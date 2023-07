Angola, ao adoptar o Estado Democrático de Direito como modelo (e sobre isso a Constituição também não deixa quaisquer dúvidas logo no seu art.º 2º) em rigor, optou pelo sistema genericamente designado de democracia liberal. A expressão "democracia liberal" condensa dois conceitos perfeitamente sobreponíveis, mas que podem ser analisados separadamente: democracia e liberalismo político.

Em termos simples, o liberalismo político pode ser definido como um sistema legal que reconhece determinados direitos ou liberdades individuais perante o controlo da governação, enquanto democracia se refere ao direito universalmente detido por todos os cidadãos de partilharem o poder político, isto é, o direito de todos os cidadãos votarem e participarem na política.

Apesar do carácter polissémico que encerra o termo "política", seja qual for o ângulo e perspectiva a partir do qual o abordamos, desembocamos inevitavelmente nos conceitos de bem comum, Estado e governação. Em suma, a política existe porque o homem é, por excelência, um ser social, e cada integrante da sociedade tem a própria perspectiva sobre os assuntos de interesse comum e tem interesses particulares. A política surge assim como a arte de conciliar os interesses particulares com os interesses comuns em prol do bem comum e da harmonia social. Visto nessa perspectiva, o homem, enquanto ser social, é inevitavelmente um ser ou animal político, como soe dizer-se.

Lorde Bryce, no seu clássico ensaio sobre democracia, agrupa os direitos fundamentais em três categorias: os direitos civis que dizem respeito à pessoa e à propriedade; os direitos religiosos atinentes à liberdade de expressão de opiniões religiosas e liberdade de culto; os direitos políticos definidos por Bryce como "isenção de controlo nos assuntos que não afectem o bem-estar de toda a comunidade a ponto de implicarem a necessidade de controlo". É aqui que se encaixam direitos como a liberdade de expressão, de imprensa e também a liberdade de reunião e manifestação que o Art. 47.º da nossa Constituição consagra de maneira cristalina.

Assim sendo, as manifestações são por si mesmas e de maneira geral expressão de um direito político, são em si mesmas manifestações políticas, formas de participação nos assuntos que interessam a comunidade, sendo, por isso, politizadas, a priori. Discutir a politização das manifestações é, a meu ver, um assunto descabido diante de outros temas que afectam de forma mais contundente os cidadãos.

Nas últimas semanas, sobretudo, depois que foi anunciado o aumento do preço dos combustíveis, em função da retirada parcial dos subsídios, eclodiu no País uma série de manifestações, muitas das quais descambaram em violência, fruto, essencialmente, da acção desproporcional das forças da ordem. Perante tamanha pressão contra as medidas impopulares tomadas, o partido no poder mobilizou-se no sentido de discutir a legitimidade das manifestações, em vez de centrar a atenção nas suas causas.

Assim, ouvimos a presidente da Assembleia Nacional a apelar aos deputados para não apoiarem manifestações que "atentassem os interesses do Estado" e o MPLA de maneira conexa a propor para debate, na última reunião plenária, o tema das manifestações. Mas, o mais absurdo foram as declarações de um oficial da Polícia Nacional, corporação supostamente apartidária, a justificar a repressão de uma manifestação em Luanda, por supostamente ter sido estimulada ou incitada por determinada força política. Essa acusação surge, de resto, implícita ou explícita em todas as declarações do MPLA sobre as manifestações, naquilo que eles consideram politização das manifestações.

Como referi acima, as manifestações são, em si mesmas, politizadas, a menos que o que se pretende seja falar em "partidarização" das manifestações que seria a apreensão da manifestação, aparentemente convocada por organizações da sociedade civil, por determinado partido político. É que, mesmo as manifestações espontâneas das zungueiras que se fazem muitas vezes quando se sentem acossadas pelas autoridades, como sucedeu agora com a tentativa pelo Governo Provincial de Luanda de reordenamento do comércio, são expressões eminentemente políticas. Se ficarmos atentos aos slogans e aos cânticos entoados pelas zungueiras nestas situações, vemos que estas manifestações configuram um discurso político. E quando uma zungueira se dirige aos governantes e diz que "se não conseguem resolver os nossos problemas, deixem o poder", ela revela, primeiro, uma consciência de classe, conhecedora dos interesses do grupo a que pertence e consciência acerca do papel de representação dos governantes. Isso é também manifestação do desejo de participação nos assuntos da "polis" e é política pura, é a mais autêntica manifestação de cidadania que, à luz da nossa Constituição, não configura nenhum pecado e muito menos um crime.

Dizer que uma zungueira acossada por estes problemas prementes, que se junta espontaneamente a um caudal de manifestação, precisa do incitamento de uma força política qualquer que visa apenas desqualificar o discurso político que enforma estas manifestações espontâneas e a consciência cidadã crescente no seio dos cidadãos que sofrem directamente os efeitos perniciosos de políticas equivocadas.

O que está errado, neste caso, não são as manifestações em si, mas a tentativa de as manipular e criminalizar. É como se diante dos problemas reais os governantes se comportassem como avestruz, escondendo a cabeça na areia. Quando os meios de comunicação social públicos suportados pelo dinheiro dos contribuintes se abstêm de retratar adequadamente as várias facetas das manifestações, limitando-se apenas a trazer o ponto de vista de um dos lados, ou seja, ignora por completo os representados e traz apenas a opinião ou ponto de vista dos representantes, isso, sim, configura manipulação de consciências e torna evidente a falta de vontade política para se estruturarem soluções para as grandes questões que importam ao bem comum. Nestas condições, dificilmente se cumprem as tarefas fundamentais do Estado que constam do Art. 21.º da Constituição, agudizando-se as contradições e aprofundando o fosso que separa governados e governantes. Se as forças políticas na oposição não se aproveitam destas brechas deixadas pela situação para fazer valer o seu ponto de vista e afirmar-se como alternativa, então não têm serventia nenhuma. Os artifícios para a conquista, exercício e manutenção do poder contemplam todas estas nuances, e isso é política pura.

Seja qual for a situação, a forma como o partido no poder tentou orientar a discussão em torno das manifestações é descabida de sentido e visou tão-somente desviar a atenção dos problemas reais que as motivaram e justificar a actuação desproporcionalmente violenta da Polícia Nacional que resultou em perdas evitáveis de vidas, sobretudo no Huambo. Por outro lado, a forma como o partido no poder tentou conduzir a discussão sobre as manifestações, procurando enfatizar a questão da politização para questionar a sua, legitimidade é reveladora do défice democrático que habita ainda o espaço político MPLA e que explica a deriva autoritária que enforma o regime João Lourenço. Essa tendência autoritária que caracteriza João Lourenço é, ao mesmo tempo, um factor que obstaculiza a emergência de soluções para as grandes questões de desenvolvimento de Angola, o que tende a eternizar a crise multifacetada que enferma o País e que atira os angolanos para o desespero.

Por isso, em vez de se ater em jogos de diversão como esta discussão bizantina sobre a politização das manifestações, seria preferível privilegiar um debate inclusivo, transversal e participativo sobre medidas urgentes e incisivas para a saída da crise. Esse debate deve até preceder o debate sobre a Estratégia de Longo-Prazo 2050, já que, diante de problemas tão prementes como a fome e o descontrolo das finanças públicas a que se assiste presentemente discutir o longo prazo, é uma autêntica fuga para frente a todos os títulos desaconselhável.

* Médico, docente universitário Secretário Executivo do Governo Sombra da UNITA