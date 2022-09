Foi há 30 anos que foram feitas muitas promessas de um futuro melhor para todos os angolanos, com a realização das primeiras eleições democráticas do País. O "machado" da guerra estava a ser "enterrado". Foi prometido que Angola iria vencer com renovadas políticas de desenvolvimento, que iria recuperar o tempo perdido com o longo período de guerra civil e até que o povo teria calças novas em Setembro.

Com a apresentação dos resultados do primeiro pleito eleitoral, todas estas promessas esvoaçaram e o povo angolano foi novamente prejudicado. Viu o seu futuro ser protelado e a paz esfumar-se por mais 10 longos anos. Nas eleições que se seguiram, as promessas foram outras, algumas recicladas e a paz foi mantida, perdurando até aos dias de hoje, um feito arquitectado por muitos e ansiado por um povo cada vez mais pobre num País ainda rico em recursos.

Este ano, 30 anos depois, a maior parte do povo demonstrou a sua capacidade de exercer o seu voto de forma pacífica e ordeira. Logo cedo queriam participar na festa da democracia e contribuir para o futuro de Angola. Cada cidadão tinha nas suas mãos a oportunidade de ajudar na tomada de decisão sobre quem iria governar Angola nos próximos cinco anos. Uns foram votar entusiasmados com a continuidade e outros motivados pela possibilidade de alternância. Mais de 50% dos eleitores registados não compareceram para dar a sua opinião.

Estamos novamente em Setembro e o ciclo recomeça. Aos poucos, as picardias políticas vão sendo esquecidas, e a necessidade de caminhar em frente faz esquecer o ambiente tenso e disputado da campanha eleitoral. Há ainda muita água a passar debaixo da ponte. O que se quer é uma ponte forte capaz de suster os eventos extremos e que possa ligar todos os angolanos. Não uma ponte curta ao estilo da ponte "daqui para ali", mas, sim, uma com fundações fortes, com espaço adequado para todos a poderem usar.

Estas eleições ficam marcadas por vários pontos positivos e negativos que vão ditar o futuro da democracia. Todos os participantes estão a fazer as suas análises internas e a procurar as áreas que devem sofrer melhorias. Há cada vez pessoas mais críticas e com vontade de ajudar na mudança, reconhecendo que uma ponte não se muda com facilidade mas que podem ser erguidas outras pontes, outros caminhos.