As questões ambientais ocupam, cada vez mais, um lugar cimeiro na agenda global e nas agendas nacionais de muitos países. São vários os temas ambientais cuja discussão assumiu, há muito, uma dimensão global e transversal, mas desses, dois merecem particular destaque: as alterações climáticas e a biodiversidade. Ambos foram temas da célebre Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, também conhecida como Eco-92, Cúpula da Terra, que representou uma autêntica viragem na consciência global sobre os riscos que a vida no planeta enfrenta se a humanidade não adoptar uma atitude proactiva na defesa do ambiente.

Comemorou-se, a 31 de Janeiro, o Dia Nacional do Ambiente. Qual é a avaliaçãoda estratégia adoptada pelo Executivo angolano em matéria de política ambiental? A preservação do meio-ambiente e as alterações climáticas já são uma prioridade para este Executivo?

As alterações climáticas estão, directamente, relacionadas com a emissão de gases com efeito de estufa para a atmosfera em níveis que representam uma perigosa interferência antropogénica no sistema climático (natural). Prendem-se aos processos industriais que emergiram com a revolução industrial e a consequente produção de energia. A biodiversidade tem a ver com os desequilíbrios nos diferentes ecossistemas terrestres, marinhos e fluviais, fruto da exploração intensiva de recursos naturais para satisfazer necessidades humanas de sobrevivência e conforto, ou, se preferirmos, questões do desenvolvimento humano. São, por conseguinte, questões profundamente relacionadas e até mesmo indissociáveis.

A necessidade de se estabelecer um equilíbrio entre a exploração de recursos naturais, enquanto imperativo de desenvolvimento, a emissão controlada de gases com efeito de estufa, fez emergir o conceito de desenvolvimento sustentável que constitui o desafio dos desafios da humanidade nesta era pós-moderna, o que implica, desde já, uma alteração profunda na matriz energética mundial que deverá privilegiar novas e renováveis fontes de energia.

Em Angola, celebra-se, a 31 de Janeiro, o Dia Nacional do Ambiente, em alusão ao fim da Primeira Semana de Conservação da Natureza, realizada em Luanda entre 26 e 31 de Janeiro de 1976.

Quais são, para Angola, os grandes desafios ambientais?

Os desafios ambientais de Angola não se distanciam muito dos desafios globais, embora tenham peculiaridades, destacando-se, entre eles, os seguintes:

Angola detém parte da grande floresta tropical, considerada o grande pulmão da humanidade, enquanto absorvente de parte significativa dos gases de estufa, particularmente de CO2; o País possui inúmeros recursos naturais distribuídos pela plataforma continental e pelo oceano (Atlântico), que são objecto de exploração intensiva. Um destes recursos é o petróleo, extraído quer dos mares como do continente. O processo de exploração deste recurso é bastante complexo, mas acarreta não poucas vezes derrames que resultam em desequilíbrios perigosos nos ecossistemas, sobretudo marinhos.

Recursos piscatórios e florestais têm sido intensivamente explorados sem o cuidado de reposição de espécies, o que constitui também uma ameaça à preservação dos ecossistemas. A fiscalização da actividade piscatória, em particular a marinha, precisa de ser melhorada, de modo a limitar esta exploração a níveis controlados e permitir sempre a recuperação das populações animais ou vegetais objecto de exploração.

Embora ainda incipiente a industrialização do País, é tempo de se adoptarem disposições para que essa seja limpa, isto é, não poluidora nem utilizadora de energias que emitem gases com efeito de estufa. Temos todas as condições para orientar o nosso processo de industrialização neste trilho ecológico, nos parâmetros do desenvolvimento sustentável. Entretanto, é bom lembrar que as nossas cidades já são povoadas hoje por muitos veículos automóveis que emitem para a atmosfera quantidades não desprezíveis de gases com efeito de estufa. Medidas tendentes a regular a emissão de gases por cada unidade automóvel, a organização adequada do sistema de mobilidade das grandes cidades, de modo a reduzir a forte pressão sobre a utilização de veículos pequenos têm de começar a ser tomadas, desde já, como uma forma de contribuirmos também para os ingentes desafios ambientais globais.

Também nas grandes cidades, assistimos ao aumento significativo da produção de resíduos orgânicos e de outra natureza. As nossas cidades têm ainda soluções arcaicas para o tratamento destes resíduos. O lixo orgânico, quando tratado inadequadamente, ao invés de, por exemplo, ser utilizado para a produção de fertilizantes ou mesmo para a produção de energia, concorre para a emissão para a atmosfera de gás metano (CH4), um dos gases que comprometem a integridade da camada de ozono.

Estes são alguns dos desafios ambientais candentes que Angola tem de encarar desde já e para os quais se deve estruturar adequadamente para prevenir no futuro situações insustentáveis. Perante estes desafios, quais são as políticas desenhadas a níveis competentes para os enfrentar? As alterações climáticas figuram já no topo da agenda política nacional?

Os especialistas afirmam que os períodos de estiagem, cada vez mais prolongados, a que se assistem, sobretudo, no Sul de Angola, são já um sintoma agudo das alterações climáticas. Embora muitos de nós não tenhamos ainda despertado e muitos prefiram, de motum próprio, adoptar uma atitude negacionista em relação a esta realidade. Enquanto estamos bem mais preocupados com questões de sobrevivência, dado o seu carácter emergencial, o facto é que elas (alterações climáticas) são já um facto entre nós. Por isso, a par de abordarmos as questões emergenciais, de sobrevivência, precisamos todos de adoptar uma disposição que cimente em nós atitudes que favoreçam uma estabilização da concentração de gases com efeito de estufa num horizonte temporal que permita a adaptação dos ecossistemas às alterações climáticas e não interfira na produção de bens e serviços associados ao processo económico sustentável.

As políticas de Angola destinadas a enfrentar estes ingentes desafios parecem-nos tíbias, de linhas ténues, caracterizadas por actividades ocasionais, casuísticas, de iniciativa geralmente da sociedade civil e o Executivo vindo geralmente a reboque. Há ainda muita legislação por produzir para regular múltiplos aspectos que constituem as facetas variadas dos nossos problemas ambientais mas, mais do que isso, Angola carece de instituições adequadas para executar as políticas desenhadas para enfrentar os nossos dramas ambientais que nunca deverão ser vistos numa perspectiva descolada das questões ambientais globais, particularmente das alterações climáticas. Na verdade, as questões ambientais, mais do que outras, talvez, interpelam-nos intensamente para o pensamento complexo. O slogan "pense global, actue local" é, quanto a isso, bastante revelador.

Assim, desde que em 1976 se realizou a Primeira Semana da Natureza, que parecia anunciar uma preocupação particular com o ambiente pelo "Homem Novo" independente, o percurso de Angola em matéria ambiental foi titubeante, descontínuo, pouco firme e divergiu de forma abismal do percurso global que caminhou no sentido da definição de um quadro claro corporizado no Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas. Angola, apesar de ter ratificado todas as grandes convenções e protocolos que emergiram fruto deste quadro global estruturado para o enfrentamento das questões climáticas, tem ainda muito trabalho de casa por fazer, e isso passa por estabelecer um quadro institucional que denote que estas questões são, de facto, uma prioridade na nossa agenda política. Isto não se compadece com a diluição destas questões num Departamento governamental que aborda questões tão difusas como a cultura e o turismo. É urgente uma reforma do quadro institucional voltada para as questões ambientais, de forma a torná-lo compatível com o carácter prioritário que estas questões devem assumir.

*Médico, deputado à Assembleia Nacional pela UNITA