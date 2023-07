Sorriso Crónico: Os vapores do combustível

Há uma interessante expressão inglesa "we are running on fumes" que pode ser traduzida para o Português como "estamos a ficar sem combustível" ou numa tradução mais livre "a máquina está a funcionar apenas com os vapores do combustível". Todavia, com o nosso optimismo contagiante, podemos sempre dizer que temos o suficiente para chegar ao destino. Vai dar. Esta expressão idiomática, aplicada ao nosso actual contexto, pode significar que estamos com o depósito vazio ou ainda com os cofres desocupados de liquidez. Um assunto que não é novo e que já foi motivo para desmentidos presidenciais.