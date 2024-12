Num ano em que a inteligência artificial está a acelerar a transformação digital de grande parte do mundo, a pobreza, velha conhecida dos angolanos, continua a desafiar qualquer tentativa de inovação tecnológica, usando a inovação manual e o engenho para sobreviver. Algoritmos sofisticadíssimos, tentando entender como se sobrevive com menos de 2 dólares por dia. É quase como pedir a um Rolls-Royce para andar numa picada, o tal turismo de aventura.

Em 2024, vimos a corrupção e os ajustes directos se reinventarem mais uma vez. Mais julgamentos, mais condenações, casos abertos, mas a dança das máscaras continuou. É como se a corrupção tivesse aprendido novos passos de dança, mas o ritmo continuasse o mesmo. E os angolanos, espectadores dessa dança, assistiam com um misto de cepticismo e resignação. O contrabando de combustível é apenas um dos exemplos desta dança. A criatividade na arte de "desviar" continua a impressionar, mostrando que, pelo menos nesse quesito, somos inovadores.

Depois de 20 anos de espera, Luanda finalmente inaugurou o Novo Aeroporto, o Dr. António Agostinho Neto. Projectado para acomodar 15 milhões de passageiros por ano, o aeroporto é um símbolo das ambições de aviação de Angola. Mas, como todo bom drama, a inauguração veio com suas próprias ironias. Um projecto que foi rotulado como "elefante branco" finalmente decolou, mas será que vai conseguir manter-se no ar? Só o tempo dirá. Um aeroporto inaugurado em Luanda, mas que agora fica numa das mais novas províncias, a do Icolo e Bengo.

Para fechar o ano com chave de ouro, tivemos o caso dos candidatos do curso de migração. Mais de 5.000 recrutas foram surpreendidos com a suspensão do curso devido a irregularidades no processo de selecção. Foi como assistir a um episódio de uma série de suspense, onde a trama se desenrola com reviravoltas inesperadas. Os candidatos, que estavam a quatro dias de concluir o curso, viram seus sonhos serem adiados indefinidamente. E nós, espectadores, ficamos a aguardar o próximo capítulo desta série. Já podemos encomendar as pipocas para a próxima temporada.

Não podemos esquecer a visita histórica de Joe Biden. Foi a primeira vez que um presidente dos Estados Unidos pisou em solo angolano, e a visita foi marcada por promessas de investimentos e cooperação. Uma visita que, segundo as más-línguas, serviu mais para tirar fotos e dar uns apertos de mão do que resolver os problemas do País. Mas podemos reconhecer que, pelo menos, ficámos bem na fotografia.

O recente congresso, do ainda maioritário, foi como assistir a uma orquestra tentando afinar seus instrumentos enquanto o maestro tentava manter a harmonia. Muitas palavras bonitas, promessas renovadas e a sensação de que já vimos este filme antes. As mudanças? Bom, digamos que foram cosméticas. Trocaram-se algumas cadeiras, ajustaram-se alguns discursos, mas a essência permanece a mesma. É como trocar os pneus de um carro sem trocar o motor: continua a ser o mesmo carro, só que com alguns pneus novos.

2024 foi um ano... angolano. Uma mistura de avanços e retrocessos, de alegrias e tristezas, de esperança e desilusão. Um ano que nos mostrou, mais uma vez, que o nosso País é uma caixinha de surpresas, nem sempre agradáveis. Mas, como diz o ditado, "quem espera sempre alcança". Resta saber se o que vamos alcançar vale a pena a esperar!