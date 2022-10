Acredito que se comunicarem melhor e trabalharem mais, os governantes actuais podem ser pioneiros de uma nova abordagem que colocaria o trabalho tradicional de gestão das finanças públicas de "pernas para o ar", colocando os utentes dos serviços públicos no centro das suas preocupações. Logicamente que isto nunca vai ocorrer sem que haja, da parte dos cidadãos, maiores e melhores condições para responsabilizar os detentores de poder pelos resultados alcançados com a aplicação dos recursos públicos sob sua gestão.

Comunicar melhor significa modelos funcionais de definição das prioridades, inclusive as orçamentais, estabelecidos de baixo para cima. Não tenho dúvidas nenhumas de que, para ver melhoradas de forma tangível à vida das comunidades mais desfavorecidas, estas deverão dispor de mecanismos de participação eficazes e poderosos capazes de influenciar as decisões governamentais.

Comunicar melhor implica incentivar os governantes a estabelecerem mecanismos transparentes de consulta aos cidadãos acerca das suas demandas e aspirações ao longo dos ciclos orçamentais, e dar o devido feedback, explicando também as razões quando tais demandas não podem ser atendidas. Países há em que, graças a tais iniciativas de diálogo e comunicação entre governantes e governados, milhões de pessoas têm agora acesso a serviços sociais básicos novos ou melhorados.

Comunicar melhor implica ser receptivo às campanhas de lobby e advocacia liderada por diversos actores da sociedade civil ou sector privado, sendo conscientes de que muitas vezes estas podem conduzir a mudanças de políticas e ao aumento das dotações para sectores antes negligenciados.

Nesta fase em que o País se encontra, sinto que trabalhar melhor e comunicar mais passa por:

Em primeiro lugar, dar maior ênfase à resolução dos principais estrangulamentos na forma como as finanças públicas são geridas (desde a aquisição até à gestão de tesouraria), para garantir que as reformas no sistema de finanças públicas se mantenham.

Em segundo lugar, deveríamos integrar melhor as questões de género em tudo o que fizermos. Mais instituições lideradas por mulheres são necessárias, contudo, insuficientes para forjar grandes progressos em relação às questões de género nas políticas públicas. Mais do que o género de quem está em frente das instituições, penso que se deverá aproveitar melhor as capacidades, sensibilidades e experiências vividas destas mulheres líderes para dar prioridade às questões que sejam estratégicas para as mulheres. Esta abordagem não só terá impacto em quem se vai trabalhar, mas, também, naquilo em que se vai trabalhar ao focar-se nas necessidades das mulheres e de outras pessoas marginalizadas. Ter um foco sectorial mais acentuado na saúde materna e nos serviços de saneamento sensíveis ao género, impulsionados pelas prioridades definidas pelas mulheres poderia ser um exemplo claro do que digo. Aplicar uma lente intersectorial para melhor compreender as dinâmicas de poder que perpetuam a exclusão sistémica das mulheres e de outras pessoas marginalizadas pode ser outra medida bem concreta.

Analisar as barreiras que enfrentam no acesso e controlo dos benefícios proporcionados pelos serviços sociais básicos ou pelos serviços económicos e financeiros que infelizmente para nós ainda são pouco inclusivos e muito reactivos é outra medida. Não vamos comunicar mais e muito menos demonstrar melhor trabalho se mantivermos a limitada capacidade para gerar dados desagregados por género, localidade, idade, etc.... o que de, certa forma, tem vindo a impedir uma correcta avaliação da performance ou da equidade dos orçamentos e serviços.

Finalmente, se efectivamente se pretende trabalhar mais e comunicar melhor, o Executivo deve rever a maneira como estabelece relações com os parceiros sociais em questões ligadas ao Orçamento Geral do Estado (OGE) e outras temáticas ligadas ao desenvolvimento económico e social do País. Por exemplo, pode assegurar que os parceiros sociais façam parte dos comités ou grupos consultivos, tanto para a concepção de estratégias como para o planeamento da implementação, e estejam plenamente integrados nos momentos e processos de aprendizagem ao longo de todo ciclo orçamental ou de uma determinada política pública...

*Coordenador OPSA