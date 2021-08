Nós começámos logo a perder. A nossa participação nos Jogos Olímpicos de Tóquio começou logo com polémica de alguns atletas de certas modalidades que não foram escolhidos para representar o País. Acusações de várias partes que apenas ajudaram a mostrar desorganização, muita desinformação e pouco espírito olímpico. O jogo limpo esteve um pouco denegrido.

Todavia, na cerimónia de abertura foi bonito ver os trajes africanos da nossa comitiva que apresentavam as cores da nossa bandeira, com o preto como pano de fundo e listras vermelhas e amarelas. A saia dourada da nossa porta-bandeira brilhou sob as luzes do local. Se houvesse alguma medalha pelos trajes, certamente teríamos conseguido uma. Mas não há, e, portanto, teríamos de dar o nosso melhor. Augurávamos pelo menos uma melhoria das marcas nacionais ou uma melhor prestação que em jogos anteriores. Não foi possível.

Voltando ao início desta crónica, há quem diga que podemos perder uma prova mas usar este facto para ganhar experiência e, quiçá, vir a ganhar uma futura. Para isso, é preciso determinação do indivíduo e condições de trabalho no País. Se participássemos mais, talvez não houvesse falsas partidas, ou então, desqualificação de atletas por não comparência na pesagem.

O nervosismo, o despreparo e a falta de competições regulares não ajudaram nem aqueles com algum palmarés em África. Valeu uma vitória das nossas meninas de ouro em África sobre as anfitriãs no andebol e uma boa prova de 100 metros mariposa do nadador angolano. Soube a pouco, mas, olhando para o fraco investimento nas infra-estruturas desportivas, não se espera que venha a melhorar.

Para a próxima vez, esperamos melhor, mas o trabalho tem de continuar por parte dos atletas, dos clubes e do País, para criar uma mentalidade ganhadora no desporto e na vida. Ganhar ou ganhar.