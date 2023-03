Nos últimos anos, temos assistido à peça da trapalhada e da banalização do Poder Judicial, cujo "protagonista" é sempre o mesmo e só se alteram aqueles que são transformados em "vilões". Trata-se de uma crise de autoridade e de credibilidade que tomou conta de um dos mais sólidos pilares do Estado Democrático e de Direito. Um Poder Judicial com o diagnóstico de "falência múltipla de órgãos" e que está em "coma induzido" e com o Poder Executivo a preparar o seu "komba". A crise não está apenas no facto de um poder que quer controlar, subordinar e "engolir" outro, mas também nos cidadãos que vão deixando de acreditar nas instituições e nos seus representantes.

A peça já anda bem ensaiada, e a actuação é sempre a mesma desde os processos que levaram à demissão de Rui Ferreira (juiz-presidente do Tribunal Supremo de 2017 a 2019), Manuel Aragão (juiz-presidente do Tribunal Constitucional de 2017 a 2021) e de Exalgina Gambôa (juíza-presidente do Tribunal de Contas de 2019 a 2023).

Primeiro começaram as denúncias (que curiosamente depois se tornam em ocorrências) nas redes sociais e algumas plataformas digitais que são seguidas de um estranho silêncio institucional, seguindo-se depois os recados ou mensagens por interposta pessoa de retirada de confiança política e partidária, acabando depois na inevitável renúncia. Nesta luta de poder e soberania institucional, percebeu-se de que, durante a "caçada", existe também uma diferença na resistência e combate que é dado pelas presas, sendo que os "machos" não oferecem muita resistência e ao contrário da "fêmea" que, por causa do seu instinto de resistência, corre o risco de ficar em permanente cativeiro. Como é possível não existir crise institucional se, em cinco anos, vimos três juízes-presidentes de tribunais superiores apresentarem a sua demissão? Se no mesmo dia em que se diz não haver crise institucional os juízes e procuradores saíram à rua protestar contra o actual estado da Justiça no País? Até agora, a situação do procurador-geral da República está em "banho-maria", não se sabendo se o homem está mesmo no lugar ou a fazer de contas, há meses que se fala da sua exoneração.

Existe aqui uma necessidade de fortalecimento das instituições, e não é bom para a imagem do sistema judicial termos pessoas que chegam ao topo da hierarquia por orientação partidária ou compadrio, pessoas que manipulam os cargos e promovem o nepotismo. A ascensão ao cargo de juiz-conselheiro-presidente de um tribunal superior não pode significar acesso ao fácil enriquecimento e promoção de certas promiscuidades.

No caso de Exalgina Gambôa, as denúncias de alegadas irregularidades, gestão danosa ou inobservância de normas legais foram tornadas públicas nas redes sociais e plataformas digitais, mas nunca provocaram uma reacção pública da PGR e foi preciso um comunicado do Presidente da República para dar o "tiro de misericórdia" contra Exalgina Gambôa, fazendo que a PGR agisse e surgisse o processo-crime contra ela. Foi preciso o PR pronunciar-se para que todos os órgãos começassem a agir, incluindo a comunicação social pública. E sobre Joel Leonardo, juiz-presidente do Tribunal Supremo, todas semanas surgem ocorrências de alegadas irregularidades, gestão danosa, nepotismo e também inobservância de normas legais, mas o Poder Executivo já afirmou que nada foi provado, enquanto se fala em investigações em curso.

Existe, sim, uma crise institucional porque há um poder que, na prática, está a asfixiar outro. Existe um Poder Executivo que, na prática, está a esvaziar de competências o Poder Judicial, que está a "engolir" e que vai criar uma "congestão social" com vários danos colaterais. Mas é que, ao "engolir", ao enfraquecer o Poder Judicial, ao anular na prática o elementar princípio da separação de poderes, o Poder Político também se fragiliza e se descredibiliza.

O Poder Judicial é a reserva moral da sociedade e, quando ele está sequestrado e é aniquilado, acaba também atingindo os outros poderes. É a decadência de todo um sistema que precisa, urgentemente, de se restaurar, de se restabelecer. É claro que os problemas e a crise do sistema judicial se vão resolver com a saída hoje de Exalgina Gambôa, com a saída amanhã de Joel Leonardo ou depois de Laurinda Cardoso. O problema não está só nos escolhidos ou com aquele que os escolhe, mas também na necessidade de se recuperar e de fortalecer um dos pilares do Estado Democrático e de Direito. Todos os dias, juízes-presidentes e tribunais superiores tornam-se alvo de chacota e sarcasmo nas redes sociais, conversas de táxis e de bares, existindo uma autêntica banalização de um Poder Judicial.

A crise institucional agrava-se quando os cidadãos deixam de acreditar e de respeitar as instituições. Na verdade, temos duas crises: uma crise institucional e outra existencial. Estamos metidos numa trapalhada institucional e que "atrapalha" muito a estratégia de promoção da imagem do País, da atracção de investimento estrangeiro e da estabilidade social.