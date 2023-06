Por motivos mais do que óbvios, fiquem já avisados de que o conteúdo desta carta de pedido de demissão não foi obtido por meio de técnicas psicográficas, metafisicamente grafando. Não foram confissões transmitidas via Bluetooth de um espírito viajado para o além. As palavras não vieram de um espírito que já tenha partido, mas, sim, de alguém com o espírito dividido sobre se fica nas vestes bancárias ou se vai para uma cadeira onde não tem muitos funcionários a chatear.

A forma como foi obtida pouco interessa, o conteúdo da mesma porventura será mais importante e poderá ajudar a esclarecer como alguém cansado de um emprego estressante quer outro não menos difícil. Quiçá a informação foi obtida de forma telepática.

"Excelência, Presidente da República, venho, por este meio, apresentar o meu pedido de demissão do cargo de governador do Banco Nacional de Angola. Não foi uma decisão fácil, mas acredito que é a melhor para mim e para o País. Os motivos que me levaram a tomar esta decisão são vários, mas os principais são os seguintes:

- Os problemas que o banco enfrenta são enormes e complexos e exigem uma liderança forte e competente, que eu não sinto ter. Não me sinto capaz de lidar com a inflação, a dívida pública, a corrupção, a fuga de capitais, a falta de confiança dos investidores e dos cidadãos, entre outros desafios. Os dólares estão a sair do País dentro de mochilas sem nenhum respeito pela "cabeça grande".

- As taxas de câmbio são um pesadelo constante. Não sei se devo manter o Kwanza fixo ou flutuante, se devo usar o Dólar ou o Euro como referência, se devo intervir no mercado ou deixá-lo livre. Qualquer que seja a opção que escolha, há sempre alguém que fica insatisfeito e me critica. Se não é a banca comercial ávida de mais liquidez, são as kinguilas que aceleram as trocas sempre perigosos no mercado informal. Depois há os ditos kilapeiros que só ajudam o crédito malparado a crescer. Não param de apresentar desculpas esfarrapadas de falta de liquidez, de taxas de juro altas ou vendas baixas.

- O cansaço é enorme, confesso. Trabalho mais de 12 horas por dia, sem folgas nem férias. Não tenho tempo para a minha família, para os meus amigos, para os meus hobbies. Sinto-me esgotado física e mentalmente. Preciso de descansar. A alimentação também não anda lá grande coisa, pois é quase tudo produção nacional que é bom para a economia e para os empresários locais, mas é mais caro que os produtos importados.

Por tudo isto, peço-lhe que aceite o meu pedido de demissão e que me nomeie para um cargo mais calmo, onde eu possa dar o meu contributo na minha área de formação. Agradeço-lhe pela oportunidade que me deu de servir o País e arrisco-me a dizer que uma mudança de ares será boa para todos e para a economia circular. Com os melhores cumprimentos".