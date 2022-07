A contagem decrescente já começou com a dita pré-campanha, e as tácticas e técnicas pré-eleitorais espalham a sua magia, por vezes com mensagens bem pensadas e outras vezes a roçar o ridículo. Cheias de picardias e vazias de soluções. Vai ser assim até ao dia da votação e provavelmente irá continuar após a divulgação dos resultados, pois imaginação não falta e as redes sociais fervilham com piadas e comentários "especializados".

A nossa predilecção em usar animais e analogias faunísticas é parte do nosso ser e estar e está visto que nesta campanha haverá novidades animalescas e algumas delas com cheiro e sabor. Algumas das frases mais emblemáticas que usam animais na nossa política incluem "já viram um cágado subir uma árvore?", "colocar a carroça à frente dos bois", algo muito muito comum, ou ainda aquela onde a culinária é bem pobre, pois "o cabrito come onde está amarrado".

As hostilidades foram abertas com uma promessa eleitoral da confecção de uma cabidela da vitória com recurso a um galo que, de acordo com o cozinheiro, pode ser branco ou preto, desde que não seja indigesto. Sem dúvida que cabidela de galo será um prato novo, talvez uma experiência igual aquelas desenvolvidas com a dança das cadeiras, do exonera nomeia, onde de tanto tentar talvez um dia se acerte.

No processo de preparação da cabidela e de outros pratos, sejam africanos ou ocidentais, são sacrificados animais, sendo que em alguns casos são feitas orações antes do sagrado ofício. Felizmente, no caso das orações secretamente realizadas na Assembleia Nacional, não foram antecedidas de qualquer sacrifício animal. Os pastores não tinham ovelhas, mas, sim, alguns factores emocionais que resultaram no indesculpável deslize.

A culinária política vai continuar com os cozinheiros a apresentar as suas receitas quase todas elas com especiarias e condimentos apimentados. Mais gindungo menos gindungo, o certo é que vai haver necessidade de colocar água na fervura.