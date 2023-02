Estamos a entrar no mês do Carnaval, em que pelo menos durante uns dias o povo arranja motivos para festa e alegria. É sempre possível, mesmo com panelas a reclamar a falta de uso regular, descer à Nova Marginal para acompanhar os desfiles coloridos, cheios de música e dança e polvilhados com esperança de uma vitória. Por vezes, são dias regados com chuva que atrapalha a festa popular como se a natureza quisesse participar na coreografia do nosso Carnaval.

Nesses dias, há motivo para a celebração, desprendimento do corpo com as quetas das festas de bairro, o regar da garganta com uma quantidade estúpida de bebidas, o cheiro dos grelhados na jante quente aquecida com carvão. E, acima de tudo, o não lembrar das dificuldades quotidianas.

Neste Carnaval, já tão diferente do Carnaval da Vitória naquela marginal mais antiga e agora renovadamente ondulada, são evidentes as dificuldades causadas pela ausência de fundos que permitam mais celebração e cultura. Morreram os blocos temáticos de animação e adormeceram muitos grupos carnavalescos, mas o povo se reinventa buscando manter a tradição.

É um Carnaval diferente, quiçá melhor, quiçá pior, mas diferente na generalidade e na especialidade. Aplaudido por uns e criticado por outros.

Mudam-se os actores, troca-se o ritmo, acrescentam-se mais umas passadas e as caravanas passam bem em frente dos nossos olhos.

E enquanto o povo brinca ao Carnaval, o tempo passa, mas não perdoa. Carnaval é assim mesmo. Cheio de espontaneidade e de esperança. Cada grupo carrega a sua mensagem competindo por um lugar ao Sol.

Já diz o ditado "no Carnaval ninguém leva a mal. Fechar o espaço aéreo por horas de um aeroporto internacional para a chegada de dignitários, ninguém leva a mal. Cafricar os passaportes do cidadão mesmo com programa simplificados, ninguém leva a mal. Culpar a chuva pela deslocação de placas, ninguém leva a mal. Andar às galhetas na escola por diferenças de opinião, ninguém leva a mal. Assistir às aulas debaixo de uma árvore, ninguém leva a mal.

No final das contas, o importante é a caravana continuar o seu caminho. O resto é o que sobra.