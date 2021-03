Mais uma semana termina repleta de polémicos assuntos polvilhados com acentuadas contradições que enfatizam o perigo de acreditar em tudo quanto passa nas redes sociais e na mente céptica de quem julga antecipar o futuro com base na sua bola de cristal, procurando tirar fantasmas do armário e agarrando uma oportunidade para iniciar a pré-campanha.

O primeiro assunto, com versões contraditórias e vídeos ajustados, alerta sobre parte de uma realidade que é partilhada fora de um contexto. Múltiplas versões de quem começou por destratar o próximo, tendo o assunto escalado para o habitual arreganhar do ego militar. Nos últimos anos, a pergunta retórica "sabes quem sou eu?" estava a cair em desuso. O mesmo parecia estar a acontecer com a prepotente afirmação de que "sou isto, sou aquilo". O uso da patente, do cargo ou de outros artifícios para amedrontar e ganhar vantagem é deselegante.

Acima de tudo, um cidadão deve ser sempre um cidadão e inocente até que se prove o contrário. Não adianta, mesmo que se tenha razão, bradar alto quantas estrelas se tem na divisa, particularmente num país onde muita gente tem alguém na cozinha, a mexer na panela. Por vezes, o que trama é mesmo o cozinhado, principalmente quando regado com a já famosa "água do chefe" ou bebida similar que tolda o raciocínio. Uma atitude lamentável de todos, que ficou resolvida com um pedido de desculpas de ambas as partes. No final, o que conta é a ética e as boas maneiras.

O segundo assunto, que foi bem escondido e apanhou muita gente surpreendida, foi o anúncio de uma pontual revisão constitucional. Quiçá motivada pelo slogan "corrigir o que está mal" num reconhecimento de que afinal a melhor constituição do mundo tem uns furos ou então, como descortinado na premonição da oposição, uma artimanha para empurrar com a barriga as eleições gerais de 2022. Abre-se agora uma oportunidade para que sejam apresentadas propostas adicionais às que foram já amplamente divulgadas.

Esta caminhada pretende permitir um conjunto de alterações significativas para fortalecer a democracia, ao nosso jeito. Será, certamente, uma plataforma para que se esgrimam opiniões sobre as actuais propostas de alterações e outras que irão certamente surgir. Tal como no primeiro assunto, onde a vozearia teve resultados indignos, neste tópico há que dar espaço para a razão e esperar que o ditado os cães ladram e a caravana passa seja apenas um aforismo circunstancial sem aplicação prática na nossa imberbe democracia.