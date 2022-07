Esta é a altura da vida de um país onde a imaginação fica aguçada e especialistas em comunicação são contratados para florear mensagens e pintar quadros com todas as cores primárias e secundárias que conhecemos e também aquelas cujos nomes vão sendo inventados.

Nessas batalhas de mensagens pseudodemocráticas, ataques e contra-ataques, troca de galhardetes, há várias tendências, como, por exemplo, fazer passar uma mensagem que conquiste votos de uns e simpatia de outros, fazer uso da imaginação para dar voltas às mensagens dos opositores e criar eufemismos que transformam coisas más em situações positivas.

Enfim, trapaça cómica que engana os menos atentos ou com o léxico mais reduzido, mas que também demonstra aquilo que a política é uma arte com o recurso a artimanhas e tácticas para alcançar o poder (e depois prolongar). O recurso à linguagem popular e atitudes populistas parecem convencer as classes mais baixas e soam a ridículo para a classe com um pouco mais de capacidade crítica.



A proposta de banquetes de cabidela contrasta com a fome de uma grande parte da população que peneira estradas para apanhar um pouco de milho ou que se digladia numa lixeira para conseguir um produto expirado mas que mata a tal de fome. A tal fome que foi considerada como sendo relativa. Cada um publica as imagens que mais lhe convêm, mas é óbvio que os dois cenários dicotómicos existem em Angola: fome e bonança.



Com um bocado de imaginação, pode-se transformar uma lixeira cercada por pessoas em busca de alimentos e materiais para venda numa unidade comunitária a céu aberto de triagem e processamento de resíduos sólidos urbanos variados como parte da estratégia do Executivo para a criação de oportunidades de emprego e de combate à fome.



No marketing político, é fácil transformar uma estrada com buracos e ravinas profundas numa via de velocidade controlada com paisagem idílica projectada para a redução dos índices de sinistralidade, aumento do turismo rural e fortalecimento da coluna. Do mesmo modo, o período de campanha pré-eleitoral pode ser entendido como uma métrica para calcular a quantidade de inaugurações, lançamento de "pedras" e oferta de bens por quilómetro quadrado/habitante.



É só os leitores ficarem atentos ao que se irá passar nos próximos 30 dias para perceber que a urna será um caixa de depósito de sonhos que se espera que depois de aberta não seja a caixa de Pandora.