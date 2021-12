Não, não é o anúncio na próxima edição do festival nacional de música popular angolana "Variante", festival que já não é tão badalado como no passado, mas que permitiu, este ano, a realização de festival municipal da "Variante" do Cuanhama, cuja música, intitulada "ser solidário", foi a vencedora. Já que as eleições autárquicas não saem, vamos experimentando transformar concursos nacionais em municipais. Faz parte da dita democratização do País.

Também não é o aviso sobre o surgimento de uma nova estirpe da Covid-19, uma irmã da variante Ómicron do vírus da Covid-19, que nos colocou a copiar países colonizadores em detrimento do apoio aos países vizinhos e irmãos. Erguendo muros pequeninos e tapando o Sol com a peneira. Nada de ser solidário, contudo, isto são contas de outro rosário.

A nossa variante, que não é nova, mas que ganha força, é denominada por OhMicróbio! Milhões de micróbios que pululam pelas nossas casas, ruas, escolas, hospitais e que, de forma amiúde, são susceptíveis de provocar doenças. Transmissores de problemas. Oportunistas da ocasião. É tão invisível quanto o vírus que sequestrou as nossas vidas, mas os resultados da sua liberdade são bem visíveis na vida do cidadão.

Todavia, como tudo na vida, há também os micróbios bons, aqueles que pretendem corrigir o que está mal. São os micróbios que servem para ajudar nos processos de tratamento dos esgotos para depurar os nossos efluentes, ajudam no processo de fermentação de muitos alimentos e bebidas que ingerimos e até são amplamente usados para produzir combustíveis por meio da fermentação.

Há também aqueles que são responsáveis pela deterioração dos alimentos. Que só sabem estragar ou ajudar a estragar. Que aos poucos vão criando mossa e quase se vê o bolor já é tarde demais. Esses são muito resilientes no nosso país e são responsáveis por muitas doenças infecciosas que não respeitam muros nem encerramentos arbitrários de fronteiras. OhMicróbio maldito que não consegue melhorar o que está bem como vamos tratar de ti? Com greves não será, tampouco com propaganda.