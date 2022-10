Parece ter acontecido numa sexta-feira ao final do dia, quando muitos já se encaminhavam para suas casas, depois de uma intensa jornada laboral. Numa das poucas vias que saem do casco urbano da cidade de Luanda em direcção aos arredores, os carros vão-se apinhando com condutores, ansiando desfrutar dos últimos raios de sol.

Uma dessas filas quase que intermináveis de carros de todas as marcas, onde normalmente cabem dois carros lado a lado cresce e duplica. Os azuis e branco, com dizeres sui generis, apimentam o trânsito com manobras dignas de filmes e buscam andar mais um ou dois metros num ziguezague frenético, usando a zona de estacionamento e por vezes passeios.

A cedência de passagem segue critérios aleatórios: o atrevimento do condutor, o tamanho ou o estado de veículo, a destreza no acelerador. Nesta luta por uma nesga para avançar uns metros, ganhar a dianteira, um cidadão acabar por passar por cima do traço contínuo. Azar do estrangeiro. Foi apenas uma roda, mas o suficiente para ser considerada uma transgressão. Os agentes reguladores do trânsito param-no rapidamente. A multa é voluntária, mas o valor é um bocado alto. Sexta-feira, um fim-de-semana sem "as cartas". Como podemos resolver isto é a frase que se impõe. O que não se quer é confusão.

É fácil. Uma propina de agilização resolve o assunto. Uma mão lava a outra, conforme aprendido na era da pandemia. Mas não tem valores? Simples, o multicaixa é já ali. Com a carta retida e o carro estacionado não há outro remédio senão uma corrida rápida para o levantamento da quantia previamente acorda. Mas é Sexta-feira e outros tantos cidadãos estão na fila para executar as suas operações. Uns têm três cartões de débito, facto de torna a fila vagarosa. Mais um outro engarrafamento.

O agente não quer esperar muito pois o carro parado está a causar outros transtornos rodoviários. Um engarrafamento em catadupa. Sem perder a compostura, o agente regulador informa aos demais que o senhor ali atrás está com uma emergência familiar. Precisa de agilizar o levantamento. Mas tem uma senhora grávida na fila e não tem prioridade?, reclama um cidadão. A mulher deste senhor já está a parir, retorque o agente, garantindo o acesso prioritário para o cidadão.

De uma mão para outra, viaja o contributo voluntário e, no sentido inverso, viajam os documentos. Apenas uma permuta entre duas pessoas feita de livre vontade, nada mais. Uma permuta mutuamente benéfica.

Qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência. Ou não!