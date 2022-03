Por me locomover com muletas, não puxar malas, fiquei ali a esperar por ajuda de algum transeunte, que passava em suas pressas frenéticas. Mesmo vendo minha dificuldade, ninguém parou para ajudar-me. O tempo passou, fiquei ali até que voltassem, e, finalmente, embarcamos no táxi rumo ao aeroporto.

Narro esse episódio para falar da triste morte do fotógrafo suíço René Robert, 84 anos, conhecido pelos retratos de algumas das estrelas de dança flamenco mais famosas da Espanha, como Paco de Lucia, Camarón de la Isla, Chano Lobato, Fernanda de Utrera, Aurora Vargas, Tomatito, Antonio Gades, Cristina Hoyos, Sara Baras, Carmen Linares, Vicente Amigo e outros.

René Robert morreu de hipotermia no dia 19 de Janeiro, depois de escorregar durante uma de suas caminhadas noturnas pelo movimentado bairro de Paris, onde morava. Ele ficou nove horas estatelado no chão a espera de ajuda, mas ninguém parou para socorrê-lo. Vi a notícia na TV, me chamou atenção como um homem morre na rua, no frio, em uma das cidades mais cosmopolitas e civilizadas do mundo.

Segundo a imprensa francesa, a notícia da morte de René Robert foi dada por seu amigo e jornalista Michel Mompontet, numa série de publicações em uma rede social. Segundo ele, Robert sofreu a queda por volta das 21h, na rue de Turbigo, entre a praça da República e Les Halles, em Marais, região que conheço bem na Cidade Luz, pois já me hospedei nas cercanias.

"Ele sofreu uma tontura e caiu", escreveu Mompontet no Twitter. "Incapaz de se levantar, ficou imóvel no local, no frio, por nove horas, até que um sem-teto chamou os serviços de emergência". Muito tarde. Ele tinha hipotermia e não conseguia se agarrar à vida. Ao longo dessas nove horas, nenhum transeunte parou para verificar por que esse homem estava deitado na calçada. "Nenhum", lamentou o amigo.

Quanto maior o lugar e teoricamente mais "desenvolvido", mais distante são as pessoas, sempre apressadas em seu mundinho, com seus afazeres, em seus infernos individuais. Estamos todos sempre apressados, não há tempo para ser solidário com a necessidade ou a dor do outro.

Prestaram atenção quem se incomodou com aquele homem inerte no chão, na fria rua parisiense foi um desvalido, ou seja, um sem-teto? Isso prova que os que menos têm são os que mais ajudam.

Em todas as partes do mundo, nesta pandemia, são os pobres os que mais ajudam outros pobres. Os que mais dividem são os poucos que têm. A solidariedade, a ajudar, e o acolhimento são características dos mais humildes.

Tempos atrás se diria que René Robert morreu como um cachorro na rua, hoje não mais. Um cachorro, na rua, em um abrigo, ou mesmo abandonado em uma casa, logo haveria um clamor nas redes sociais, desencadearia mobilizações para salvá-lo. Se encontrassem o "humano" ou "desumano", responsável pelos maus tratos ao animal, seria execrado, responderia a processos, estaria preso. Hoje a vida de um cachorro vale mais do que a de um humano. Que mundo louco esse que estamos vivendo, em que um ser humano cai na rua, fica horas desacordado, no frio, morre, com pessoas passando ao seu lado sem lhe darem importância, todos apressados. Mas para que tanta pressa, se tudo vai acabar mesmo?

Em resumo, René Robert morreu de frio, mas principalmente de descaso, como morrem tantos, todos os dias, em tantas cidades do mundo. O fato do fotógrafo ser um profissional reconhecido internacionalmente permitiu que sua morte não se tornasse mais um número igualmente frio em uma triste estatística, e ganhasse nome e rosto: anualmente, milhares de pessoas morrem nas ruas de várias cidades do mundo. Recentemente, matérias de TV têm mostrado a triste realidade dos moradores em diferentes cidades do mundo. A indiferença com os desvalidos tem se tornado um comportamento "normal", quase banal, em frente às necessidades dos que nada têm, ou têm pouco. É o que a filósofa política alemã Hanna Arendt (1906-1975), chamou de "banalidade do mal".

Com a pandemia e a crise econômica que o mundo atravessa, quase dobrou o número de sem tetos. A fatalidade da morte de René Robert é vivida todos os dias por muitos dos nossos irmãos; e por estarmos anestesiados pelas misérias cotidianas não nos comove mais.n

*Eng. Agrônomo, Palestrante, cronista e viajante: o sul-americano mais viajado do mundo com mobilidade reduzida, visitou 143 países em todos os continentes.

* O autor escreve segundo a norma do português brasileiro