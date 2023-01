A pausa natalícia que abrandou o País, particularmente o meio urbano, parece pertencer a um passado distante. Apesar da aparente desaceleração durante a época festiva, os níveis de consumo aumentaram e, com isso, algum endividamento individual, com "kilápis" à mistura. O País também se endividou em nome do desenvolvimento e do progresso e os habituais milhões foram directamente aprovados.

A renovação de votos e de esperanças de cada indivíduo é feita na expectativa de melhorias para o colectivo, da sociedade como um todo, que permitam, usando a linguagem politicamente correcta, reduzir as assimetrias e combater a pobreza. Mas muitas das promessas continuam apenas promessas enquanto outras vão timidamente mostrando algum grau de execução física.

O recomeço do ano dá uma impressão de recomeço de etapas da vida, de desejos e quereres individuais, que muito cedo esbarram na realidade de que foi apenas uma pausa, um recomeço da contagem dos dias. O relógio da vida vai descontando indiferente aos sonhos individuais. Um tique-taque descompassado.

Este tão ansiado recomeçar é rapidamente alimentado pelas habituais polémicas sociais, picardias políticas e derrapagens económicas que teimam em assombrar o nosso futuro. As energias negativas, para aqueles mais crentes, estão presentes e afiguram-se obstáculos invisíveis que limitam o recomeço mas que, na realidade, são apenas contratempos próprios do continente berço da humanidade.

Como já alguém terá dito, viver em África é uma habilidade que deve estar descrita no currículo. É esta habilidade e outras muito próprias da nossa idiossincrasia que devem ser praticadas, encorajadas e estimuladas para que o recomeço seja mais que um reiniciar mas, sim, um acumular de experiências e vivências que nos permitem contribuir para uma Angola melhor.