Segundo o dicionário Porto Editora, manutenção é "a acção de manter, sustentar, consertar ou conservar alguma coisa ou algo". A manutenção é formada por um conjunto de acções que ajudam no bom e correcto funcionamento de algo, como, por exemplo, a manutenção de uma viatura (se cumprir as datas da mudança de óleo, filtro de óleo e ar). O termo manutenção também pode estar relacionado com a conservação periódica, ou seja, com os cuidados e consertos que são feitos entre determinados períodos, com o intuito de preservar, como, por exemplo, a manutenção de uma estrada, à semelhança do que aconteceu recentemente, com o troço entre Catengue e Chongoroi, na estrada nacional que liga Benguela ao Lubango.

A manutenção tem o propósito de reparar ou repor algo que está estragado ou que não esteja a funcionar correctamente, consertando para que volte a desenvolver a função requerida inicialmente. Não vou entrar em detalhe, mas existem três tipos de manutenção: a preventiva, a preditiva e a correctiva. A manutenção preventiva, como o próprio nome indica, é feita quando a máquina está a funcionar em perfeitas condições, mas que a data planeada para a sua manutenção tenha chegado, prevenindo, desta forma, o surgimento de avarias ou gastos avultados com a sua restauração, é das mais importantes, pois evita muitos dissabores; já a manutenção preditiva é criar condições para que as avarias sejam previamente antecipadas. Os carros modernos e outros equipamentos alertam para a necessidade de uma acção que, se não cumprida, leva à avaria; a manutenção correctiva é a de restaurar algo que já tenha deixado de funcionar por avaria, o mesmo que ir ao médico quando já estamos doentes, em vez da prevenção para evitarmos ficar doentes.

Certamente, haverá quem deve estar a interrogar-se por que carga um economista está a debitar opinião em matérias de engenharia? Entendo que a degradação do equipamento social deste País está à vista de qualquer um, não é preciso ser-se engenheiro para perceber que algo não anda bem com a manutenção do equipamento social no País, aliás, fazemos isso nas nossas casas. Embora também valha dizer que tenho anos de experiência em actividades técnicas, depois de completado o curso geral de Electricidade na Escola Industrial e Comercial Gago Coutinho, no Lobito, iniciei a minha carreira profissional na central telefónica do Lobito, na mesa de ensaios, trabalhando com os guarda-fios que reparavam as linhas de telefones, ainda passei pelo Departamento de Manutenção de Emissores, sem falar de mais de 14 anos como técnico na difunda empresa de montagem de rádios e televisores (ERT-UEE), em todas essas actividades apliquei os três tipos de manutenção. Portanto, não parece estar a pôr-me em seara alheia.

Chegados aqui, vale perguntar porquê é que assistimos à degradação generalizada do equipamento social (escolas, hospitais, estradas, pontes, aeroportos, centrais de captação de água, centrais eléctrica, linhas férreas, etc.) em toda a extensão do território nacional? Onde está o problema de não se fazer manutenção ao equipamento social e assim evitar disrupções? Falta de dinheiro ou falta de experiência em matéria de planeamento?

São, certamente, múltiplas as causas que concorrem para a degradação do equipamento social, entre os quais devemos destacar a falta de colaboração dos próprios cidadãos aquém este equipamento social serve. Pois, quando se escreve nos assentos dos comboios, ou partem-se vidros de comboios, autocarros, ou se retira da linha-férrea travessa ou colocam lixo na linha-férrea, transcende a imaginação da racionalidade. Creio que também temos problemas com o planeamento das actividades de manutenção nas entidades afins, a falta de planeamento afecta a alocação de recursos financeiros, obviamente, a disponibilidade de dinheiro para a manutenção e conservação de equipamento social se revela deficiente.

O OGE de 2021 designou para a despesa de manutenção e conservação MKz.: 74 398 450, representando 0.5% da despesa total, decerto um valor irrisório para as necessidades de manutenção e conservação do património social. Entretanto, a execução do OGE mostra um montante de MKz.: 114 547 280, valor maior que o orçamentado. Algo estranho, dado que a execução é maior que o projectado, o normal é ser executada abaixo do orçamentado. Ainda assim, é um número irrisório, pelo volume de equipamento social existente em toda a extensão do território nacional. De nada vale erguer edifícios para escolas, hospitais, alcatroar estradas, construir centrais de captação de água, se não prevemos as necessidades na sua manutenção.

Andei pelas estradas do interior de Angola na minha adolescência. As estradas não eram alcatroadas, eram apenas terraplanadas, com valetas para escoar as águas fluviais, de tempo em tempo, eram arranjadas, com o pavimento a ser compactado com cilindro, o que permitia uma transitabilidade das vias sem problemas de maior. Foi assim possível os camiões carregarem produtos agrícolas em aldeias recônditas do interior. Hoje, um buraco começa pequenino, passados meses fica um buracão, porque não foi feita a intervenção para evitar o alastramento do mesmo, de tal sorte que a sua reversão fica muito mais dispendiosa. Havia no tempo colonial homens (cantoneiros) que se ocupavam de tapar pequenos buracos nas estradas. Tentou-se imitar, em alguns trocos das estradas nacionais, mas sem sucesso.

*Economista e professor universitário