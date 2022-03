A última Carta Pastoral dos Bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST) suscitou da sociedade inusitada celeuma, porque alguns sectores, sobretudo aqueles ligados ao Governo/partido no poder, entenderam a mensagem dos bispos como uma interferência grosseira da Igreja Católica em assuntos políticos, portanto, fora do que estas pessoas entendem ser a esfera de actuação de uma Instituição de cariz religioso da dimensão da Igreja Católica. A celeuma só se produziu, penso, porque as primeiras reacções à mensagem dos bispos resultaram de leituras a quente, não ponderadas e, como é agora lugar-comum na superficialidade das redes, muitas das reacções seguintes se basearam nas primeiras, causando, desta feita, um efeito bola de neve em análises superficiais e descabidas.

O que disseram, afinal, os bispos na sua Carta Pastoral para suscitar tanta polémica?

Os bispos da CEAST trataram de recordar aos destinatários da carta, no caso os angolanos em geral, que "temos uma Nação a construir e um Estado a consolidar" o que exige de todos "fixação da atenção em ideais mais elevados, inclusive em relação aos interesses partidários e ou de grupos". Os bispos consideraram que "a construção da Nação e a consolidação do Estado são um conjunto de múltiplos elementos e processos" e, por esta razão, preferiram ater-se ao "processo complexo das quintas eleições gerais" que, pela natureza dos desafios que incorporam, "demandam uma reflexão contextualizada". No quadro desta reflexão, os bispos consideram que, como Estado que se pretende democrático, todos os seus membros são sujeitos iguais em direitos e obrigações, não havendo, por conseguinte, "predestinados ao poder nem pré-excluídos". Apesar de as eleições gerais em Angola serem geralmente consideradas livres e justas, notam os bispos que não têm faltado "alegações em sentido contrário e algumas com fundamentos que têm merecido competente ponderação". Neste sentido, os bispos destacam, na sua carta, "o princípio de que é um anseio de justiça esperar que cada interveniente no processo eleitoral faça bem, digna e completamente o que lhe compete". À Comissão Nacional Eleitoral, que os bispos almejam que venha a "ser capaz de colocar-se acima de qualquer suspeita", cabe "particular incumbência de fazer bem, digna e completamente o que a si compete".

Prosseguindo, os bispos da CEAST assinalam a complexidade do processo eleitoral, devendo, por isso, nortear-se por princípios indispensáveis dos quais ressaltam: o dever de igualdade de tratamento das candidaturas e do que a estas esteja licitamente associado; a liberdade de expressão e de informação; o direito de tratamento imparcial por todos os órgãos do Estado, da comunicação social, das igrejas, das autoridades tradicionais e da sociedade civil, entre outros. Entendem os dignatários da CEAST que as eleições "constituem um momento privilegiado para o debate público sadio e sereno das questões de interesse comum, caracterizado pelo respeito das diversas opiniões e dos vários grupos políticos do País". Daí os bispos concluírem que "favorecer o bom andamento das eleições suscitará e encorajará a mui necessária participação real e activa dos cidadãos angolanos na vida política e social" e reiteram um apelo feito nas eleições de 2017, em que encorajam e exortam os cidadãos angolanos a exercer o seu direito de voto.

Estas são algumas das notas que destaquei da última Carta Pastoral dos Bispos da CEAST. A mensagem que extraio destas palavras dos bispos é, sobretudo, um apelo à cidadania, à participação política e à consciência cidadã. É também um apelo às autoridades e diferentes agentes do Estado ao sentido de responsabilidade e do dever na construção da Nação e consolidação do Estado. O extracto do texto em que os prelados convidam "todos a melhorar as qualidades do nosso ser cidadãos, militantes, munícipes e membros das famílias e culturas que fazem de Angola a Mãe, a Pátria por excelência" é, em nosso entender, revelador das intenções patrióticas e do bem fundado que a Carta Pastoral encerra.

Não vejo nesta mensagem nenhuma nota ofensiva e muito menos sinais que sugerem que a Igreja Católica tenha extravasado as fronteiras da sua actuação enquanto Instituição religiosa. A própria Carta Pastoral que aqui estamos a analisar é taxativa em afirmar que "A Igreja Católica não se identifica com nenhum sistema político nem endossa algum candidato", mas também recorda as palavras do Papa Francisco, segundo as quais "os ministros da religião não devem fazer política partidária, própria dos leigos, mas mesmo eles não podem renunciar à dimensão política da existência que implica uma atenção constante ao bem comum e a preocupação pelo desenvolvimento humano integral". Por isso, considero que a mensagem que se pode extrair desta Carta dos Bispos se enquadra perfeitamente nas linhas daquilo que é a missão da igreja, particularmente da Igreja Católica, que alberga no seio milhões de fiéis angolanos. De resto, ela insere-se perfeitamente no espírito de todas as Cartas Pastorais anteriores. Aqui mesmo nesta carta, os bispos fazem referência à carta que emitiram por ocasião das eleições gerais de 2017. Algumas notas desta mensagem são retomadas nesta carta de 2022, mas não há memória que a Carta de 2017 tenha suscitado a celeuma a que hoje assistimos. Também, recentemente (2020, suponho), os bispos recomendaram em Carta Pastoral a realização para breve das eleições autárquicas que deveriam ocorrer de forma simultânea em todo o território nacional o que era contrário à posição gradualista que o Governo tenazmente defendia. Nem mesmo nesta altura caiu o carmo e a trindade como agora parece ter acontecido.

Então, como explicar as reacções bastante hostis, em alguns casos muito musculadas, a esta última Carta Pastoral?

Para percebermos estas reacções, precisamos logicamente de entender o contexto de certo modo tumultuado, em que a Carta foi produzida. Trata-se de um contexto de disputa política acirrada, fruto das consequências sociais decorrentes de uma crise económica, cujas soluções tardam em emergir, agravadas obviamente pela pandemia da Covid-19. O quadro social do País é grave, caracterizado pelo aumento do desemprego, expansão considerável das bolsas de pobreza e miséria, com a fome a pontificar como sintoma agudo deste quadro social degradante. A agitação social consequente quase assume contornos de verdadeiras convulsões sociais. Para impedir este movimento em crescendo da agitação social, as autoridades, sem soluções à mão de semear para as grandes chagas sociais, recorrem sistematicamente à força ou mesmo à violência e, como sempre, os efeitos do uso da força voltam-se contra quem a emprega.

O quadro social vigente é completamente desfavorável às forças políticas que hoje detêm o poder, pois dificulta, sobremaneira, a sua estratégia de manutenção do poder. A tentação para recorrer a expedientes anti-republicanos nestas situações é muito grande. No nosso caso, são claros os sinais de recurso a esta opção que deveria ser desencorajada. O exemplo mais flagrante é o panorama da comunicação social pública, em que o pluralismo parece simplesmente ter sido banido e o contraditório é autêntica letra morta. Este periclitante quadro não escapou às lentes atentas dos prelados da CEAST e, por isso, referem na sua Carta Pastoral:

"Os órgãos de Comunicação Social, sobretudo os estatais, têm sido excessivamente unilaterais e tendenciosos". O apelo dos bispos neste particular vai no sentido de que estes órgãos, para a sua credibilidade, devem desempenhar o seu papel "com rigor e isenção, garantindo o acesso à informação sobre os diferentes candidatos e programas políticos, noticiando com verdade e imparcialidade, uma vez que consideram que "o direito à informação plural é um dos pilares fundamentais de qualquer sistema democrático e essencial para a consolidação da nossa democracia em Angola".

Por isso, a mensagem dos bispos funcionou mais como uma carapuça que serviu um dos lados da contenda política, no caso, o partido no poder, e daí as reacções hostis suscitadas. Lamentavelmente estas reacções, como de costume, em vez de contestar a mensagem usaram a velha táctica de descredibilizar moralmente o mensageiro. Algumas destas reacções foram tão rasteiras, tão reles e tão venais que trataram de ofender a integridade moral de figuras como D. Manuel Imbamba e D. Belmiro Chissengueti, mas o pior é que estas pessoas que assim procederam são autênticos moralistas sem moral, conhecidas por aparecer sempre nestes momentos eleitorais para desferir os seus petardos incendiários que apenas servem para dividir os angolanos. Para estas pessoas o maior pecado dos bispos foi terem referido na sua mensagem que "devemos acautelar que não se falte ao respeito pela diversidade de opções, que é construtiva do sistema democrático" e que "no respeito pela reconciliação nacional, evite-se recordar desnecessariamente episódios tristes da nossa história recente, que nem sequer fazem parte da experiência de muitos eleitores" pois consideram os Bispos que "seria insensatez abrir feridas que estão a cicatrizar". Para o apetite sanguinário destas pessoas, esta sentença constitui simplesmente um pecado capital cometido pelos prelados e daí todos aqueles impropérios com que os cortejaram.

As reacções das forças de manutenção do poder à última Carta Pastoral deixam evidente um sinal mais preocupante ainda. Na verdade, as forças de bloqueio que sequestraram o Estado não estão dispostas a mudar no sentido de nos congregarmos todos no esforço colectivo de "Construção da Nação e Consolidação do Estado" como proclamam os bispos na sua carta. Estas pessoas consideram-se predestinadas ao poder e vêm-se no direito de pré-excluir os demais membros da sociedade. Obviamente estes não são os "ideais mais elevados" que os Bispos na sua mensagem apelam a que nos fixemos neles. Consequentemente é de esperar que a manutenção do poder por estas forças apenas irá cimentar e aprofundar desigualdades sociais, assimetrias regionais e seguramente aumentará a "escandalosa distância até à disponibilidade das mínimas condições de possibilidade de os angolanos usufruírem dos recursos hoje abundantemente extraídos do seu País" e, por isso não são estranhas estas reacções hostis à Carta Pastoral dos Bispos da CEAST.

Assim, se como afirmam os bispos, "Por uma Nação a construir e um Estado a consolidar", torna-se um ideal, uma meta, uma obrigação e uma missão para todos nós, é mister reconhecer que só num quadro de alternância do poder será possível a inclusão e o envolvimento de todos no processo de transformação e desenvolvimento de ANGOLA.

*Médico, deputado à Assembleia Nacional pela UNITA