A nossa querida cidade de Luanda, que ainda se encontra a soro devido ao inevitável assunto do lixo, foi sujeita a mais uma prova do mais famoso fiscal de obras: a chuva. Ficou novamente provado, pela negativa, que a mais antiga das cidades de Angola não consegue ultrapassar problemas que já são tão velhos, que é uma vergonha falar repetidamente deles sem que uma solução adequada se apresente. Mais de 50% da população depositam o lixo ao ar livre. Isso significa que mais de duas mil toneladas de lixo por dia não têm o tratamento adequado.

O discurso de que quando Luanda foi herdada estava projectada para menos de 500 mil habitantes não pode continuar a colher. Encontrar desculpas no conflito armado, no êxodo rural alimentado pela esperança de melhores condições de vida ou ainda na alta taxa de fecundidade das mulheres Angolanas só vai possibilitar que se escondam as debilidades da falta de gestão e de planeamento, bem como interesses comerciais à mistura.

Os amontoados de resíduos que de forma triste inundam Luanda foram levados e lavados pelas chuvas que recentemente "visitaram" Luanda. A lavagem a que Luanda esteve sujeita ajudou apenas a transferir o lixo para outro local, o mar, e consigo trouxe mortes, destruição e desgraças para os Luandenses. Não devolveu a dignidade que Luanda e os seus habitantes merecem, obrigando ao arregaçar de mangas para, mais uma vez, respostas reactivas sem efeito a longo-prazo.

Esta manta de retalhos, repleta de problemas, parece ainda respirar sem ajuda de respiradores mecânicos. Todavia, não se sabe ao certo se vai ser intubada e entrar em coma profunda. Tal como na pandemia a esperança está numa vacina eficaz. Uma vacina que depende de testes cientificamente conduzidos e não de testes que permitiram apenas empurrar o problema com a barriga como foram os vários modelos de gestão de resíduos tentados para Luanda.

Depois de muitos anos e várias tentativas, uma das "vacinas" que Luanda tem é um plano director que estabelece balizas gerais, mas que depende agora da aprovação dos planos directores municipais que deverão ditar as regras sobre o que é possível fazer e onde. É um passo que precisa de materialização, de implementação e de ajustes baseados na ciência e no conhecimento e não apenas em decisões políticas. Evitar a construção de casas nas linhas de drenagem, proibir a construção de anexos no topo de prédios com comorbidades graves, investir na criação de zonas verdes para substituir a selva de betão, ordenar o território, cumprir a lei, são apenas alguns dos ingredientes que podem tirar Luanda do buraco em que se encontra. N