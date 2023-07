As manifestações políticas - comícios, passeatas, fogueiras, etc. - também são e devem ser normais em Democracia. No nosso País também o são. Temo-las visto várias por aí, semana sim, semana também. Elas - e todas as outras - só não podem perturbar a Lei e a Ordem; não podem incluir queima de pneus nas estradas, ameaças a jornalistas e outros, danificação das viaturas estacionadas na rua, etc. Vimos isso acontecer - de kaxêxe ou nem tanto assim - em manifestações políticas organizadas pelo maior partido na oposição, pelos conhecidos "revús" ou pelos dois. As manifestações também não podem ser para tomar o poder por outra via que não a democrática, como vemos, amiúde, pelas redes sociais de "activistas cívicos" - que até não o são, mas isso são contas para outro rosário - e em páginas de responsáveis políticos da oposição que até são deputados.

Então, se isso é assim, o que é que preocupa a sociedade e faz o Novo Jornal trazer esse tema à liça? A resposta é simples: a UNITA e os seus satélites estão a aproveitar as manifestações causadas por uma medida impopular - necessária, diz(ia) ela também - para fazer avançar a sua velha agenda de tomar o poder por via de um golpe de força. Fracassada pelas armas no passado, essa agenda tenta agora pela via das ruas. Explico-me:

Retomando o que disse no princípio, é legítimo que os cidadãos se manifestem porque se sentem prejudicados pela subida do preço da gasolina - atenção: os utentes dos transportes públicos, agricultores e pescadores estão salvaguardados. Também é lícito que os funcionários e beneficiários das ONG"s protestem porque acham que a lei em discussão no Parlamento vai contra os seus interesses e não participaram (ainda, esperamos) no seu desenho. É seu direito constitucional as zungueiras e as suas famílias protestarem porque percebem que a sua actividade económica está a ser combatida (percepção essa que, em última análise, até não é correcta). O que já não é legítimo, lícito ou de direito é que os políticos na oposição e deputados à Assembleia Nacional, que têm foro privilegiado e espaços democráticos, se misturem nessas manifestações e aticem os cidadãos à desobediência civil, arruaça e vandalismo, ao ponto de levá-las ao confronto com a Polícia com os resultados que conhecemos.

Numa análise mais míope, pode-se até pensar que a oposição ganhou pontos: "A culpa não é nossa se o Executivo tomou medidas impopulares", disse o maior partido na oposição no seu comunicado a propósito. Põe-se a pergunta: Se a ela fosse Poder, não haveria de redireccionar os subsídios de combustível para beneficiar os, de facto, mais pobres? No seu programa eleitoral, dizia que sim. Como ficamos? Pode até dizer que o faria de maneira diferente. Essa diferença justifica levar as pessoas à violência?

Este é que é o problema, misturar uma manifestação cívica que objectiva mudanças em políticas, com actos políticos que almejam o alcance do Poder. É estranho e até certo ponto decepcionante que figuras conhecidas pela sua grande cultura cívica estejam a deixar-se instrumentalizar assim, a não ser que os seus objectivos também sejam políticos e não cívicos. Difícil acreditar que essas pessoas - algumas das quais assinaram um comunicado a propósito - não percebam que, enquanto elas se manifestam porque querem que mudem as leis sobre as ONGs, zungueiras e a subida da gasolina, já os partidos na oposição querem que o MPLA saia do Poder e entrem eles, a não ser que queiram elas isso também e, nesse caso que deixam de ser da sociedade civil e transitam para actores da disputa política, embora se reconheça que a fronteira entre os dois objectivos é, muitas vezes, ténue e nunca estática.

Noutro aspecto, ao atiçar os cidadãos para o vandalismo e arruaça, os partidos na oposição que participaram nessas manifestações - e não venham cá com bonhonho que o Sapiñala, Ekuikui e outros "participaram como cidadãos" - demonstram mais uma vez (de facto nunca demonstraram) uma penosa falta de sentido de Estado. Porquê? Porque esse tipo de manifestações afasta os investidores do País como o diabo da cruz. Qual é o investidor estrangeiro que vai investir no nosso País, se, a qualquer altura, uma turba enraivecida aparece e deita abaixo o seu empreendimento?

Essa é uma responsabilidade essencialmente dos políticos: garantir condições de estabilidade para que os cidadãos e as empresas possam trabalhar, fazer circular o dinheiro na economia, criar empregos, satisfazer as necessidades dos cidadãos e, em última análise, trazer o Desenvolvimento e a felicidade. Podem dizer que o Executivo tem maior responsabilidade, certo. Mas, como na kizomba, para esse desenvolvimento acontecer, o Executivo e a oposição têm de dançar juntos num passo acertado. A responsabilidade pela beleza do requebro acaba, assim, sendo dos dois grupos políticos, Executivo e oposição. E os tropeços e pisadelas nos pés uns dos outros, caindo fora do ritmo, dos dois também. Têm, portanto, de trabalhar juntos no que os interesses superiores da Nação diz respeito, como é o claramente o caso da paz e estabilidade necessárias para o bem-estar dos cidadãos e desenvolvimento do País.

Finalmente: estou perplexo, confesso, com algumas figuras que, como disse, tinha como conhecedoras profundas das balizas da acção cívica versus intervenção política e da advocacia social versos disputa política pelo Poder. É sabido e consabido nestas lides que os movimentos cívicos (de onde advém a "sociedade civil") não perseguem o poder político nem fazem parte da disputa política para o conquistar ou conservar; intervém em políticas, tentando influenciá-las em favor das suas causas. Em consequência, as organizações da sociedade civil não estão geralmente interessadas em quem está no poder ou oposição, mas no que faz cada actor político, com os quais interage no que se convencionou chamar advocacia social e lobby.

Por isso, não se entende como é que permitiram que a sua manifestação fosse capturada - não encontro outro termo - por partidos que a cooptaram para a sua agenda de disputa do Poder. Digam o que disserem, isso não se encaixa na teoria e práticas dos movimentos cívicos e da sociedade civil. Mesmo quando usam as armas de luta mais pressionantes, a manifestação e greve - sempre pacíficas. Ao permitirem essa captura, sujeitaram-se a ser tratados como opositores políticos, usando meios ilegais para o alcance do poder, com as consequências que aconteceram. Sem de forma alguma desresponsabilizar os que dispararam a matar, os organizadores, incluindo esses que assinam o comunicado-manifesto a que me referi, têm também as suas responsabilidades morais. É por isso que, há alguns anos, quando os médicos se manifestaram, quase não aceitaram a presença dos "revús" que se apressaram a ir lá prontos para a confusão. No final, obrigaram-nos a andar num grupo separado, proibidos de usar os seus cartazes e slogans, mesmo para não haver... confundibilidades.

É que... o político quer o Poder ou quer manter-se no Poder. Já os movimentos cívicos querem mudanças nas leis e políticas em função de cada causa. São água e azeite. Misturar dá zebra. Acaba sendo nem uma coisa nem outra. Esse é o problema da politização das manifestações cívicas. Dá sempre bum! Todos temos lições da promiscuidade que aconteceu nestas últimas manifestações já de má memória.

