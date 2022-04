Como é por demais sabido, a UNITA celebra a 13 de Março a sua data de fundação. Este ano, o Partido comemora 56 anos de história gloriosa tendo as suas digitais patentes em todos os grandes acontecimentos que marcaram a história recente de Angola, desde a luta de libertação nacional, a independência a todos os acontecimentos maus e bons que desde então ocorreram em Angola. É essa história que faz hoje da UNITA uma força política incontornável no nosso xadrez político, o que é, para todos os efeitos, digno de comemoração. Este ano, que coincide com as eleições gerais, o Partido optou por celebrações mais descentralizadas que deveriam decorrer de 12 a 19 de Março. Os responsáveis do Partido no Uíge escolheram o município de Sanza Pombo como palco das celebrações locais e disso deram conta às autoridades provinciais e municipais. O acto comemorativo foi inicialmente agendado para dia 12 de Março, mas foi posteriormente remarcado para o dia 19/03, tendo também esta alteração sido comunicada às autoridades competentes que não manifestaram qualquer oposição.

No sábado dia 19, depois de sucessivos contactos dos responsáveis locais da UNITA com as autoridades que reafirmaram estarem reunidas as condições de segurança para a realização do acto, os militantes e simpatizantes da UNITA, vindos das aldeias circunvizinhas de Sanza Pombo, depararam-se com agrupamentos de militantes do MPLA que tentavam impedir o acesso ao local programado para o acto de massas. Nem mesmo a caravana do Secretário Provincial da UNITA, deputado Félix Simão Lucas, vinda da Cidade do Uíge foi poupada de constrangimentos provocados por estes grupos organizados. Ainda assim, o Secretário Provincial, ciente das garantias oferecidas pelas autoridades locais, forçou o seu acesso à vila e caminhou, acompanhado de uma massa de militantes até ao local previsto para a realização do acto. Os vídeos espontâneos, não editados, colocados nas redes sociais, não deixam dúvidas quanto às atitudes ofensivamente provocatórias e à linguagem insultuosamente discriminatória protagonizada por militantes com camisolas do MPLA, sintoma factual da mais condenável intolerância política diametralmente oposta ao ideal democrático que perseguimos. Os vídeos são bastante eloquentes e, como as imagens, falam mais que as palavras, contra factos não há argumentos. Os actos de provocação que as autoridades não foram capazes de preventivamente controlar degeneraram em violência física da qual resultaram feridos e danos físicos importantes.

Porém, o atentado maior à democracia não foi sequer aquele acto de manifesta intolerância que degenerou em violência. O maior atentado à democracia e,

particularmente, ao Estado Democrático e de Direito foi o posterior, despudorado e manipulado tratamento que a comunicação social tutelada pelo Estado conferiu aos acontecimentos de Sanza Pombo. As versões truncadas dos factos ocorridos, a ausência de contraditório, mesmo depois de a Direcção da UNITA ter promovido uma conferência de imprensa com a participação dos responsáveis locais envolvidos no turbilhão dos acontecimentos, são, mais uma vez, a prova irrefutável do tratamento desigual que a comunicação social tutelada confere aos partidos políticos na mais leviana violação à Constituição e à Lei, denúncia reiterada da UNITA e de todas as forças políticas na oposição que suscitou recentemente um debate circunstancial na Assembleia Nacional.

Por outro lado, o comportamento posterior da Polícia Nacional, a quem cabia o ônus de controlar preventivamente as incidências do dia 19/03 em Sanza Pombo, chegando mesmo a inverter o ônus da culpa contra quem comunicou em devido tempo a realização do acto comemorativo, demonstra também como nestas situações a Polícia Nacional se despe do seu carácter republicano, assumindo vestes partidárias, no que constitui também um grave atentado aos referentes do Estado Democrático e de Direito. A despartidarização das instituições é também uma reivindicação reiterada das forças políticas na oposição, olimpicamente ignorada pelo Partido no poder, na salvaguarda dos seus interesses. Enfim, os acontecimentos de 19 de Março em Sanza Pombo são o corolário dos actos de manifesta intolerância política protagonizada por militantes do MPLA, deliberadamente mobilizados para o efeito. Não se trata aqui de jogar as culpas para o outro lado e eximir a UNITA de responsabilidades. Trata-se apenas de se ater aos factos e como é comum dizer-se "contra factos não há argumentos".

Os acontecimentos de Sanza Pombo e outros que vêm pontilhando na antecâmara das eleições nos remetem ao contexto de 1992?

A minha resposta é redondamente NÃO! Estamos exactamente há 30 anos das eleições de 1992 e o mundo mudou muito de lá para cá. O contexto global e regional é substancialmente diferente. Internamente experimentámos 20 anos ininterruptos de paz e o retorno à guerra é uma miragem. A única coisa que não mudou na nossa realidade é o MPLA e suas políticas equivocadas que remeteram o País para uma crise social sem precedentes. Procurando remediar a situação, o Governo capitaneado por João Lourenço optou claramente pela Doutrina de Choque, tal como é descrita por Naomi Klein. Como é óbvio, os cidadãos reagem como podem à violência multifacetada decorrente da Doutrina de Choque. A popularidade do MPLA e de João Lourenço está visivelmente de rastos e num contexto de eleições efectivamente livres justas e transparentes não resistirá certamente à onda pró-alternância. Grande parte dos eleitores que se preparam para depositar o seu voto nas urnas em Agosto não tem nenhuma referência dos acontecimentos de 1992 e anteriores, mas confrontam-se no seu dia-a-dia com as vicissitudes sociais resultantes das desastrosas políticas conduzidas pelo MPLA, pelo menos nos últimos 20 anos em que a paz militar imperou. Este punhado de jovens eleitores está determinado a mudar o Governo para conferir novos rumos ao País. O MPLA e seu Governo estão conscientes do risco que correm de se tornarem oposição por via democrática e, por isso, a sua estratégia de manutenção do poder passa por torpedear todos os referentes do Estado Democrático e de Direito. O tratamento desigual pela comunicação social, a partidarização das instituições são parte integrante desta estratégia antidemocrática. Não há ninguém mais interessado no caos pré-eleitoral do que aqueles que procuram total opacidade no processo eleitoral.

O contexto actual nada tem a ver com o contexto de 1992, onde os exércitos beligerantes chegaram às eleições praticamente intactos. A possibilidade de a UNITA se rearmar hoje não se coloca nem de longe nem de perto, por isso, levantar os fantasmas da guerra hoje é pura manobra de distracção da consciência nacional. A UNITA e todas as forças da oposição são a parte mais interessada num processo eleitoral pacífico, justo, livre e transparente que decorra na sequência de uma campanha limpa, onde o pluralismo e o tratamento igual na comunicação social prevaleçam de modo a permitir que todos os concorrentes possam transmitir livremente as suas ideias e projectos de sociedade e possa daí resultar um debate maduro, aberto, desprovido de medo que favoreça o voto consciente. A UNITA acredita que, se as eleições decorrerem num ambiente assim configurado, no presente contexto social, a alternância será o corolário lógico e natural e, com isso, sairá vitoriosa a democracia e se dará um passo decisivo no desatar das amarras que entravam hoje o desenvolvimento do País.

Em suma, o contexto actual em nada nos remete ao contexto de 1992 e a UNITA e todas as forças da oposição não estão minimamente interessadas no caos pré-eleitoral que se pretende semear. O caos só interessa àqueles que apostam numa estratégia de manutenção do poder ao arrepio dos referentes do Estado Democrático e de Direito. É aqui que se devem enquadrar os acontecimentos de Sanza Pombo e todos aqueles que de algum modo tendem a conspurcar o ambiente pré-eleitoral, semeando o caos. O diálogo transversal e profundo entre as lideranças políticas e com a sociedade é a ferramenta disponível e não onerosa para sanear a tensão política que tende a se instalar e minar o ambiente eleitoral. n

*Médico, docente universitário na FM-UAN e Deputado à Assembleia Nacional pela UNITA