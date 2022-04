Como ponto prévio, vou já dizendo que o que aconteceu em Sanza Pombo - depois do que vimos no comité do MPLA no Benfica - é um acto completamente reprovável que não deve, de forma alguma, repetir-se. Foi protagonizado por militantes, simpatizantes e amigos da UNITA, disso não há mais dúvidas. Porém, colectivamente todos têm quota-parte da responsabilidade. Incluindo nós que, sabendo que esse tipo de actos é prática deste partido desde 1991, pensámos que desta vez seria diferente e ignorámos os sinais. Somos todos irmãos, filhos da mesma Pátria e conhecemo-nos uns aos outros. Sabemos que a UNITA é assim mesmo. Tínhamos e temos por isso a obrigação de manter tolerância zero quanto a esses actos e fazer prevenção activa para evitar que aconteçam.

Para aqueles que achem que esteja a exagerar, vale lembrar que, desde a ascensão da nova liderança, se foi sentindo uma inflexão acentuada para trazer o poder às ruas. Os sinais foram vários. Começaram com um namoro (de kaxêxe ou não tanto assim) aos "manifestantes profissionais" que iam perdendo fôlego devido à falta de financiamentos. Embora não confirmados, são cada vez mais audíveis os rumores de que foram mesmo buscar apoios financeiros aos desafectos com a luta contra a corrupção, vulgo marimbondos. Aproveitaram bem o "fica em casa" da pandemia e fizeram um primeiro balão de ensaio no querer manifestar-se apesar de os decretos presidenciais o proibirem. Vimos os "revús" forçar as manifestações e alguns deputados da UNITA (Adriano Sapiñala, Nelito Ekuikui e Navita Ngolo) a apoiá-los discretamente.

Estava instalada a primeira clivagem entre o Executivo que defendia a suspensão do direito à manifestação em nome do Bem Vida, e a UNITA que via nisso mais um caminho para ganhos políticos. Igual a si mesmo, ao maior partido da oposição não importava que depois de cada manifestação os casos e mortes pela Covid aumentassem. Não, o que interessa(va) são sempre mais alguns passos para a conquista do Poder. Aliás, na sua óptica não tinha nada a perder: se "através" das manifs a pandemia tomasse conta do País, melhor ainda, pensava ele de certeza. Aí é que diriam - e com razão, diga-se - que o Executivo estava a "desconseguir" salvaguardar o bem maior dos cidadãos, a vida. Quem sabe, dali saísse um esquema para aplicar um "golpe de Estado suave" "à la Gene Sharp"...

Também aproveitou o "fica em casa" da pandemia para mandar os seus militantes desafiar as medidas e comparecer aos actos de massas que realizava. Começaram timidamente em Menongue, viram que dava resultado, avançaram para Benguela, Luanda e Huambo, as maiores praças eleitorais para onde enviaram como secretários provinciais os seus jovens mais radicais. Às acções de arruaça a que as autoridades com receio de melindrá-la não reagiam com o necessário vigor, acresceram uma violenta campanha de vilipêndio, ofensas e insultos protagonizados por milícias digitais recrutadas e treinadas, mais uma vez dizem os rumores, com fundos provenientes dos marimbondos. A perigosidade destas milícias veio ao de cima depois da anulação do Congresso da UNITA: foi a primeira vez que saíram do espaço virtual para o real, atacando os jornalistas, ameaçando os participantes à reunião da Comissão Política que decidiriam sobre o novo Congresso, exigindo a eleição do seu patrono, Adalberto Costa Júnior. Nem o próprio Samakuva escapou, nem às ameaças - teve que entrar escoltado pela Polícia - nem aos ataques virtuais com dois dos mais destacados ciberactivistas sendo fotografados a pisotear a sua fotografia. Irritado, não reconduziu Nelito Ekuikui a Secretário Provincial de Luanda, substituindo-o pelo seu adjunto, tendo-se, de facto, verificado uma diminuição das acções dos "guerrilheiros digitais"; eleito outra vez, Adalberto Costa Júnior não só reconduziu Ekuikui como expulsou do partido o elemento que substituíra Nelito no interregno de Samakuva.

Reinstalado no posto, e embriagados pela "vitória", parece ter visto na manifestação dos taxistas de 10 de Janeiro de 2022 a oportunidade de testar a possibilidade de promover uma ampla acção de desobediência civil, com destruição de bens públicos que, alegadamente por causa da difícil situação social dos cidadãos como consequência das medidas de prevenção da pandemia, poderiam enfraquecer ou mesmo derrubar o poder instituído. Informações não confirmadas dão conta de que, infiltrados nas hostes dos taxistas, foi o que causou a destruição do comité do MPLA no Benfica, autocarros públicos e queima de pneus na via pública. Essas acções foram prontamente rechaçadas pelas autoridades e os cabecilhas, entre os quais um alto dirigente da UNITA na província de Luanda, encontram-se até agora detidos a prestar declarações. Pelo tempo que estão sob custódia das autoridades judiciais, leva a crer que haverá indícios bastantes para os incriminar e, quiçá, o partido mandante no caso do dirigente partidário envolvido. Foi a partir dali que a sociedade em geral começou a aperceber-se de possíveis planos de desestabilização social, económica e política que poderia estar a desenhar-se por trás das "inocentes" manifestações e "ingénuas" campanhas de descredibilização das instituições. A linguagem ofensiva e insultuosa em relação às autoridades e programas do Executivo tornou-se moda nas redes sociais, ao ponto de reputadas personalidades sociais, políticas e até eclesiásticas nelas também alinharem, não obstante os avisos de alguns (poucos) profetas do deserto...

Esses são os sinais anteriores aos acontecimentos de Sanza Pombo: um clima de altíssima tensão, em que para os militantes do maior partido da oposição a arruaça e violência tinham entrado na órbita do admissível - afinal tinham visto jornalistas atacados quatro vezes, um deles prestes a ser imolado pelo fogo, bens destruídos e até algumas igrejas defendiam; agora, como em 1992 já se acha(va)m donos do País "e quem lhes provoca(sse) leva(va) no focinho", como dizia Savimbi nessa época ou "porque somos tropas", como dizia na TV Zimbo uma "mamã da Lima". Enfim, para os militantes da UNITA, "a alternância" é tão certa, mas tão certa, que qualquer voz que diga o contrário é para abater. É assim nas redes sociais, foi assim na superestrutura do partido onde históricos como José Pedro Katchiungo e Manuela dos Prazeres Kazoto foram inapelavelmente expulsos por serem vozes dissonantes. Estavam pois reunidos os ingredientes para que a UNITA visse como "provocação" que o MPLA fizesse um acto político no mesmo dia e hora que eles estavam a fazer o seu. Tal como em 1992, quando isso acontecia, era porrada com os atrevidos. Foi basicamente o que aconteceu em Sanza Pombo. Teve pelo menos um mérito: a sociedade despertou e começou a olhar a UNITA com outros olhos; com olhos de mais ver.

As mesmas vozes que inventam desculpas para os erros que a UNITA comete no tocante à violência a que volta e meia recorre, vão dizendo que isso poderia ter sido evitado se os dois partidos fizessem as suas actividades em dias ou horas ou locais diferentes. Mas não podemos contemporizar assim, por razões comportamentais e razões práticas. Do ponto de vista comportamental, somos um País de pessoas civilizadas que interagem entre si com base nas regras da boa e sã convivência e, se for o caso, na Lei.

Não podemos ser como cães de matilhas diferentes que, quando se encontram, vão com os dentes ao pescoço uns dos outros. Admitir isso acaba por ser uma grande injustiça a todas as nuances identitárias que nos orgulhamos de ser: humana, bantu e cristã, entre outras. Enquanto na prática, estando todos os partidos em pré-campanha e campanha eleitorais nestes e próximos dias, não é prático fazer uma espécie de calendário da hora que cada partido pode fazer o seu comício, passeata ou qualquer outro acto de massas. Especialmente em locais tão pequenos como Sanza Pombo ou outro qualquer município. Nalgum momento, haverá coincidência de actividades. Ora, o belo da democracia é mesmo que os militantes saibam conviver nessa diferença e manter os laços pessoais, familiares e comunitários acima disso. É esse o espírito que os dirigentes de todos os partidos têm a obrigação de transmitir aos seus militantes. Sob pena, aí sim, de repetirmos os erros de 1992.

Todas as lideranças dos partidos políticos, com o apoio das igrejas e das verdadeiras organizações da Sociedade Civil - aquela verdadeiramente comprometida com causas, não os agrupamentos circunstanciais - devem assumir a responsabilidade colectiva e solidária de "segurar" os jovens e fazer-lhes entender que com a violência nada se ganha; pelo contrário, tudo se perde.

*Membro do Comité Central do MPLA