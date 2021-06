O recém-anunciado Simplifica 1.0 faz parte de um conjunto de ideias que prometem melhorar o ambiente do doing business e poupar chatices e somas monetárias ao cidadão. Espera-se que o Simplifica venha a reduzir a necessidade de aparelhos Made in Angola, conhecidos como complicómetros, que apenas servem para alimentar expressões abstractas com designações camufladas e enganadoras como "dar gasosa", "propinas de agilização", "olear a máquina", etc.



Há todo o interesse que estas expressões sejam, no futuro próximo, substituídas por uma mais simples, do género "Não complica, simplifica". O que está no papel em termos de actos a simplificar e medidas concretas de simplificação parece ir para a direcção da simplificação.



Reduzir as oito deslocações às autoridades para tratar do livrete e do título de propriedade automóvel para o mínimo necessário é simplificar. Na prática são mais do que oito deslocações por conta da emissão do verbete provisório, e isso é complicar.



Alargar o prazo de validade do passaporte para períodos de 10 e 15 anos, de acordo com a idade do cidadão, é simplificar. Mas esperar pela emissão do passaporte meses a fio com várias deslocações e olhares solicitando um pagamento extra é complicar.



Alargar o prazo da validade da carta de condução para 15 anos para idades compreendidas entre 18 e 64 anos e eliminar a necessidade de declaração militar é simplificar. Exigir certificado de habilitações literárias e reprovar os alunos que não "facilitem" a vida do examinador é complicar.



Estes são apenas alguns exemplos em que não bastará simplificar procedimentos e alargar prazos. É preciso que se cumpram os prazos para se evitarem deslocações desnecessárias. É necessário proibir o negócio da venda de lugares nas filas onde os guardas das repartições públicas ganham salários extras. A administração pública deve compreender que está para servir o cidadão e não servir-se deste. Está a prestar um serviço e não um favor. Quem paga os seus salários são os impostos dos contribuintes. Descompliquem as mentes e desliguem os complicómetros. Simplifiquem.