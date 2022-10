O grande AC Milan foi comprado por um fundo de investimentos de capital de risco (hedge fund), depois de uma engenharia financeira mal sucedida de um bilionário chinês; os três grandes patrocinadores do Bayern de Munique (Adidas, Audi e Allians) transformaram-se em accionistas de uma estrutura empresarial criada para gerir especificamente o futebol profissional do clube; o Manchester United tem as suas acções de valores disponíveis na bolsa de Nova York; e, por falar nessa cidade, a sua franquia na NBA, os Knicks, detida pelo Madison Square Garden Sports Group, é, pelo sexto ano consecutivo, a mais valiosa, apesar de já não ganhar um título desde 1973, valendo nesta altura cerca de 5 mil milhões de dólares.

Os casos relacionados com o futebol europeu e com o basquetebol norte-americano que exemplifiquei são reveladores de situações bastante comuns por aquelas paragens, que por cá nem sonhamos. Enquanto em Angola os clubes são maioritária ou mesmo exclusivamente associações sem fins lucrativos, lá fora existe uma variedade de possibilidades que envolve sociedades anónimas, de capital aberto em bolsa, de capital fechado, sociedades por quotas, sociedades unipessoais, donos exclusivos (como é comum na NBA), etc.

Por aqui é a própria legislação que define os clubes como Associações Sem Fins Lucrativos. Esta é uma regra quase sem excepção no nosso panorama desportivo. No entanto, a possibilidade de criação de Clubes no formato de empresas está legalmente prevista, embora se considere que um único artigo encaixado no meio da Lei das Associações Desportiva é manifestamente insuficiente para regular com eficácia uma matéria tão específica como os clubes-empresas, não sendo a remissão feita para o regime geral da Lei das Sociedades Comerciais a melhor solução, carecendo, pois, de uma regulamentação que atenda particularmente às especificidades do desporto. Portanto, precisamos de uma Lei das Sociedades Desportivas que não se resumem às Sociedades Anónimas Desportivas (SAD"s), havendo também as Sociedades Desportivas Unipessoais por Quotas ( SDUQ) para vigorar em articulação com a Lei das Associações Desportivas.

Nota-se uma percepção incorrecta muito disseminada no nosso meio de opinião desportiva, que entende que a constituição de uma sociedade anónima desportiva implica, necessariamente, a extinção do clube-associação. De modo algum, são duas realidades que podem perfeitamente coexistir, como se pode ver, por exemplo, nos casos do Benfica de Portugal ou do Bayern de Munique, em que a associação dos sócios (o clube) é inclusivamente o accionista maioritário da SAD.

A opção por clubes-empresas é vista como uma solução para atrair investidores, nacionais ou estrangeiros, de forma a que os clubes se tornem cada vez mais competitivos, espectaculares e, por via disto, mais rentáveis.

Exemplos de sucesso deste modelo não faltam por este mundo, não sendo, logo, verdadeira a percepção de que os clubes-associações não possam ser rentáveis, como demonstram o Real Madrid e o Barcelona, que são dos mais ricos do mundo, mas não são empresas.

A falta de um escrutínio cauteloso ao capital investido e um relacionamento desequilibrado entre o Investidor (maioritário na SAD) e o clube tradicional (associação) são algumas das desvantagens apontadas a este modelo de clube-empresa.

Casos como os do AC Milan, Inter de Milão, Málaga de Espanha e outros, em que o investidor falhou com as suas responsabilidades financeiras, ou ainda do Manchester United, em que os adeptos não se conformam com a sua condição de quase "empregados" da família norte-americana Glazer, que de futebol entende tanto quanto eu de esgrima.

A grande lição que o mundo nos transmite hoje é que o modelo de clubes-empresas pode ajudar em algumas coisas, mas também pode atrapalhar em outras, portanto, não é o milagre com o qual tanto sonhamos, tendo os seus prós e contras em qualquer lugar, seja na Alemanha ou em Moçambique, só para comparar dois extremos, é apenas um possível. A solução é a capacidade dos gestores, das pessoas envolvidas, o que elas conseguem aportar e não aquilo que tiram do clube. Isto é válido quer para o modelo de clube-empresa quanto de clube-associação. No fundo, são mesmo as pessoas que fazem a diferença.

*Jurista e presidente do Clube Formigas do Cazenga