Uma sociedade não se constrói sem diálogo, e o diálogo pressupõe escutar com atenção e não apenas falar, por vezes repetindo coisas sem sentido que são servidas de bandeja. Quando se fala mais do que se ouve, corre-se o risco de se falar sozinho e não perceber a realidade na qual estamos mergulhados. Não perceber os sinais e desta forma afastar ainda mais a sociedade daquilo que poderia ser um caminho para a paz e desenvolvimento é um dos resultados da surdez selectiva.

Os sociólogos analisam os indivíduos e sociedades com base em comportamentos característicos que permitem encontrar padrões e desvios à norma. Alguns dos padrões são característicos de pessoas (cada uma com a sua personalidade e idiossincrasia) ou grupo de pessoas (com uma determinada identidade ou uma mesmo agrupamento sociológico). É no processo de socialização que cada pessoa desenvolve e molda a sua personalidade, aprendendo habilidades sociais e ganhando experiência, e aprendendo (ou não) a respeitar normas de convivência e regras, quer sejam leis ou apenas boas práticas.

Usando a exemplo das pessoas que ficam reprovadas no exame de condução e que, para tal, têm de ir estudar para fazer novo exame, é importante realçar que existem outros problemas mais graves. Mas vamos ater-nos apenas a dois.

O primeiro está relacionado com o facto de haver muitos encartados que, por conta do desvio das normas e regras, não se preocuparam sequer em estudar, pois o sistema permite, a troco de uma "gasosa", conseguir adquirir "as cartas" e sair por aí a conduzir sem, contudo, ter, de facto, aprendido. Estes parecem mais perigosos que aqueles que ficaram reprovados e que foram estudar mais para passar no exame seguinte sem olear o sistema.

O segundo está relacionado com os milhares de encartados que terão passado "de primeira", mas que a sua condução diária atropela todas as regras de trânsito (e não só) que aprenderam na escola. São, portanto, encartados com experiência de má condução que não regressam à escola e demonstram que muitos indivíduos estão desabilitados para conduzir e provocam anarquia no trânsito. Estes também parecem incomodar mais do que aqueles que por terem reprovado não estão a conduzir.

Ser possuidor de carta não significa saber conduzir ou ser respeitador das leis. Pelo andar da carruagem e com tanta debilidade na condução, parece que a grande maioria dos condutores terá de voltar a estudar. Aprender a não ultrapassar pela direita, a não conduzir em contramão, a não dirigir na faixa de acostamento, a não circular embriagado, e outras situações "normais" para os encartados militantes.