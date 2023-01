A esse slogan, juntavam-se outros como "Na Namíbia, no Zimbabwe e na África do Sul, está a continuação da nossa luta", numa altura em o regime do Apartheid subjugava e discriminava a maioria negra sul-africana e mantinha Nelson Mandela encarcerado por lutar contra essa discriminação.

A Namíbia estava ilegalmente ocupada por Pretória, enquanto no Zimbabwe os brancos de Ian Smith eram os únicos usufrutuários da Independência e a maioria negra continuava oprimida e reprimida. Colonizada.

Nesta altura, Angola, tal como outros países da região que apoiavam militar, humana e financeiramente a SWAPO, o ANC, a ZANU e a ZAPU (movimentos de Libertação da Namíbia, África do Sul e Zimbabwe), tinha bases, quartéis-generais e bureaux dessas organizações no seu território.

Para além da guerra civil, Angola enfrentava o regime do Apartheid, principal inimigo da estabilidade, do desenvolvimento e afirmação política dos Estados da região Austral. Regime que atacava e ocupava militarmente partes do território nacional.

Esses sacrifícios consentidos pelos angolanos estiveram na base do prestígio granjeado pelo País não só no continente africano, mas também no mundo, onde passou a ser respeitado por ter contribuído para a libertação da sua região, a dignificação dos povos africanos e o fim do regime do Apartheid.

Neste quadro, de visita ao País, em Abril de 1990, numa das primeiras deslocações ao estrangeiro depois da sua libertação, num comício em Luanda, ao lado do Presidente José Eduardo do Santos, Nelson Mandela agradeceu a Angola pelo decisivo apoio ao seu ANC.

"O progresso que fizemos na nossa luta foi em grande parte devido a Angola. Angola permitiu que pudéssemos ter uma base, permitiu a fixação de acampamentos e proporcionou alguma formação para os nossos soldados, transmitindo valores e a disciplina necessária. Isso permitiu-nos melhorar a qualidade da formação, e tudo resultou no rápido desenvolvimento da nossa luta", disse, na ocasião, Nelson Mandela.

Nestes anos de brasa, para a afirmação e fazer passar as posições políticas angolanas nos areópagos africanos e internacionais, o País contou com senadores da diplomacia nacional como José Eduardo dos Santos, Paulo Jorge, Venâncio de Moura, França Van Dúnem e Noémia Tavira.

Entre os senadores, destacam-se ainda Elísio de Figueiredo, Luís de Almeida, Olga Lima, Francisco Romão, Adriano Sebastião, Maria Haller, Loló Kiambata, entre outras respeitáveis figuras e exímios diplomatas com cartas e currículos invejáveis.

De trincheira firme da Revolução em África, de Estado respeitado mundialmente pela sua própria trajectória e firmeza de princípios, Angola assemelha-se, hoje, a um País sem peso político, pouco respeitado e descartável.

Virou chacota mundial, ultrapassada pelos seus irmãos continentais e de percurso, como Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique, que há muito apostaram na diplomacia e em diplomatas de craveira para promover os seus países no mundo.

De episódio em episódio, de escândalo em escândalo, à volta das viagens do Presidente João Lourenço ao estrangeiro, com extravagantes comitivas de mais de centena de membros, transportados em vários e luxuosos aviões, a política externa angolana mostra um País sem rumo.

Em Washington, durante a Cimeira EUA-África, do pretérito Dezembro, o anfitrião Joe Biden excluiu o Presidente angolano da agenda de encontros bilaterais, incluindo de lazer, como assistir ao jogo do Mundial do Qatar entre Marrocos e França.

Para ver o referido jogo pela TV, o líder da Administração Americana escolheu a companhia dos Presidentes da Nigéria, Muhammadu Buhar, da Libéria, George Weah, e do primeiro-ministro de Marrocos, Aziz Akhannouch.

Demonstrativo deste lugar secundário ou mesmo terciário que vai sendo atribuído ao País é também a chacota resultante do cancelamento em cima da hora da agendada audiência de Lula da Silva ao Presidente angolano.

O cancelamento surgiu poucos dias depois das cenas de pancadaria, no território brasileiro, entre oficiais da guarda presidencial angolana e activistas políticos diaspóricos que protestavam contra a prisão dos seus companheiros, em Luanda.

Para um País que já teve ambição, mesmo que velada, de se tornar numa potência ou pelo menos referência regional, os escândalos ligados à presença de João Lourenço no Brasil mostram um Estado sem capacidade de equacionar e defender o seu lugar no concerto das Nações.

"Diz-me com quem andas (neste caso, quem te protege) e dir-te-ei quem és". Parece ser esse o provérbio usado pelo Itamaraty para descartar o PR Lourenço da selecta lista de dignitários com os quais Lula da Silva privou, no início do seu mandato.

Perante um aperto da sua agenda, Lula da Silva optou por "descartar" o encontro com João Lourenço, incluído na segunda parte da agenda de reuniões com dignitários estrangeiros, onde foram colocadas, grosso modo, segundas ou terceiras figuras de diferentes estados, excepto os PR de Angola e do pequeno Timor-Leste. Os outros chefes de estados foram colocados na primeira parte da agenda.

Isto traduz o fracasso da diplomacia angolana, incapaz de negociar ou de influenciar uma melhor posição do País na referida agenda que fosse consentânea com a estatura da sua delegação e da relação secular e consanguínea entre os povos do Brasil e de Angola.

Significa, também, a desvalorização de um País com uma política externa errante e que dá sinais de andar a reboque de outros, como ficou provado com a cambalhota dada, em pouco tempo, na questão da guerra na Ucrânia.

No citado conflito, Angola, que agora aparece como crítico do regime de Putin, a quem compara com o Apartheid, começou como abstencionista nas Nações Unidas e, internamente, declarado apoiante da Rússia, cujo embaixador tinha as portas escancaradas dos media públicos nacionais, para divulgar a posição do seu País.

Brasília, mais do que um mero desastre, mostrou a falência de uma política interna assente na impunidade e desresponsabilização dos actores políticos e seus sequazes que impede a democratização da sociedade e cria dessintonia entre as prioridades dos políticos e as necessidades do País.

Só a prepotência e a impunidade podem explicar o envolvimento de um oficial de topo do Exército nacional em deploráveis cenas de pugilato que terminaram numa delegacia (esquadra) de polícia.

Isto traduz a falta de preparação e incapacidade para o contraditório e o confronto verbal com vozes e pensamentos diferentes e ou críticos do Poder político vigente.

As tristes cenas de pancadaria, que a sempre capturada comunicação social pública ocultou, mas que as redes sociais expuseram sem qualquer censura, são demonstrativas da prática repressiva contra activistas e opositores políticos.

Se a pancadaria em si mesma já era inquietante, o escândalo agrava-se, quando tal oficial desafia as autoridades brasileiras ao ameaçar o delegado da polícia local, esquecendo-se de que a sua soberania termina nas fronteiras nacionais.

Ignorando a dimensão e a repercussão do vitupério protagonizado pela sua escolta, João Lourenço optou pelo silêncio para exprimir o seu posicionamento perante um dos maiores escândalos, desde que chegou ao poder, em 2017.

Silêncio que mostra complacência, quando se esperava um sinal imediato, ainda no Brasil, de desaprovação inequívoca desses escandalosos comportamentos.

No País, escândalos sobre tráfico de droga são subestimados, ocultados ou silenciados como fazem os narcoestados, ajudando, assim, a piorar a imagem externa negativa do Regime.

Tal como na política interna, também na externa, a propaganda continua a superar, largamente, a informação e o esclarecimento, proporcionando, desta forma, reacções hilariantes nas chancelarias mundiais que fazem disso chacota.

Ao cancelar o encontro a sós com o Chefe de Estado de Angola, País com milhões de crianças fora do sistema de ensino, com dezenas a morrerem diariamente à fome e perto de metade da sua população na pobreza extrema, Lula da Silva perdeu a oportunidade de lembrar ao seu interlocutor, olho no olho, que "não é justo nem correcto pedir paciência a quem tem fome".