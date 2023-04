Nos tempos que correm onde o digital e as Apps tomam conta da vida dos que têm acesso aos dispositivos modernos e versáteis e à internet, investir na literacia digital deve fazer parte das prioridades do sector da Educação. A literacia digital pode permitir que haja menos fraudes informáticas e menos reveses causados por vírus maliciosos que podem simplesmente apagar arquivos, criar o caos informático aos usuários menos atentos ou "zerar" contas bancárias em minutos.

A literacia digital consiste num conjunto de competências e habilidades que permitem que uma pessoa consiga, com os recursos informáticos existentes, perceber e utilizar os equipamentos digitais e linguagem cada vez mais acessível, mas sempre estando atento à falibilidade dos sistemas e dispositivos, e aos truques dos amigos do alheio.

Uma das inovações digitais do século XXI é a introdução das assistentes virtuais como a Siri, a Cortana e a Alexa, todas elas de sexo feminino, embora nos tempos que correm qualquer uma delas pudesse "acordar" sentindo-se um homem, um transgénero ou ainda um género fluido. Essas inovações são mais facilmente usadas pela geração Z que desde tenra idade tem uma exposição regular a inúmeras tecnologias digitais mas a velha guarda rapidamente vai ultrapassando barreiras e receios. Todavia, há quem prefira guardar os milhões debaixo da cama e não na segurança de uma caixa-forte.

Voltando às inovações, bastaria que alguém na Cidade Alta pedisse a uma dessas assistentes para pesquisar nomes de potenciais nomeados para descartar imediatamente os não vivos, os em conflito com a lei assim como aqueles com pouca aceitação pública por conta de condutas impróprias. Estas assistentes são gratuitas e não precisam de contratação simplificada nem de adjudicação directa. Claro que, como tudo na vida, estas assistentes podem de vez em quando falhar mas nomear pessoas que já não respiram entre nós só com um colossal glitch informático.

Não tenhamos medo de abraçar as novas tecnologias. Se gastamos milhões para colocar um satélite em órbita, devemos ser capazes de aceder à informação que nos permita tomar decisões informadas e acertadas.