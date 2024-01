A queixa, apresentada ao Tribunal Internacional de Justiça (TIJ), traduz ainda a relevância da iniciativa sul-africana para a redefinição da ordem mundial, o novo papel do continente africano como actor principal na resolução de conflitos, para além de mostrar a pujança político-diplomática de uma África do Sul que se afirma cada vez mais como líder do seu continente.

A acção sul-africana recebeu o apoio de mais de mil ONG de várias partes do mundo e suscitou uma petição, lançada pelo site britânico "change.org" e subscrita por mais de 320 mil personalidades do mundo inteiro, incluindo intelectuais, académicos, médicos, artistas, activistas, políticos, entre outros.

Tal como a batalha do Cuito Cuanavale foi o catalisador que desembocou na pacificação da África Austral, independentemente do seu desfecho, a iniciativa das autoridades sul-africanas será, certamente, um grande passo no sentido da solução do conflito no Médio Oriente onde nada será como dantes.

Ao colocar Israel no "banco dos réus", Pretória faz História, demonstra coragem e determinação políticas, sólidos princípios e firmeza na luta pela remoção da actual e desequilibrada ordem mundial, onde a maioria continua subjugada política e economicamente pela minoria, composta, sobretudo pelas chamadas potências ocidentais.

Coerente com a sua História de Luta contra o apartheid, a África do Sul, liderada pelo Presidente Cyril Ramaphosa, comprova que a causa palestiniana é um sólido pilar da sua política externa e vai ao encontro do seu símbolo, Nelson Mandela, para quem "a nossa liberdade estará incompleta enquanto o Povo palestiniano não for livre".

Desde a intensificação do conflito Israel-Palestina, há mais de três meses, que o País de Mandela se tem mostrado firme e sem ambiguidades na defesa da causa palestiniana. Figuras de destaque da política sul-africana, como o próprio Presidente ou Julius Malema, têm denunciado amiúde as atrocidades israelitas.

Assim, pouco depois do Presidente angolano, em nome da SADC, ter colocado, em comunicado, esta organização mais próxima de Israel que dos palestinianos, Ramaphosa demarca-se dessa iniciativa de João Lourenço ao liderar uma marcha de solidariedade com o Povo palestiniano, usando um Kyffiyeh, lenço da Palestina.

Enquanto Lourenço, novo ponta de lança de Washington em África (como foi Mobutu Sesse Sekou do Zaire), colocava as duas partes ao mesmo nível, apelando a comunidade internacional para apoiar "as nações de Israel e da Palestina com ajuda humanitária necessária", Ramaphosa, socorrendo-se da História e da situação dos palestinianos, principalmente da Faixa de Gaza, denunciava o apartheid de que é vítima o Povo da Palestina.

Nesta senda, um mês depois da escalada da guerra, o líder sul-africano ordenou a retirada dos seus diplomatas de Telavive e exigiu um "cessar-fogo imediato" na guerra entre Israel e a Palestina, bem como o fim do apartheid imposto por Israel e a libertação da Palestina.

Ainda em Novembro, Pretória juntou-se à Bolívia, Bangladesh, Comores e Djibuti, para solicitar ao procurador do Tribunal Penal Internacional (TPI) para investigar a situação na Palestina.

De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, mais de 22.000 palestinianos - na sua maioria mulheres e crianças - foram mortos em ataques israelitas desde o recrudescer do conflito.

"Todas as crianças da Faixa de Gaza estão traumatizadas", denuncia Lucia Elmi, representante do UNICEF em Gaza, onde "70 por cento das infra-estruturas sociais, nomeadamente escolas, hospitais, e sistemas de canalização de água foram destruídos" pelos bombardeamentos israelitas.

A queixa sul-africana, com 84 páginas, 151 artigos e 574 notas de rodapé, acompanhada de diversas provas, como vídeos e fotos, sublinha a obrigação de todos os Estados Partes - incluindo a África do Sul e Israel - da Convenção de 1948, de tomar "todas as medidas razoáveis ao seu alcance para prevenir o genocídio". Como tal, insta o Tribunal a reconhecer que Israel violou esta obrigação.

Na acção, consciente da urgência em estancar as matanças israelitas e impedir que o conflito se agrave, enquanto se espera pelo veredicto final que pode levar anos, a África do Sul pediu ao tribunal que indicasse "medidas provisórias" para proteger os direitos dos palestinianos em Gaza "de perdas iminentes e irreparáveis".

Centrada em cinco pontos, nomeadamente, assassinatos em massa de palestinianos, danos corporais e mentais, deslocamento forçado das populações e bloqueio alimentar, destruição do sistema de saúde e impedimento de nascimentos de palestinianos, apesar de refutada por Israel, a acção tem o apoio de vários países do Mundo.

O documento sublinha que o "primeiro acto genocida é o assassinato em massa de palestinianos em Gaza", provado em tribunal com fotos de valas comuns onde foram enterrados corpos, "muitas vezes não identificados".

Lembra que Israel usou bombas altamente destrutivas na Faixa de Gaza e que mais de 1.800 famílias perderam vários membros, enquanto algumas famílias não têm um único sobrevivente. "Ninguém foi poupado, nem os bebés, e especialmente as crianças", denuncia Pretória.

Para a África do Sul, o segundo acto genocida "é a imposição de graves danos mentais e corporais por Israel" ao povo de Gaza. Perto de 60 mil pessoas foram feridas e mutiladas, a maioria mulheres e crianças, num local onde o sistema de saúde entrou em colapso, acrescenta a queixa, citando ainda a prisão de um grande número de palestinianos, incluindo crianças, que foram despidos e carregados em camiões com destino a locais desconhecidos. "O sofrimento do povo palestiniano, físico e mental, é inegável", assegura.

Sobre o deslocamento forçado e bloqueio alimentar, Pretória recorda que Israel impôs deliberadamente condições que não podem sustentar a vida e que são calculadas para provocar a destruição de Gaza, através do deslocamento forçado da maior parte da população. Diz ainda que milhares de famílias foram deslocadas diversas vezes, e meio milhão ficou sem casa para onde regressar.

Recorda, também, que Israel deu ordens a hospitais inteiros para evacuarem em 24 horas, sem assistência na movimentação dos feridos ou na movimentação de suprimentos médicos. E que fez o mesmo com grandes partes do Norte de Gaza, onde mais de um milhão de pessoas foram convidadas a deslocar-se num curto espaço de tempo, numa ordem genocida.

A quarta acção genocida, de acordo com a queixa sul-africana, o ataque militar de Israel ao sistema de saúde de Gaza, torna insustentável a vida no território. Acrescenta que os cuidados de saúde de Gaza, que já estavam prejudicados por anos de ataques de Israel, são, agora, mais do que nunca, incapazes de lidar com o grande número de pessoas feridas que necessitam de tratamento vital.

Por último, Pretória afirma que Israel está a bloquear o tratamento que salva vidas, necessário para o nascimento de bebés. Isto, acrescenta, equivale a impedir os nascimentos em Gaza e é um acto de genocídio.

Neste capítulo, as autoridades sul-africanas citam Reem Alsalem, relatora especial da ONU sobre a violência contra mulheres e meninas, que alertara a "violência reprodutiva infligida por Israel às mulheres palestinianas, aos recém-nascidos, aos bebés e às crianças... poderia ser qualificada como atos de genocídio".

A acção da África do Sul põe à prova o funcionamento, a independência e imparcialidade do TIJ, órgão jurisdicional da ONU, presidido pelo advogado Joan Donoghue, antigo alto funcionário do Departamento de Estado dos EUA, país que é o principal suporte político, financeiro e militar dos genocidas e que se tem colocado invariavelmente do lado de Israel, incentivando-o, dessa forma, a prosseguir com o extermínio dos palestinianos.

Na vice-presidência do Tribunal está o juiz Kirill Gevorgian, da Rússia, País que nunca considerou a acção israelita como genocídio. Em Dezembro, Moscovo, que tem uma forte oligarquia constituída por judeus, absteve-se, juntamente com EUA, na votação de uma resolução que apelava as partes para que permitissem "a entrega imediata, segura, e sem obstáculos de assistência humanitária em grande escala, directamente à população civil palestiniana em toda a Faixa de Gaza".

Se de um lado está Israel e os seus poderosos apoios com EUA e Inglaterra à cabeça, do outro estão a África do Sul e outras potências do Sul global, como Brasil, Turquia e Irão, bem como o Paquistão, Jordânia, Malásia, Bolívia, Colômbia, Nicarágua, Venezuela, Maldivas, Bangladesh, Indonésia e importantes estados africanos, nomeadamente a Argélia, maior País do continente, Namíbia, Gâmbia, Tunísia e Quénia ou organizações como a OCI (Organização de Cooperação Islâmica), a Liga Árabe e a Bélgica, da Europa comunitária. Posicionamentos que fazem antever uma prolongada disputa norte-sul.

