uma longa travessia no deserto. Habituados que estávamos a andar sempre na alta-roda do basquetebol africano e mundial, a escassez de cestos tem dado mostras das nossas debilidades em termos de planificação e falta de investimento.

Havendo cada vez menos cestos, não é possível garantir vitórias e com a escassez de vitórias aumenta o descrédito no nosso desporto. Mais uns degraus que iremos descer nas classificações oficiais. Por muito que se possa ter esperança nas orações ou por mais habilidades que os nossos jogadores tenham em termos de dança nada disso permite trazer Angola de volta à ribalta do desporto.

O mesmo se passa com a cesta básica, que é cada vez mais difícil conseguir, pois, com o aumento dos preços, escasseiam as pessoas que consigam adquirir os produtos mais básicos da cesta básica, aumentando também os seus períodos de jejum forçado. Vão sendo ensaiadas algumas soluções, sendo que uma das mais recentes se baseia em orações, com o intuito de fazer baixar os preços da cesta básica. Uma medida que em termos basquetebolísticos mais se assemelha a uma falta técnica do que a um triplo.

Há quem acredite que, com essas rezas, os preços vão mesmo baixar ou apenas finge que acredita, pois remar contra a maré fica mal na figura. E não é que vão baixar mesmo! A julgar pela nova medida do Executivo que, ao retirar os direitos aduaneiros sobre a importação de produtos seleccionados, almeja uma estabilização dos preços dos produtos da cesta básica. Certamente que não foram as orações e rituais de adoração.

Talvez, se o Executivo conseguisse reduzir o cinco dos nossos adversários para um quarteto, fosse possível estabilizar os resultados dos jogos de basquete. Se não der vamos então orar e esperar que as nossas preces sejam ouvidas.