Todos os anos a época natalícia serve, para a maior parte das pessoas, para o recarregar das baterias, balanço e reflexão do ano findado e a definição das metas para o ano que começa. A esperança de uma vida melhor e o aspirar por um futuro prometedor é sempre o denominador comum, sendo que cada um acrescenta outros sonhos, vontades e quereres do âmbito pessoal e profissional. O alcance do sonho depende de um conjunto de circunstâncias e oportunidades, e quiçá, um pouco de sorte pois, como diz o ditado, a sorte protege os audazes.

Independentemente dos sonhos e metas individuais há um mundo global que afecta Angola,e há um país cuja governação afecta a vida de cada um do nós. É neste emaranhado de teias que cada um procura o seu espaço, reconhecendo sempre que mesmo em Angola há vários países, ou se preferirem, há várias realidades. Garantir que todas as decisões afectem positivam todos é uma tarefa hercúlea, mas garantir o acesso à saúde, educação e alimentação é fundamental.

O fosso entre os que precisam e os que têm aumenta de forma gritante. Enquanto uns buscam ter três refeições por dia, outros fazem contas ao grau calórico das suas refeições. Enquanto uns procuram ter um tecto para assistir as aulas, outros socorrem-se de inteligência artificial para fazer as suas tarefas. Enquanto uns clamam por anti-palúdicos vitais para a sua sobrevivência, outros vangloriam-se com cirurgias estéticas para aumentar os glúteos. Cada um com as suas prioridades. Nem sempre justas, mas cada vez mais socialmente aceitáveis. A busca pelo equilíbrio não é nada fácil e cada vez mais parece uma utopia.

Por outro lado, há problemas globais que não nos afectam directamente, como os actuais conflitos armados que, de tanta propaganda e guerras de comunicação, deixam indiferentes as pessoas que se encontram distanciadas geograficamente ou emotivamente, mas que indirectamente têm peso na nossa economia, na nossa forma de fazer política, na forma de ver, sentir e interpretar os nossos próximos problemas.

Cada um tenta fazer o seu próprio caminho, usando os instrumentos que têm disponíveis, os conhecimentos adquiridos, as oportunidades que surgem e o suor diário de quem quer uma Angola melhor. Para onde vamos, não vamos sozinhos, é preciso dar as mãos e trabalhar de forma inclusiva. Os caminhos podem ser vários, uns mais ligeiros e outros mais complexos, mas a paz social tem de ser para todos, sem excepção. Bom Ano Novo!