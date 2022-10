Quando um Governo ataca à bala crianças e o seu professor como forma de travar uma justa reivindicação, significa que os fora-da-lei estão no Palácio.

Desde as contestadas eleições de Agosto último, o Poder em Angola pôs em marcha um plano de endurecimento da repressão contra a população, atingindo qualquer cidadão contestatário, até as crianças.

A repressão à bala do Professor Diavava Bernardo e 300 dos seus alunos, crianças com idades entre os oito e os 15 anos, vestidas de branco (símbolo da paz), quando marchavam em direcção à Administração de Viana para exigir carteiras para a sua escola, faz parte desse plano do Poder em Angola.

Exigir carteira, mobiliário básico em qualquer estabelecimento de ensino, equivale a defender o direito à Educação de qualidade e condições dignas para ensinar e aprender.

Os "conscienciosos cidadãos (o professor e as Crianças de Branco) foram afrontados agressivamente por um grupo de polícias mascarados e camuflados, como se fossem para uma guerra", como denuncia a arquitecta angolana Maria João Teles Grilo, num notável artigo publicado pelo jornal on-line "Correio Angolense".

Estes actos mostram um regime esgotado, imerso numa impopularidade sem paralelo e fechado nos seus medos. Por isso, decidiu-se a enveredar pela repressão à bala, por medo que marchas ou manifestações se transformem no rastilho de uma revolta popular generalizada, num epifenómeno imprevisível de consequências incontornáveis para o Poder.

Reprimir à bala crianças indefesas que reivindicam direitos consagrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos desde 1948, na Convenção sobre os Direitos da Criança, adoptada pela UNESCO em 1989 e na Constituição angolana, traduz o vale-tudo com vista à manutenção do Poder.

A fragilidade e os medos dos detentores do Poder são também visíveis nas contradições da avaliação desses actos e nos gestos do próprio Governo que se assemelham a uma orquestra desafinada, em que os diferentes instrumentos funcionam em desconexão entre si.

Se, por um lado, o Chefe do Executivo exonera o comandante policial de Luanda, depois da repercussão negativa interna e externamente que o acto repressivo teve, por outro, desvaloriza a gravidade da acção e sua origem.

O Titular do Poder Executivo é sempre o responsável político por comportamentos repressivos ou opressivos das forças policiais, bem como pelos motivos dos protestos dos corajosos professor e alunos da Escola n.º 5008 da Estalagem, em Viana.

O chefe do Executivo precisa, também, de entender que, para minorar a responsabilidade sobre os seus ombros de injustificável agressão, fazia falta um pronunciamento público anulando qualquer "ordem superior" dada aos policiais para dispararem sempre que se depararem com protestos contra as péssimas condições de vida dos angolanos.

Ao mais alto magistrado da Nação, faltou uma inequívoca condenação e medidas no sentido do desmantelamento desse terrorismo de Estado praticado pela Polícia Nacional que, em vez de zelar pela segurança e tranquilidade das populações, como escreve a Maria João Teles Grilo "tem as pessoas por inimigas e, descobrimos agora, tem, também, as crianças como um perigo".

Em nome do Estado, sempre que manifestações, protestos pequenos ou grandes mostrem que o "Rei vai nu" e que a maioria absoluta está muito longe de significar paz social, harmonia com as populações, os polícias do terror aparecem, armados até aos dentes para defender o Poder e reprimir o Povo, sobretudo na sobrepovoada Luanda.

Quando crianças são reprimidas à bala e vêem o seu professor ser atacado pelo Estado com choques eléctricos, a responsabilidade é sempre dos políticos, de quem politicamente responde pelos polícias e que, truculentamente, tem ameaçado tudo e todos com discursos incendiários e transformando a Polícia em seu favorito instrumento de opressão dos cidadãos.

Exigir carteiras para as salas de aulas é defender o objectivo da Educação: "Destinar-se a promover o desenvolvimento da personalidade da criança, dos seus dons e aptidões mentais e físicas, na medida das suas potencialidades e prepará-la para uma vida adulta activa numa sociedade livre", de acordo com a Convenção sobre os Direitos da Criança.

Transformar a polícia em defensora de um regime sem qualquer hipótese de recuperação, continuar a perseguir, diabolizar e criminalizar tudo e todos que, aos olhos dos governantes, constituem ameaça ao seu Poder, como fazia a PIDE-DGS do regime colonial de má memória, a prazo é inútil porque é impossível conter ad aeternum a força de um Povo insatisfeito.

Essa repressão significa que o Poder tem consciência da sua ilegitimidade popular, mesmo que legalmente instituído, na sequência dos resultados eleitorais confirmados por instituições como a Comissão Nacional Eleitoral e Tribunal Constitucional.

Este triste e degradante espectáculo político transformou-se em mais uma oportunidade para o actual governador de Luanda, último carrasco da Comunicação Social angolana, mostrar a sua fidelidade canina à estratégia segundo a qual quanto mais diabolizar angolanos que reivindiquem direitos políticos, económicos, culturais ou sociais, maior é a sua afirmação dentro da estrutura do Poder.

Manuel Homem, numa reacção pronta e rápida, atacou, nas redes sociais, as Crianças de Branco e o professor Diavava Bernardo, querendo, desta forma, mostrar serviço e ser visto como o capacho ideal para essa empreitada de desvalorizar todo o protesto e, assim, assegurar o seu lugar de governante.

Homem, a quem falta humanidade e se comporta como "pau para toda a obra", foi o reforço de peso do grupo que acusa as Crianças de Branco de serem "os responsáveis pela destruição das carteiras que hoje tanto reclamam".

Para esse governante, é uma "atitude irresponsável" um professor e os seus alunos reivindicarem carteiras para a sua escola e, por isso, mereceram ser reprimidos a tiro.

Mas, com as atitudes desse de tipo, governantes são oportunisticamente para defender o seu lugar de privilégio e serem vistos pelo Chefe como exemplo da protecção do Poder. Mal o Presidente exonerou o comandante provincial da Polícia, Manuel Homem correu para redes sociais para apagar os caracteres acusatórios contra as Crianças de Branco e o professor Diavava Bernardo.

Com isso mostra que o País está a ser governado por gente com cataratas na consciência, sem convicção e sem humildade (no mínimo devia pedir desculpas às Crianças de Branco, suas famílias e ao professor Diavava), que devia saber que o País precisa de Educação de qualidade para alcançar o desenvolvimento.

Gente que faz parte do grupo de políticos que se servem dos cargos para proveito pessoal sem conseguir enxergar o óbvio: que as Crianças de Branco lutaram pelos seus direitos, como muitas outras nos anos 60 e 70 do século passado lutaram por uma Angola livre.

O que esse Homem também precisa de saber é que as crianças da Luta de Libertação lutaram e algumas pagaram com a própria vida para que as Crianças de Branco tivessem Liberdade e escola condigna.

Esses mesmos governantes deviam, antes de publicar textos contra as Crianças de Branco, saber que a Convenção sobre os Direitos da Criança enfatiza que ela "tem o direito de exprimir livremente a sua opinião sobre questões que lhe digam respeito e de ver essa opinião tomada em consideração, obter informações, dar a conhecer ideias e informações, sem considerações de fronteiras".

Deviam também entender que essa intransigência e intolerância políticas os tornam incapazes de compreender que o Povo deve ser sempre a única entidade superior, por mais atraente e absoluto que seja o Poder e que, por ignorarem isso, ficarão na História como os governantes do retrocesso

Esses políticos preferem o caos, um País absolutamente dilacerado do que a partilha, descentralização e separação do Poder, como se a sua vontade e apetência pelo Poder fossem herança divina.

Comportando-se como um qualquer radical das milícias digitais, esses homens, em vez de construírem pontes capazes de transportar os angolanos do autoritarismo para a democracia, da pobreza extrema para o desenvolvimento, preferem a pequenez da glória e do seu Poder, proporcionador de alguns cifrões, do que a estabilidade, a paz e a democracia, benéfica para a sociedade na generalidade.